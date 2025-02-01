Норвежские дипломаты были в районе обстрела в Одессе, - МИД страны

В Министерстве иностранных дел Норвегии подтвердили, что норвежские сотрудники посольства попали под обстрел в Одессе вечером 31 января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили в МИД Норвегии.

"Мы можем подтвердить, что сегодня (31 января. - Ред.) вечером в Одессе произошло крупное нападение на район, где находились норвежские сотрудники посольства. Они в безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники посольства Норвегии остались живыми и невредимыми после удара по зданию в Одессе, где они находились.

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Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что среди людей, которые были в эпицентре ракетного удара РФ по Одессе, были норвежские дипломаты.

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Российские захватчики ударили ракетами по историческому центру Одессы.