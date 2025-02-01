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Новости
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Администрация Трампа будет давить на страны Европы, не увеличивающие расходы на оборону, - Уолтц

Волтц про внески країн Європи в оборону

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что некоторые из "наиболее критически настроенных" союзников США по НАТО уклоняются от выполнения своих финансовых обязанностей перед Альянсом.

Соответствующее заявление Волтца цитирует New York Post, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп абсолютно прав, требуя от наших союзников по НАТО больше инвестировать в свою оборону. С крупнейшим конфликтом на пороге со времен Второй мировой войны пришло время для Европы продемонстрировать свою преданность нашему Альянсу, увеличив свои расходы как минимум до 5% ВВП. Мы будем продолжать вести прямые и откровенные разговоры, чтобы заставить членов НАТО увеличить свою долю бремени", - сказал советник главы Белого дома.

В свою очередь специальный посланник президента США по особым поручениям Рик Гренелл добавил, что "подрывать НАТО, не платя справедливую долю своих обязательств перед Альянсом, опасно".

Ранее сообщалось, что Литва и Эстония поддались "хорошему и конструктивному" давлению президента США Дональда Трампа и пообещали увеличить расходы на оборону на 5% от своего ВВП в стремлении резко увеличить военный потенциал. Они стали первыми странами НАТО, которые приняли такое решение.

Читайте также: Страны НАТО должны платить достаточно взносов на оборону, а не полагаться на США, - Рубио

Автор: 

Европа (1916) НАТО (10076) оборона (5234) США (27118) Майк Уолтц (92)


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Топ комментарии
+7
потомучто литва енд компани самые раздупленые что такое кацапье,тут и без трампа норм кумекают за все
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01.02.2025 22:19 Ответить
+7
А ще, дядя донні, фіца з орбаном крисятничають і хочуть замість американського газу купувати кацапський

.
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01.02.2025 22:23 Ответить
+7
Війна іде, между прочім, саме у Европі. А багатьох еврогеїв европейців це взагалі не колише. Італія станки з ЧПУ в РФ продає, тощо. Я тут згоден з США.
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01.02.2025 22:27 Ответить
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потомучто литва енд компани самые раздупленые что такое кацапье,тут и без трампа норм кумекают за все
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01.02.2025 22:19 Ответить
Неееет, СыШыА должно нас защищать, потому что должно.
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01.02.2025 22:20 Ответить
Як не "митьйом"так тарифами? Тобто, ти ми ж американцями та ще європейцями , так й піднімуть МАГАекономіку США ???
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01.02.2025 22:22 Ответить
Трампа запитує РЕПОРТЕР: Ви пообіцяли скоротити витрати, тому багато товарів обкладатися митом при ввезенні в країну, а потім ці витрати перекласти на споживачів. Трамп: Тарифи не викликають інфляції. Тарифи викликають успіх. І люди це розуміють
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01.02.2025 22:23 Ответить
ось пояснення для мене тупої від чату

Давайте разберёмся последовательно, как увеличение тарифов на ввозимые товары связано с инфляцией и ценами для потребителей.

1. Увеличение тарифов на импорт

Когда государство повышает таможенные пошлины (тарифы) на импортные товары, это делает их дороже для импортеров (компаний, которые их закупают за границей).

2. Рост затрат для бизнеса

Компании, которые завозят товары из-за границы, теперь вынуждены платить больше. Чтобы не работать себе в убыток, они повышают отпускные цены (те, по которым они продают товары магазинам и дистрибьюторам).

3. Удорожание товаров на полках

Розничные магазины также вынуждены повышать цены, потому что закупают товары дороже. Это приводит к тому, что потребители платят больше за импортные товары.

4. Вклад в инфляцию

Когда цены на импортные товары растут, это подталкивает общий уровень цен вверх, потому что импортные товары составляют значительную часть потребительской корзины (еда, техника, одежда и т. д.). Это и есть инфляция - процесс общего роста цен.

5. Снижение покупательной способности

Когда инфляция растёт, зарплаты не всегда успевают за ростом цен, и люди могут позволить себе купить меньше, чем раньше. Это снижает уровень жизни и потребительскую активность.

Вывод

🔹 Тарифы на импорт ↑ → 🔹 Рост издержек у бизнеса ↑ → 🔹 Рост цен на товары ↑ → 🔹 Инфляция ↑ → 🔹 Покупательная способность ↓

Если хотите глубже разобраться, можно обсудить исключения и способы борьбы с инфляцией. 😊
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01.02.2025 22:30 Ответить
Йой, як це так Наталка Гончар приводить « умніє міслі» про Америку російською під американсь4им проксі!? Ви впевнені Наталя, що являєтесь патріотом України?
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01.02.2025 22:45 Ответить
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01.02.2025 23:10 Ответить
вже добиваю останні патріотичні роки де доля кинула - дожити б до перемоги
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01.02.2025 23:12 Ответить
Підвищення митних тарифів здорожує імпортовані товари. При РОЗУМНОМУ застосуванні це стимулює внутрішнє виробництво товарів для заміщення імпортних. Однак це не дає "миттєвого" результату, оскільки таке виробництво потрібно збудувати, на що потрібні інвестиції і час.
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01.02.2025 23:17 Ответить
фюреру "какаяразніца" трампаксу пох. Він найвеличніший лідор **********, а хто не згоден, на тих він накладе подвійні мита!
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01.02.2025 23:21 Ответить
І хто це вам пояснював і в якому саме чаті?
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01.02.2025 23:37 Ответить
У суботу Трамп розпочав торговельну війну проти Канади, ввівши 25-відсотковий тариф практично на всі товари з цієї країни - безпрецедентний удар по давньому союзнику, який може кинути економіку в штопор.

План Трампа завдати економічного болю Канаді включає 10-відсотковий тариф на канадські енергетичні продукти, за словами високопоставленого канадського чиновника, який поділився деталями плану Трампа з CBC News.

Ці потенційно руйнівні тарифи набудуть чинності у вівторок і залишатимуться в силі до тих пір, поки Трамп не буде задоволений. Очікується, що пізніше в суботу Канада завдасть удару у відповідь за допомогою власних тарифів, щоб змусити Трампа двічі подумати, перш ніж вдарити по найбільшому клієнту США.
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01.02.2025 23:37 Ответить
А ще, дядя донні, фіца з орбаном крисятничають і хочуть замість американського газу купувати кацапський

.
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01.02.2025 22:23 Ответить
Но дядя донни фицу и орбана в упор не видит. А последнего даже назвал великим человеком и пообещал ему не выделять деньги Украине, когда станет президентом (это было весной 2024-го).
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01.02.2025 23:39 Ответить
А самі Штати хіба на оборону 5% ВВП витрачають?
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01.02.2025 22:24 Ответить
Навіть більше
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01.02.2025 22:29 Ответить
Перевір дані.
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01.02.2025 22:36 Ответить
В 2024 лише 2.7% витратили.
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01.02.2025 23:09 Ответить
В 2023 3.49 відсотки.І їхні війська в Європі і НАТО це США.Там вклад в НАТО,70 відсотків від США.
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01.02.2025 23:41 Ответить
Ну те, що в Європі американські війська, і самим США йде на користь. Якщо трампон їх завтра виведе, багато європейських країн зблизяться з Китаєм, а це Америці точно не на руку.
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01.02.2025 23:48 Ответить
Ці країна і так зближуються з Китаєм.Скільки великих брендів їм продали?Їх потрібно довбати і робити їм холодний душ.
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01.02.2025 23:52 Ответить
Ну, якраз цим країнам Трамп, судячи з усього, навпаки, симпатизує!
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02.02.2025 00:13 Ответить
Ще за попередньої свої каденції,проти Китаю вводив санкції.
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02.02.2025 02:30 Ответить
І це добре !

.
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01.02.2025 22:24 Ответить
Війна іде, между прочім, саме у Европі. А багатьох еврогеїв европейців це взагалі не колише. Італія станки з ЧПУ в РФ продає, тощо. Я тут згоден з США.
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01.02.2025 22:27 Ответить
Как пишет https://www.politico.eu/article/buy-american-avoid-trade-war-with-donald-trump-says-italy-foreign-minister-antonio-tajani/ Politico, проблема Италии с расходами на оборону заключается в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0 Пакте стабильности и роста ЕС, который запрещает дефицит бюджета выше 3% от ВВП при внешнем долге выше 60%.

У Италии дефицит бюджета 7,4% при госдолге 137%. Это второй худший показатель в Европе после Греции.
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02.02.2025 08:39 Ответить
Майже 80 років розслабухи, нафто-газоаі хороводи з кацапами та натівська парасолька зробили свою справу...
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01.02.2025 22:28 Ответить
Цікавий факт , " совок " розвалився на п'ятий рік поспіль падіння цін на нафту . Сподіваємось що вони ще раз " зможуть повторіть"
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02.02.2025 00:16 Ответить
Це варто підтримати! Гонка озброєнь починається. У менш сприятливих для демократичного світу умовах, ніж попередня.
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01.02.2025 22:28 Ответить
замість майбутньої гонки озброєнь на десятки чи навіть сотні трильйонів доларів можна було би зараз вкластись у військове посилення України, щоб раз і на багато десятиліть наперед покінчити із світовим джерелом зла - кацапнею. і тоді на наступні десятиліття не потрібно буде витрачати на оборонку трильйони доларів. і про це не можуть не знати на Заході. от тільки їм бракує яєць, щоб наважитися на це.
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01.02.2025 23:04 Ответить
Видите ли, Rino, гонку вооружения удобнее проводить в области ИИ тут Гугл и Майкрософт в фаворе. Тогда как военное усиление Украины требует прозаические увеличение выплавки стали, алюминия, развитие хим. производства. Всего сто перекочевало с Запада в страны 3-го мира
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02.02.2025 08:47 Ответить
та це все лірика. не це головне. головне тут те, що будь-яка гонка озброєнь - це трильйонні видатки. і вже не так важливо в яку сферу озброєнь вони будуть потрачені. головне тут те, що вони потрачені будуть. проте якщо зараз спільно взятись за той лепрозорій, то його можна розвалити до фундаменту і тоді таких величезних видатків не потрібно буде витрачати на гонку озброєнь...
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02.02.2025 10:46 Ответить
Друг Трампа - Орбан, первым покажет пример?)
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01.02.2025 22:32 Ответить
Так може це такий шантаж від Трампа для Європи - або тарифи для США або ввп на війну? То це мабуть не погана ознака , такий бізнес тиск?
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01.02.2025 22:36 Ответить
2 лютого кубік-рубік їде у турне, що включає Панаму. Подивимся як він натисне на Панаму щодо каналу для початку.
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01.02.2025 22:37 Ответить
***** і його свора рівноцінні трампу і його сворі.
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01.02.2025 22:42 Ответить
Ні. ***** гірше.
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01.02.2025 22:45 Ответить
Це до тих пір ,поки Трамп не рівнях житлові будинки в інших країнах. А республіканські гниди Україну вже здали. Самі побачите.
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01.02.2025 22:49 Ответить
Це притому що Америка забрала нашу ядерну зброю і віддала кацапам. Кинули ,кинуть і другий,вже кинули. Це як з легдлизом ,якого не було.
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01.02.2025 22:52 Ответить
З найбільшим конфліктом на порозі з часів Другої світової війни настав час для Європи продемонструвати свою відданість нашому альянсу, НАТО наш альянс.але Європа має його утримувати, тоді Європі краще створити свій Європейський альянс із бюджетом під 800 млрд євро і "трамбону" вказати напрямок....
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01.02.2025 22:57 Ответить
Що до інвестування в оборону , тут американці роблять правильно що тиснуть на Європу . Бо вона бачу , без добрячого підсрачника - все не роздуплиться ніяк .!!
Але от що до іншого , то це пць просто . Немає слів . Те що витворяє трамп зі своїм нацистом-нарікошою , не вкладається в голову .
Коментар не мій , але я з ним цілком згоден . -
- Америка угрожает и объявляет торговые войны союзникам, предает друзей и рассыпается в комплиментах убийцам и подонкам. Появился ещё один гопник на районе, который пасует перед урками, но давит на тех, кто слабее. Америка больше не лидер свободного мира. Увы.))
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01.02.2025 23:07 Ответить
бий своїх щоб кацапи сміялись , стратех
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01.02.2025 23:24 Ответить
Хай Трамп почне зі своїх дружбанів - Орбана і Фіцо.
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01.02.2025 23:39 Ответить
Європа не боїться, знають, що на альянс ніхто не полізе
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02.02.2025 00:32 Ответить
Если собрать в кучу ту арабскую шелупонь что шарахается по европе десятками миллионов и сосет с нее соки пособиями мечтая о эмиратах в ЕС, и выслать нафик то найдется масса свободных денег на армии.
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02.02.2025 07:37 Ответить
Какой катаклизм должен ещё произойти в мире, чтобы человечество наконец-то поняло, единственный путь выжить это разоружение, а не вооружение!!
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02.02.2025 08:55 Ответить
Дурень цей Капарунін. Людство нічого розуміти не може. Щось розуміти можуть лише окремі особи. І серед них ну дуже багато і дурнів, і людожерів.
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02.02.2025 10:52 Ответить
 
 