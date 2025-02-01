США хотят, чтобы Украина провела выборы после заключения соглашения о прекращении огня, - Келлог

США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, которого цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Спецпредставитель Трампа сказал, что в Украине "должны состояться" президентские и парламентские выборы, запрещенные украинским законодательством на время военного положения.

Келлог отметил, что большинство демократических стран проводят выборы во время войны, что является "очень важным".

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться", - сказал спецпредставитель Трампа.

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