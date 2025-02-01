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Норвежские дипломаты были в районе обстрела в Одессе, - МИД страны

Ракетний удар по Одесі 31 січня

В Министерстве иностранных дел Норвегии подтвердили, что норвежские сотрудники посольства попали под обстрел в Одессе вечером 31 января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили в МИД Норвегии.

"Мы можем подтвердить, что сегодня (31 января. - Ред.) вечером в Одессе произошло крупное нападение на район, где находились норвежские сотрудники посольства. Они в безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники посольства Норвегии остались живыми и невредимыми после удара по зданию в Одессе, где они находились.

Также смотрите: Среди людей, находившихся в эпицентре ракетного удара РФ по Одессе, есть норвежские дипломаты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что среди людей, которые были в эпицентре ракетного удара РФ по Одессе, были норвежские дипломаты.

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Российские захватчики ударили ракетами по историческому центру Одессы.

Автор: 

Норвегия (711) Одесса (7921) Одесская область (3636) дипломаты (639) Одесский район (180)


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Кацапи кляті , здохніть всі без винятку ,
та дайте спокій нормальним людям 😡
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01.02.2025 17:49 Ответить
Раніше Прем"єр Греції зараз дипломати Норвегії і це все не обішлось без того хто зливає все ворогу , а НРБ, СБУ , це не на часі можливо вже настав той час щоб закрити в Україні месенджери які не підконтрольні службі.
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02.02.2025 00:22 Ответить
 
 