Россияне целенаправленно ударили КАБом по школе-интернату в Судже, 95 человек оказались под завалами. ВИДЕО (дополнено)

Российские войска ударили по зданию школы-интерната города Суджа Курской области, которое находится под контролем Сил обороны Украины. В результате российской атаки 95 человек оказались под завалами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-офицера временной военной комендатуры на территории РФ Алексея Дмитрашкивского.

По его словам, российская армия нанесла удар 1 февраля в 17:54.

"95 человек оказались под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство - пожилые люди и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы", - заявил Дмитрашковский.

Он добавил, что силами военной комендатуры ведутся поисковые и спасательные работы.

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Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что 1 февраля, в 16:54, российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по интернату в городе Суджа Курской области. В Генштабе отмечают, что россияне целенаправленно нанесли удар.

"На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские – местные жители, среди которых - женщины и дети", - заявили в Генштабе.

В Генштабе отметили, что сейчас делается все возможное для спасения уцелевших.

"Удар по интернату в Судже – очередное военное преступление российских властей, направленное против мирного населения. Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и своих мирных граждан. За каждый военный преступление террористы обязательно понесут ответственность", – говорится в сообщении.

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