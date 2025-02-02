Угрожает информационной безопасности: Тайвань запретил всем госучреждениям использовать китайский ИИ DeepSeek

Власти Тайваня запретили всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологию китайского стартапа DeepSeek по искусственному интеллекту.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что никакая официальная или конфиденциальная информация не должна использоваться для запросов к DeepSeek, учитывая тот факт, что этот ИИ-стартап китайского происхождения.

"Его работа связана с проблемами безопасности, такими как трансграничная передача и утечка информации", - говорится в заявлении Министерства цифровых дел Тайваня.

Кроме этого, в ведомстве заявили, что "это продукт, который ставит под угрозу национальную информационную безопасность".

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Bloomberg пишет, что DeepSeek в январе выпустил новую платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которая может имитировать человеческое мышление, что вызвало беспокойство во всем мире из-за очевидной конкурентоспособности с ведущими мировыми ботами искусственного интеллекта.

Напомним, что накануне на территории Италии запретили использование китайского приложения на основе искусственного интеллекта DeepSeek.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал китайский искусственный интеллект DeepSeek "тревожным звоночком" для США из-за его дешевизны и эффективности.

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