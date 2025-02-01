США хотят, чтобы Украина провела выборы после заключения соглашения о прекращении огня, - Келлог
США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, которого цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Спецпредставитель Трампа сказал, что в Украине "должны состояться" президентские и парламентские выборы, запрещенные украинским законодательством на время военного положения.
Келлог отметил, что большинство демократических стран проводят выборы во время войны, что является "очень важным".
"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться", - сказал спецпредставитель Трампа.
Дополняется...
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бо вони просували його на виборах саме з надією на своє майбутнє
рашка - вічний Мордор
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ЗЄля при владі - смерть !
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от тільки скажіть будь ласка, як за припинення вогню, не закінчення війни, а припинення вогню, забезпечити право військових бути обраним, вони з окопів будуть балотуватись?
це просте поверхневе питання, а є ще купа.
на превеликий жаль до повного закінчення війни демократичні, чесні вибори це лише мрія.
те, на чому б мали наголошувати та чого вимагати наші партнери, це створення так званого уряду національної єдності та усунення від ухвалення рішень та втручання в державну діяльність офісу президента.
Але спочатку вони пропіхнуть у владу потрібних їм людей, які кластимуть асфальт, саджатимуть мільярд дерев і мільйон патріотів. Все те що вже було
А я у гай ходила, по квiтку ось яку.
А там дерева - люлi i все отак зозулi:
ку-ку, ку-ку, ку-ку.
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Відома стара КГБ-стратагема: Управляемый из вне вялотекущий хаос для достижение поставленной цели. Вялотекущий управляемый хаос, управляемый из Кремля. На порядку денному Ленина-Троцького лозунг "Мир народам". Втома від війни. Хто ж проти миру. Але миру на користь Кремля, чи України, Європи - в першу чергу східної Європи, т.зв. східного флангу НАТО. Путін напевно добре знає історію - як старушенція Європа віддавала своїх сусідів, яким неповезло, двом гангстерам Сталіну і Гітлеру. Чим сьогоднішня Європа відрізняється від тієї ? А в США ТРАМП як Рузвельт...
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Можна прикинути список претендентів: Зеленський, Порошенко, від військових типу Залужного (якщо об'єднаються і знайдут компроміс, можливо Бутусов, ще хтось з "старої засмальцьованої колоди типу Тимошенко, хтось з "героїв, "мордліца" екрану ТВ- телемарофонів, - як же без популістів, брехунів, хлестакових, ... типу Трамп,- Жиріновського, і т.п. "каждой тварі по парі, той же Арістович". Вибори робить ТВ, TikTokи і усякі інші зас*рачі мізків, які давно задавили здоровий глуз населення, якого легко купити примітивною обіцянкою, умовною гречкою і дурнею з ЗМІ. І звичайно кремлівські консерви, які одінуть вишиті сорочки і на державній мові будуть за мир між народами - маріонетки за спиною яких Медведчук, режисура Путіна. Вибори буде робити Кремль - умовний Захід вірить в демократію, невтручання, в мудрість населення, яке, незважаючи на війну, так і не стало народом. Одним словом, то ще буде та циганщина, з антактами між виборчими турами, на фоні попелищ зруйнованих міст і сіл. А десь в останньому турі випаде якесь чергове гі*но - нікчемне, послушне Кремлю. Як на мою думку вибори можуть стати кінцем суверенності України. https://youtu.be/uc0HGjA7yRY?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1hvZvV6X-ytpzoiMq96kCLZy6ENwpuGn1nyYZz3Xn4n-cpWgoa2CkcL28_aem_XXcouxb2R2lF7eRQ_GzP8Q https://youtu.be/uc0HGjA7yRY
Кому кто больше, подходит за того и проголосовать можно будет.
Хватит биться в истерике каждый день, угомонитесь уже.
Суцільний жах.
З початку треба мати реальні гарантії безпеки, а уж потім - політичні баталії.
Адже доля країни вирішується на полі бою, завдяки мужності і міцності ЗСУ, наявності озброєння, ресурсів, а не бла бла бла.
Саме США віддало пів-Європи Сталіну, щоб послабити її.
Розвал СРСР мало вписувався у ці плани. Десь у цей час Євросоюз вже мав свій емісійний центр. Економіка Євросоюза поки перевищує економіку США.
Після цього ішла гра на використання або залучення Росії у цьому протистоянні. США підтримували високі ціни на вуглеводні, та закривала очі на агресію Росії, та те, що вона залишалася по-суті останньою колоніальної імперією. Євросоюз теж залучав Росію до бізнесу, але Путінська войовничість перемогла.
Тобто, починаючи із 2014 року США, всупереч словам, фактично заохочували Росію до агресій, послаблюючи Європу. І мовчання та заспокоєння при захваті Криму і вивіз посольства без надання зброї у 2022.
Тут до Європи у цілях протистояння додається Китай.
А з приходом Трампа навіть слова перестали бути маскуванням: погрози всім, Україна має поступатися за агресію на неї.
Так що смерть кацапам та піндосам чи ні?!
План такий на загальну Пасху - припинення вогню, на 9 травня формулювання миру, часткове підписання, і після перевиборів підписання, бо Пyтін не хоче підписувати із Зеленським.
Іспанія за безцінь віддала їм Флориду, але із умoвою не боротися за Техас.
Але США підтрисували сепарів у Техасі та під видом ДНР-незалежності анексували йогo!
Весь світ так жив і живе!
Лише українці трощать та віддають свою зброю, а зараз і території в обмін на фейковий "мир" та "процвітання"!
Вийми спочатку яйце з рота, бо ніц не понятно
Поки частина території України окупована - воєнний стан не може бути припинений!
Якщо у нас так багато лідерів - ласкаво просимо їх на фронт, нехай покажуть на що вони здатні!