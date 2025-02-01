Оккупанты незаконно распродают имущество украинцев на ВОТ, чтобы финансировать агрессию против Украины, - ЦНС

Российские оккупационные власти продолжают незаконную деятельность по перерегистрации имущества украинцев на временно оккупированных территориях, нарушая права граждан Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Яркий пример - временно оккупированный Крым, где оккупанты уже заработали более 4,8 миллиарда рублей от продажи незаконно присвоенного имущества украинцев", - отмечают в ЦНС.

Как отмечается, наиболее циничный аспект этой ситуации заключается в том, что средства, полученные от продажи похищенного имущества, направляются на пополнение военного бюджета России. Они используются для закупки оружия, снаряжения для армии, а также для финансирования содержания оккупационных администраций на временно оккупированных территориях.

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