Россияне целенаправленно ударили КАБом по школе-интернату в Судже, 95 человек оказались под завалами. ВИДЕО (дополнено)
Российские войска ударили по зданию школы-интерната города Суджа Курской области, которое находится под контролем Сил обороны Украины. В результате российской атаки 95 человек оказались под завалами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-офицера временной военной комендатуры на территории РФ Алексея Дмитрашкивского.
По его словам, российская армия нанесла удар 1 февраля в 17:54.
"95 человек оказались под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство - пожилые люди и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы", - заявил Дмитрашковский.
Он добавил, что силами военной комендатуры ведутся поисковые и спасательные работы.
Дополнено
Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что 1 февраля, в 16:54, российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по интернату в городе Суджа Курской области. В Генштабе отмечают, что россияне целенаправленно нанесли удар.
"На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские – местные жители, среди которых - женщины и дети", - заявили в Генштабе.
В Генштабе отметили, что сейчас делается все возможное для спасения уцелевших.
"Удар по интернату в Судже – очередное военное преступление российских властей, направленное против мирного населения. Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и своих мирных граждан. За каждый военный преступление террористы обязательно понесут ответственность", – говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапи тільки підтаерджують своє прізвисько, которе до них приліпилося ще з часів захвату Казанського ханства.