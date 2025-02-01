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США хотят, чтобы Украина провела выборы после заключения соглашения о прекращении огня, - Келлог

Келлог про вибори в Україні

США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, которого цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Спецпредставитель Трампа сказал, что в Украине "должны состояться" президентские и парламентские выборы, запрещенные украинским законодательством на время военного положения.

Келлог отметил, что большинство демократических стран проводят выборы во время войны, что является "очень важным".

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться", - сказал спецпредставитель Трампа.

Дополняется...

Автор: 

выборы (24759) США (27118) Кит Келлог (157)


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Топ комментарии
+81
І, щоб Зеленського не було і близько серед кандидатів.

Цей дятел вже стільки разів по 100 днів просрав, що далі вже нікуди.
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01.02.2025 18:31 Ответить
+51
Чудово! Банду Коломойського під суд!
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01.02.2025 18:30 Ответить
+45
ну тепер все стае на свої місця і наїзди на Пороха та інщі акти і активність дури без вуглів
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01.02.2025 18:31 Ответить
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Страница 7 из 7
в кремблі теж так вважають.....
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02.02.2025 09:51 Ответить
правильно роблять
бо вони просували його на виборах саме з надією на своє майбутнє
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02.02.2025 14:26 Ответить
Зельоний ДИКТОР.
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03.02.2025 11:35 Ответить
О Боги! Це натяк на те, що ми всім допоможемо, як тільки дєрмака і клоуна-шмарклю зіллють на помийку історії!!! Поверніть мені кризу Порошенка, а собі залиште "кінець епохи бідності"!!!
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02.02.2025 08:01 Ответить
А США не хочуть щоб вільні референдуми пройшли на росії? А вільні вибори?
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02.02.2025 08:09 Ответить
США цікавлять демократична Україна,

рашка - вічний Мордор

.
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02.02.2025 08:24 Ответить
Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни - блд, вони там уже всі хворі на голову? Чи він кацапію та білокацапію має на увазі?
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02.02.2025 08:11 Ответить
Вибори це спасіння України!

ЗЄля при владі - смерть !

.
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02.02.2025 08:22 Ответить
Атечество в опасности…..??????
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02.02.2025 09:55 Ответить
зебіл чи звичайний клінічний ідіот?
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02.02.2025 10:23 Ответить
вибори це чудово.
от тільки скажіть будь ласка, як за припинення вогню, не закінчення війни, а припинення вогню, забезпечити право військових бути обраним, вони з окопів будуть балотуватись?
це просте поверхневе питання, а є ще купа.
на превеликий жаль до повного закінчення війни демократичні, чесні вибори це лише мрія.
те, на чому б мали наголошувати та чого вимагати наші партнери, це створення так званого уряду національної єдності та усунення від ухвалення рішень та втручання в державну діяльність офісу президента.
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02.02.2025 11:11 Ответить
Хто ще не в курсі що кацапури знову нападуть після тз перемир'я.
Але спочатку вони пропіхнуть у владу потрібних їм людей, які кластимуть асфальт, саджатимуть мільярд дерев і мільйон патріотів. Все те що вже було
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02.02.2025 09:03 Ответить
это те шо хотят каналы панамские, гренладии, в мексику зайти и канаду про демократию будут губошлёпить?
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02.02.2025 09:04 Ответить
Келлог прямим текстом сказав зеленому ухилянту і його банді, що йому вже пора йти на.
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02.02.2025 10:35 Ответить
Якщо ця влада залишиться, то США якщо і буде допомагати, то вкрай скудно. Що гарантує нам поразку. Тому вибори необхідні. Це однозначно.
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02.02.2025 10:37 Ответить
Вибори будуть, але спершу треба зупинити орків
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02.02.2025 10:44 Ответить
Американські генерали дбають про "демократію")))))))))))))))))))))) Імпотенти???
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02.02.2025 10:54 Ответить
Зєля - прєЗЄдент міра!!!!! УРАА!!!!!!!!!!!!
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02.02.2025 11:04 Ответить
Во, идея возникла, вместо голобородьки другой сериал выдать на гора , под эпиграфом, мол,
А я у гай ходила, по квiтку ось яку.
А там дерева - люлi i все отак зозулi:
ку-ку, ку-ку, ку-ку.
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02.02.2025 12:42 Ответить
Вибори - це дезінтеграція, розвал України. Повторення української гетьманщини, хмельниччини... І Путін знайшов ахіллесову п'яту України - вибори і дав пас Трампу. Україна і до того розділена. Якщо грубо, то на тих, хто воює, воював, їх родини; тих, покалічений, загинув, пропав безвісти і їх родини; тих хто все "для фронту, для перемоги"; і тих, хто "моя хата скраю"; тих, хто ухиляється від мобілізації, тої частини населення, яке на їх стороні...

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Відома стара КГБ-стратагема: Управляемый из вне вялотекущий хаос для достижение поставленной цели. Вялотекущий управляемый хаос, управляемый из Кремля. На порядку денному Ленина-Троцького лозунг "Мир народам". Втома від війни. Хто ж проти миру. Але миру на користь Кремля, чи України, Європи - в першу чергу східної Європи, т.зв. східного флангу НАТО. Путін напевно добре знає історію - як старушенція Європа віддавала своїх сусідів, яким неповезло, двом гангстерам Сталіну і Гітлеру. Чим сьогоднішня Європа відрізняється від тієї ? А в США ТРАМП як Рузвельт...
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Можна прикинути список претендентів: Зеленський, Порошенко, від військових типу Залужного (якщо об'єднаються і знайдут компроміс, можливо Бутусов, ще хтось з "старої засмальцьованої колоди типу Тимошенко, хтось з "героїв, "мордліца" екрану ТВ- телемарофонів, - як же без популістів, брехунів, хлестакових, ... типу Трамп,- Жиріновського, і т.п. "каждой тварі по парі, той же Арістович". Вибори робить ТВ, TikTokи і усякі інші зас*рачі мізків, які давно задавили здоровий глуз населення, якого легко купити примітивною обіцянкою, умовною гречкою і дурнею з ЗМІ. І звичайно кремлівські консерви, які одінуть вишиті сорочки і на державній мові будуть за мир між народами - маріонетки за спиною яких Медведчук, режисура Путіна. Вибори буде робити Кремль - умовний Захід вірить в демократію, невтручання, в мудрість населення, яке, незважаючи на війну, так і не стало народом. Одним словом, то ще буде та циганщина, з антактами між виборчими турами, на фоні попелищ зруйнованих міст і сіл. А десь в останньому турі випаде якесь чергове гі*но - нікчемне, послушне Кремлю. Як на мою думку вибори можуть стати кінцем суверенності України. https://youtu.be/uc0HGjA7yRY?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1hvZvV6X-ytpzoiMq96kCLZy6ENwpuGn1nyYZz3Xn4n-cpWgoa2CkcL28_aem_XXcouxb2R2lF7eRQ_GzP8Q https://youtu.be/uc0HGjA7yRY
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02.02.2025 11:49 Ответить
В любом случае Выборы будут, но после прекращения огня и хоть какого-то подобия перемирия. Главные фавориты это похоже Залужный и Зеленский.
Кому кто больше, подходит за того и проголосовать можно будет.
Хватит биться в истерике каждый день, угомонитесь уже.
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02.02.2025 11:57 Ответить
З жахом думаю про вибори. Адже на арені всі ті ж самі. Пабеду одержить популіст зі старої обойми, якій пообіцяє дембель, виплати всім подряд, це ж ясно. Голоса будуть розпорошені поміж купи політпроектів. Це точно в цей турбулентний доленосний час призведе до капітуляції.
Суцільний жах.
З початку треба мати реальні гарантії безпеки, а уж потім - політичні баталії.
Адже доля країни вирішується на полі бою, завдяки мужності і міцності ЗСУ, наявності озброєння, ресурсів, а не бла бла бла.
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02.02.2025 11:59 Ответить
Так Ви, щоби напевно, голосуйте на користь Залужного.
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02.02.2025 12:36 Ответить
Геополітичні наперстки для обіцяного закінчення війни: висунута умова про примус паперової обіцянки "большє нє стрєлять" від них, з технічною демократичною заміною на смотрящєго з Пентагону у нас. Ага, в Кремлі на все це заздалегідь згодні.
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02.02.2025 12:52 Ответить
https://youtu.be/z6rBVnDfP8w?t=1768 Свіжий Оленченко. (Свoїми слoвaми) Роль США у війні Росії та України гарно вписується у боротьбу США із Європою. Історично, саме США завжди працювало на розпалювання конфліктів у Європі. Саме для цього США озброїло та індустріалізувало сталінський Радянський Союз, бо знало що все це піде на Європу. Навіть вкладувалися капітали у економіку гітлерівської Германії. Для всього світу вони були нейтральні, у своїх внутрішніх справах (прямо як зараз МАГА).
Саме США віддало пів-Європи Сталіну, щоб послабити її.
Розвал СРСР мало вписувався у ці плани. Десь у цей час Євросоюз вже мав свій емісійний центр. Економіка Євросоюза поки перевищує економіку США.
Після цього ішла гра на використання або залучення Росії у цьому протистоянні. США підтримували високі ціни на вуглеводні, та закривала очі на агресію Росії, та те, що вона залишалася по-суті останньою колоніальної імперією. Євросоюз теж залучав Росію до бізнесу, але Путінська войовничість перемогла.
Тобто, починаючи із 2014 року США, всупереч словам, фактично заохочували Росію до агресій, послаблюючи Європу. І мовчання та заспокоєння при захваті Криму і вивіз посольства без надання зброї у 2022.
Тут до Європи у цілях протистояння додається Китай.
А з приходом Трампа навіть слова перестали бути маскуванням: погрози всім, Україна має поступатися за агресію на неї.
Так що смерть кацапам та піндосам чи ні?!
План такий на загальну Пасху - припинення вогню, на 9 травня формулювання миру, часткове підписання, і після перевиборів підписання, бо Пyтін не хоче підписувати із Зеленським.
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02.02.2025 13:44 Ответить
У нас вічний ворог московія. Не треба приписувати туди США. Підсовуєте наративи ФСБ щоб залишити нас на одинці з ворогом і нашими олігархами. Не пройде.
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02.02.2025 14:21 Ответить
Це факти - подивіться! Ви просто не бачите всіх ворогів!
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02.02.2025 14:32 Ответить
https://glavcom.ua/longreads/shtatnij-rozklad-jak-amerika-prirostala-teritorijami-vid-dzheffersona-do-trampa-1042714.html Як США порушували міжнародні зобов'язання, та власні обіцянки.
Іспанія за безцінь віддала їм Флориду, але із умoвою не боротися за Техас.
Але США підтрисували сепарів у Техасі та під видом ДНР-незалежності анексували йогo!
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02.02.2025 13:59 Ответить
То було дуже давно і були інші люди. Тому це зовсім не доречно.
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02.02.2025 14:15 Ответить
Так в тому і справа, що не змінилося - нічогісінько!
Весь світ так жив і живе!
Лише українці трощать та віддають свою зброю, а зараз і території в обмін на фейковий "мир" та "процвітання"!
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02.02.2025 14:30 Ответить
Українці мають об'єднатись. І виділити людей 10-20 на кого можна розраховувати як президента. Також вони будуть базовою частиною народної партії. Із них виділити одного на президента (наприклад Залужного), інші в резерві. Не можна розраховувати тільки на одного. Але з них не повинно бути ні одного з високим антирейтингом.
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02.02.2025 14:13 Ответить
Що ти сказав ?
Вийми спочатку яйце з рота, бо ніц не понятно
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02.02.2025 14:25 Ответить
Артурчику, я сумніваюся, що в тебе взагалі колись була мама.
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02.02.2025 14:36 Ответить
Артурчику, в тебе це з латентної тяги перетворилося в перманентну тягу до чоловічих полових органів. То це тобі на зону потрібно, там тебе помістять в спецкуточок під поетичною назвою "Пєтушатник", назвуть тебе Анюткою і чмекай собі на здоров'я
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02.02.2025 14:53 Ответить
А хто сказав що припиненя війни буде? рашиський чорт сподіваєтся на перемогу і кожен денгь посилає на смерть тисячі своїх виродків ,одне що може зупинити цю війну це смерть кривавого ката путіна і крах російської економіки.
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02.02.2025 15:13 Ответить
Під час воєнного стану вибори не відбуваються!
Поки частина території України окупована - воєнний стан не може бути припинений!
Якщо у нас так багато лідерів - ласкаво просимо їх на фронт, нехай покажуть на що вони здатні!
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02.02.2025 16:11 Ответить
"Поставим урны для голосования в лагерях для военнопленных, в пыточных камерах "Изоляции", в Криму и на оккупированных территориях! Бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер" и "Ахмата" совершат скрупулезный подсчет бюллетеней!"(С) Д. Песков
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02.02.2025 18:39 Ответить
Зе блювотину всю разом з дермаком татаром і компанією всю на нари
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02.02.2025 19:00 Ответить
Основной проблемой выборов будут списки избирателей. А перемещённые лица? А выехавшие? А населённые пункты у фронта?
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03.02.2025 11:52 Ответить
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