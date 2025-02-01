Администрация Трампа будет давить на страны Европы, не увеличивающие расходы на оборону, - Уолтц

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что некоторые из "наиболее критически настроенных" союзников США по НАТО уклоняются от выполнения своих финансовых обязанностей перед Альянсом.

Соответствующее заявление Волтца цитирует New York Post, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп абсолютно прав, требуя от наших союзников по НАТО больше инвестировать в свою оборону. С крупнейшим конфликтом на пороге со времен Второй мировой войны пришло время для Европы продемонстрировать свою преданность нашему Альянсу, увеличив свои расходы как минимум до 5% ВВП. Мы будем продолжать вести прямые и откровенные разговоры, чтобы заставить членов НАТО увеличить свою долю бремени", - сказал советник главы Белого дома.

В свою очередь специальный посланник президента США по особым поручениям Рик Гренелл добавил, что "подрывать НАТО, не платя справедливую долю своих обязательств перед Альянсом, опасно".

Ранее сообщалось, что Литва и Эстония поддались "хорошему и конструктивному" давлению президента США Дональда Трампа и пообещали увеличить расходы на оборону на 5% от своего ВВП в стремлении резко увеличить военный потенциал. Они стали первыми странами НАТО, которые приняли такое решение.

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