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Оккупанты незаконно распродают имущество украинцев на ВОТ, чтобы финансировать агрессию против Украины, - ЦНС

Окупанти розпродають майно українців і фінансують війну проти України

Российские оккупационные власти продолжают незаконную деятельность по перерегистрации имущества украинцев на временно оккупированных территориях, нарушая права граждан Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Яркий пример - временно оккупированный Крым, где оккупанты уже заработали более 4,8 миллиарда рублей от продажи незаконно присвоенного имущества украинцев", - отмечают в ЦНС.

Как отмечается, наиболее циничный аспект этой ситуации заключается в том, что средства, полученные от продажи похищенного имущества, направляются на пополнение военного бюджета России. Они используются для закупки оружия, снаряжения для армии, а также для финансирования содержания оккупационных администраций на временно оккупированных территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ремонтируют дороги на ВОТ для улучшения военной логистики, - ЦНС

Автор: 

имущество (350) оккупация (10194) Центр национального сопротивления (578)


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Топ комментарии
+5
Начебто окупанти можуть щось робити законно...
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01.02.2025 17:05 Ответить
+4
Зелені те саме роблять, тільки у масштабах держави.
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01.02.2025 17:15 Ответить
+3
Та не може бути. Борці з мобілізацією тут доказують що воювати досить, кацапи хороші і треба здаватися і їсти варення з тульськими пряниками.
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01.02.2025 17:11 Ответить
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Начебто окупанти можуть щось робити законно...
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01.02.2025 17:05 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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01.02.2025 18:29 Ответить
Потім вимушени будут усе повернути вже нові власники.
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01.02.2025 17:06 Ответить
Та не може бути. Борці з мобілізацією тут доказують що воювати досить, кацапи хороші і треба здаватися і їсти варення з тульськими пряниками.
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01.02.2025 17:11 Ответить
Зелені те саме роблять, тільки у масштабах держави.
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01.02.2025 17:15 Ответить
Цікаве визначення (Окупанти незаконно розпродають). Якщо є незаконна розпродажа то може бути і законна? Якщо окупація то це вже є НЕЗАКОННА дія. Далі все що робиться на окупованій території - НЕЗАКОННО.
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01.02.2025 17:39 Ответить
говорят что на параше кур доят ! Не сци , кацапа , на болотах теж "хлопков" не меншає а додається ))
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01.02.2025 19:33 Ответить
А не дарма вони знищили реєстри при минулій хакерській атаці. Відсуджувати потім не вдасться. Знищені дані про власників.
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01.02.2025 18:37 Ответить
1. У власників залишилися паперові носії . 2. Реєстр завжди можна відновити з резервної копії , що і було зроблено після тієї атаки . 3. З новоявленими "власниками" не судитися доведеться , а зробити те , що сралін з кримчаками ((
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01.02.2025 19:31 Ответить
С самого начал рашистской оккупации украинских территорий, наша власть ни разу не подняла ни в ООН, ни в других мировых организациях, вопрос, о сохранности и неприкосновенности имущества и недвижимости граждан Украины, вынужденно покинувших места своего проживания, возникает риторический вопрос- а почему?
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01.02.2025 19:35 Ответить
 
 