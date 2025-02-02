Россияне продвинулись возле Воздвиженки, Котлино и Андреевки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики продвинулись возле трех населенных пунктов Донецкой области.
Об этом в ночь на воскресенье, 2 февраля, сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Воздвиженки, Котлино и Андреевки", - говорится в сообщении.
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+8 Поділля16
показать весь комментарий02.02.2025 08:14 Ответить Ссылка
+5 Володимир Омельянов
показать весь комментарий02.02.2025 07:32 Ответить Ссылка
+5 юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий02.02.2025 08:08 Ответить Ссылка
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