Администрация Трампа будет давить на страны Европы, не увеличивающие расходы на оборону, - Уолтц
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что некоторые из "наиболее критически настроенных" союзников США по НАТО уклоняются от выполнения своих финансовых обязанностей перед Альянсом.
Соответствующее заявление Волтца цитирует New York Post, сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп абсолютно прав, требуя от наших союзников по НАТО больше инвестировать в свою оборону. С крупнейшим конфликтом на пороге со времен Второй мировой войны пришло время для Европы продемонстрировать свою преданность нашему Альянсу, увеличив свои расходы как минимум до 5% ВВП. Мы будем продолжать вести прямые и откровенные разговоры, чтобы заставить членов НАТО увеличить свою долю бремени", - сказал советник главы Белого дома.
В свою очередь специальный посланник президента США по особым поручениям Рик Гренелл добавил, что "подрывать НАТО, не платя справедливую долю своих обязательств перед Альянсом, опасно".
Ранее сообщалось, что Литва и Эстония поддались "хорошему и конструктивному" давлению президента США Дональда Трампа и пообещали увеличить расходы на оборону на 5% от своего ВВП в стремлении резко увеличить военный потенциал. Они стали первыми странами НАТО, которые приняли такое решение.
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Давайте разберёмся последовательно, как увеличение тарифов на ввозимые товары связано с инфляцией и ценами для потребителей.
1. Увеличение тарифов на импорт
Когда государство повышает таможенные пошлины (тарифы) на импортные товары, это делает их дороже для импортеров (компаний, которые их закупают за границей).
2. Рост затрат для бизнеса
Компании, которые завозят товары из-за границы, теперь вынуждены платить больше. Чтобы не работать себе в убыток, они повышают отпускные цены (те, по которым они продают товары магазинам и дистрибьюторам).
3. Удорожание товаров на полках
Розничные магазины также вынуждены повышать цены, потому что закупают товары дороже. Это приводит к тому, что потребители платят больше за импортные товары.
4. Вклад в инфляцию
Когда цены на импортные товары растут, это подталкивает общий уровень цен вверх, потому что импортные товары составляют значительную часть потребительской корзины (еда, техника, одежда и т. д.). Это и есть инфляция - процесс общего роста цен.
5. Снижение покупательной способности
Когда инфляция растёт, зарплаты не всегда успевают за ростом цен, и люди могут позволить себе купить меньше, чем раньше. Это снижает уровень жизни и потребительскую активность.
Вывод
🔹 Тарифы на импорт ↑ → 🔹 Рост издержек у бизнеса ↑ → 🔹 Рост цен на товары ↑ → 🔹 Инфляция ↑ → 🔹 Покупательная способность ↓
Если хотите глубже разобраться, можно обсудить исключения и способы борьбы с инфляцией. 😊
План Трампа завдати економічного болю Канаді включає 10-відсотковий тариф на канадські енергетичні продукти, за словами високопоставленого канадського чиновника, який поділився деталями плану Трампа з CBC News.
Ці потенційно руйнівні тарифи набудуть чинності у вівторок і залишатимуться в силі до тих пір, поки Трамп не буде задоволений. Очікується, що пізніше в суботу Канада завдасть удару у відповідь за допомогою власних тарифів, щоб змусити Трампа двічі подумати, перш ніж вдарити по найбільшому клієнту США.
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еврогеївевропейців це взагалі не колише. Італія станки з ЧПУ в РФ продає, тощо. Я тут згоден з США.
У Италии дефицит бюджета 7,4% при госдолге 137%. Это второй худший показатель в Европе после Греции.
Але от що до іншого , то це пць просто . Немає слів . Те що витворяє трамп зі своїм нацистом-нарікошою , не вкладається в голову .
Коментар не мій , але я з ним цілком згоден . -
- Америка угрожает и объявляет торговые войны союзникам, предает друзей и рассыпается в комплиментах убийцам и подонкам. Появился ещё один гопник на районе, который пасует перед урками, но давит на тех, кто слабее. Америка больше не лидер свободного мира. Увы.))