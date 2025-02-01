Оккупанты в январе совершили 13 атак дронами-камикадзе и 1 ракетный удар по Киеву: погибли 5 человек, еще 7 ранены
В течение января российские войска 13 раз атаковали Киев дронами-камикадзе и нанесли один ракетный удар, в результате чего погибли 5 человек, еще 7 человек получили ранения.
Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, воздушную тревогу объявляли 60 раз. В течение месяца противник совершил 13 атак дронами-камикадзе и 1 ракетный удар.
"К сожалению, эти обстрелы стоили жизней мирных киевлян. За месяц от российских атак и падения обломков погибло 5 человек, еще 7 - получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеские удары нанесли разрушения почти во всех районах города:
- Дарницкий - 3 раза;
- Голосеевский, Деснянский, Печерский, Соломенский - по 2 раза;
- Днепровский, Святошинский, Шевченковский - по 1 разу.
"Кроме ракетных и дроновых атак, враг пытается дестабилизировать город другими методами. Только в январе Киев получил 940 сообщений о заминировании, из которых 785 - за один день. Это очередная попытка посеять панику, парализовать город. Но ответ должен быть один - еще большая сплоченность и эффективность", - подчеркнул начальник КГВА.
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