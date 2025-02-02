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Россияне продвинулись возле Воздвиженки, Котлино и Андреевки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики продвинулись возле трех населенных пунктов Донецкой области.

Об этом в ночь на воскресенье, 2 февраля, сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Воздвиженки, Котлино и Андреевки", - говорится в сообщении.

просування ворога за добу

просування ворога за добу

просування ворога за добу

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Автор: 

армия РФ (19665) Донецкая область (9978) Бахмутский район (479) Покровский район (681) Андреевка (9) Воздвиженка (8) Котлино (19) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+8
А під вечір Боневтік Потужний видасть дешевий відос, що все нормально і він робить дуже багато, а у всьому винні США і Захід, бо він просив ще перед вторгненням, а вони його не чули... Але в США і в Західних країнах немажє війни, немає смертей їх людей, дітей і жінок, вони все зробили і роблять, що написано в їх конституціях. Боневтік навпаки, робить все для прикриття своєї дупи від тих українців, ячкі розуміють проблеми.
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02.02.2025 08:14 Ответить
+5
Все йде за оманським планом ,знищити найбільш боєздатні військоі підрозділи ЗСУ ,зірвати мобілізацію ,змінити, все військове керівництво та здати території і красти під час війни.
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02.02.2025 07:32 Ответить
+5
Скльки можна у кожній темі про той "оманський план"? Що за план, може хоч ви поясните?
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02.02.2025 08:08 Ответить
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02.02.2025 06:27 Ответить
Все йде за оманським планом ,знищити найбільш боєздатні військоі підрозділи ЗСУ ,зірвати мобілізацію ,змінити, все військове керівництво та здати території і красти під час війни.
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02.02.2025 07:32 Ответить
Скльки можна у кожній темі про той "оманський план"? Що за план, може хоч ви поясните?
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02.02.2025 08:08 Ответить
Зе і Патрушев ву 2020 році в Омане домовилися про здачу територій.
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02.02.2025 08:33 Ответить
Після багаторічної криваврї війни? Можете дати посилання на домовленності, чи вам Зе та патрушев особисто казали?
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02.02.2025 08:39 Ответить
Немає офіційних доказів, що в Омані обговорювався якийсь конкретний "план", пов'язаний із війною чи відносинами з Росією. Але частина медіа припускали, що могла йти мова про можливі домовленості з Кремлем щодо врегулювання війни на Донбасі або поступки на користь Росії.
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02.02.2025 08:49 Ответить
А під вечір Боневтік Потужний видасть дешевий відос, що все нормально і він робить дуже багато, а у всьому винні США і Захід, бо він просив ще перед вторгненням, а вони його не чули... Але в США і в Західних країнах немажє війни, немає смертей їх людей, дітей і жінок, вони все зробили і роблять, що написано в їх конституціях. Боневтік навпаки, робить все для прикриття своєї дупи від тих українців, ячкі розуміють проблеми.
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02.02.2025 08:14 Ответить
Хто Ви там Марта я не занаю, але відповідь дам. У моєму коментарі нічого не йдеться про НАТО, але при Порошенку ми рух до НАТО записали в Конституції і дуже тісно спілкувалися з НАТО, можливо, якби президентом у 2019 році обрали Порошенка, то точно була заявка в НАТО. Як всім відомо, що після 2019 року Боневтік Оманський навіть не мав там представника і все критикував Порошенка за рух в бік НАТО і тягнув нас подивитися пуйлу в одне місце. Я навіть напишу більше, що якби був президентом Порошенко, то ніякого нападу не було 24.02.2022 року, а були б миротворці від ООН на наших кордонах, мова про це велася і мала світло в кінці тунеля. Я написав про інше, що в тій ситуації, в якій опинилася Україна після популістичних дій Боневтіка, після 24.02.2022 року потрібно було все кинути на оборону, тоді народ об'єднапвся і ще було не пізно. Але Боневтік Потужний зробив все рівно навпаки - тирив мільярди, які народу України давав Захід, зняв патріотичних і бойових генералів, включаючи Залужного і весь Генштаб, не перевів економіку на військові рейки, розікрав зі своєю шоблою все, що виділялося на будівництво захисних споруд, знищив ракетні програми, поставляє на фронт браковані міни і гранати... Це все, що потрібно знати за патріотичність Боневтіка Потужного. Його душонку добре показують висловлювання Аристовича і братів Шифірів, які втекли з України, бо для них росія це добре, а Україна це лайно.
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02.02.2025 09:25 Ответить
Є відчуття, що орки потрохи видихаються
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02.02.2025 10:38 Ответить
Зеленський , ти бачиш що Орда повільно просувається ? Чого ти сидиш ?

Допоможі їй! Заарештуй ще кілька генералів та порадуй Путла , бо день Радянської Армії наближається і Вова Кремлівський чекає на гарний подарунок від Вови Квартального! Якщо не віриш - спитай у Єрмака.
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02.02.2025 10:51 Ответить
 
 