РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10224 посетителя онлайн
Новости
20 164 108

Россияне целенаправленно ударили КАБом по школе-интернату в Судже, 95 человек оказались под завалами. ВИДЕО (дополнено)

Российские войска ударили по зданию школы-интерната города Суджа Курской области, которое находится под контролем Сил обороны Украины. В результате российской атаки 95 человек оказались под завалами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-офицера временной военной комендатуры на территории РФ Алексея Дмитрашкивского.

По его словам, российская армия нанесла удар 1 февраля в 17:54.

"95 человек оказались под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство - пожилые люди и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы", - заявил Дмитрашковский.

Он добавил, что силами военной комендатуры ведутся поисковые и спасательные работы.

Дополнено

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что 1 февраля, в 16:54, российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по интернату в городе Суджа Курской области. В Генштабе отмечают, что россияне целенаправленно нанесли удар.

"На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские – местные жители, среди которых - женщины и дети", - заявили в Генштабе.

В Генштабе отметили, что сейчас делается все возможное для спасения уцелевших.

"Удар по интернату в Судже – очередное военное преступление российских властей, направленное против мирного населения. Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и своих мирных граждан. За каждый военный преступление террористы обязательно понесут ответственность", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Москалькова заявила, что украинские военные "делились последним" с жителями Курской области РФ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) обстрел (27807) Курск (1145) война в Украине (4650) Суджа (46)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+45
Де там Фрідман і Трамп які вирячивши баньки, розказують що ***** любить свій народ?
показать весь комментарий
01.02.2025 20:20 Ответить
+45
саме цікаве, що трамп/фрідман/карлсон/маск/рамасвамі і решта корисних ідіотів вже обігнали навіть російську пропаганду.

- "росія допомогла Штатам виграти Другу Світову"

- "росія віддала 60 млн життів у Другій Світовій"

- "оні пабєділі гітлєра і наполєона"

- "Байден хотів вбити путіна"

- "путін любіт свой народ"

p.s. Сподіваюсь після смерті цих корисни ідіотів , вчені зможуть дослідити їх мізки. 100% там якесь колективне відхилення
показать весь комментарий
01.02.2025 20:34 Ответить
+32
це вони звільняють свій нарІд.
Щоб урятувати расію, потрібно спалити москву. - Кутузов
показать весь комментарий
01.02.2025 20:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
не тре було "люди" писати, могло й пронести
показать весь комментарий
01.02.2025 23:40 Ответить
Завдавши удару по інтернату в місті Суджа, кацапи вчинили злочин, якому немає прощення, але у своєму Telegram-каналі виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн збрехав і приписав це Збройним силам України.От брудна падла!
показать весь комментарий
02.02.2025 08:44 Ответить
Кацапськi курви вчинилице звiрство: О 16.54 російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано. На момент атаки у приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.
показать весь комментарий
02.02.2025 09:01 Ответить
Від кацапів нічого іншого і не потрібно було чекати, бо це їхня візитна карточка, так би мовити - СКРЄПА, як і знамените, " Баби єщьо нарожают!"
Кацапи тільки підтаерджують своє прізвисько, которе до них приліпилося ще з часів захвату Казанського ханства.
показать весь комментарий
02.02.2025 11:32 Ответить
Дык, наши зе.оплежуи если молниеносно не расследуют это дело, с привлечением международников, кацапы еще и в международный суд на нас переведут стрелки - это же беспринципные .идоры.
показать весь комментарий
02.02.2025 12:20 Ответить
І все одно вони потім скажуть "Ето хахли ударілі а спісалі на нашіх ребят".
показать весь комментарий
02.02.2025 16:19 Ответить
А чому пишут , що це школа-інтернат, чому там вчили літніх людей? Може то будинок пристарілих?
показать весь комментарий
02.02.2025 18:53 Ответить
чесно говоря-похуй на каждого "мирного" болотного кацапа.пускай повыздыхают все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
12.02.2025 10:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 