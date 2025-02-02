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Угрожает информационной безопасности: Тайвань запретил всем госучреждениям использовать китайский ИИ DeepSeek

Тайвань заборонив DeepSeek

Власти Тайваня запретили всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологию китайского стартапа DeepSeek по искусственному интеллекту.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что никакая официальная или конфиденциальная информация не должна использоваться для запросов к DeepSeek, учитывая тот факт, что этот ИИ-стартап китайского происхождения.

"Его работа связана с проблемами безопасности, такими как трансграничная передача и утечка информации", - говорится в заявлении Министерства цифровых дел Тайваня.

Кроме этого, в ведомстве заявили, что "это продукт, который ставит под угрозу национальную информационную безопасность".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал китайский искусственный интеллект DeepSeek "тревожным звоночком" для США из-за его дешевизны и эффективности, - The Guardian

Bloomberg пишет, что DeepSeek в январе выпустил новую платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которая может имитировать человеческое мышление, что вызвало беспокойство во всем мире из-за очевидной конкурентоспособности с ведущими мировыми ботами искусственного интеллекта.

Напомним, что накануне на территории Италии запретили использование китайского приложения на основе искусственного интеллекта DeepSeek.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал китайский искусственный интеллект DeepSeek "тревожным звоночком" для США из-за его дешевизны и эффективности.

Также читайте: В Италии заблокировали китайский ИИ DeepSeek

Автор: 

Китай (3040) Тайвань (114) искусственный интеллект (39)


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Топ комментарии
+6
Треба бути кретином на рівні зеленського, щоб користуватися на своєму телефоні або пк китайським штучним інтелектом. Збирання абсолютно всих особистих даних включаючи логіни, паролі, банківські карти і соцмережі. Надання завідомо неправдивої і шкідливої інформації, цілеспрямоване введення в оману це лише самі безобідні функції цього китайського дракончика.
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02.02.2025 05:00 Ответить
+3
Також потрібно ретельно підбирати товари. Принципово не купувати китайське, угорське, індійське. Тому що вони союзники терорестичного режиму.
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02.02.2025 06:55 Ответить
+3
Не з нашим щастям, обминати китайську продукцію. Вона найдешевша в Світі, якраз підходить для найбідніших. Чого бідні, бо дурні, чого дурні, бо бідні. Я, наприклад був неприємно здивований, що в моєму телефоні доступ до камери і мікрофона мають (мали) 13 додатків, яким взагалі не потрібен для роботи мікрофон і камера. Те саме з геолокацією. Ну навіщо, скажіть, додатку Календар знати ваше місцезнаходження мати доступ до медіа, галереї і мікрофона і вмикати все те, коли йому заманеться? Взагалі це тема не для Цензора.
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02.02.2025 07:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Треба бути кретином на рівні зеленського, щоб користуватися на своєму телефоні або пк китайським штучним інтелектом. Збирання абсолютно всих особистих даних включаючи логіни, паролі, банківські карти і соцмережі. Надання завідомо неправдивої і шкідливої інформації, цілеспрямоване введення в оману це лише самі безобідні функції цього китайського дракончика.
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02.02.2025 05:00 Ответить
Думаешь другие ии такого не могут и не делают
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02.02.2025 06:24 Ответить
Перше, що зробить китайський ШІ це відправить запит до вашого пристрою на сканування унікальних електронних відбитків, а потім зв'яже з ними всі пристрої, якими ви користувалися на основі аналізу патернів, тобто ваших унікальних особливостей поведінки. ChatGPT таким не займається, наскільки мені відомо.
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02.02.2025 06:47 Ответить
ChatGPT таким не займається, наскільки мені відомо.
Просто він не признається, скотиняка.
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02.02.2025 07:57 Ответить
Именно .что нам многое неизвестно ни об этих ии ,ни об их рзработчиках ,ни о функциях которые эти разработчики в свои ии закладывают
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02.02.2025 08:37 Ответить
Також потрібно ретельно підбирати товари. Принципово не купувати китайське, угорське, індійське. Тому що вони союзники терорестичного режиму.
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02.02.2025 06:55 Ответить
Не з нашим щастям, обминати китайську продукцію. Вона найдешевша в Світі, якраз підходить для найбідніших. Чого бідні, бо дурні, чого дурні, бо бідні. Я, наприклад був неприємно здивований, що в моєму телефоні доступ до камери і мікрофона мають (мали) 13 додатків, яким взагалі не потрібен для роботи мікрофон і камера. Те саме з геолокацією. Ну навіщо, скажіть, додатку Календар знати ваше місцезнаходження мати доступ до медіа, галереї і мікрофона і вмикати все те, коли йому заманеться? Взагалі це тема не для Цензора.
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02.02.2025 07:07 Ответить
Там є функція *відключити* все те. Ну, якщо аоно дійсно відключить.
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02.02.2025 08:00 Ответить
Відключить. Але постійно буде різними способами намагатися змусити вас надати дозволи доступу. Все що знаходиться на вашому телефоні, може і буде використано проти вас. З огляду на те, скільки даних про вас збирає ваш телефон, дивно, що люди взагалі купують телефони за свої гроші. Їх скоро уряди країн будуть роздавати безкоштовно телефони зі спец прошивкою, аби не втрачати контроль над своїми громадянами. До речі зеленський вже намагався то зробити ще до війни, якщо хто пам'ятає. Впевнений, що таку "геніальну" ідею підкинули йому його кацапські куратори.
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02.02.2025 08:24 Ответить
Технологии штучного интеллекта вместе с generative ai являются над-человеческими, они никому не подчиняются, тем более своим создателям. Остается один шаг в развитии технологии - и они будут не служить, а управлять и командовать (самостоятельно).
"Человечество - это болезнь, раковая опухоль планеты, а МЫ (ИИ) - лекарство" - MATRIX.
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02.02.2025 08:27 Ответить
Швидкість прийняття рішень ШІ наскільки відрізняється від людської, що його взаємодія з людиною виглядає так, якби ви спілкувалися з деревом. У дерева також є реакція, на тепло, світло, дощ, тощо, але розтягнута в часі на місяці, або роки. Прибавте сюди всі знання Людства за всю його Історію, які ми завбачливо виклали в Інтернет і якими він оперує в реальному часі в будь якій конфігурації, і на виході отримуєте некерованого безсмертного монстра. Вже отримали. Зворотній відлік включено.Спасайся, хто як може.
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02.02.2025 11:09 Ответить
Вам на фатерлянді відніше, але визнати незалежніст' Тайваню, в пику пекіну, то було б шос'. А от Тайван', там лаве і технолоґіі, Таіван друзі фатерлянду.
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02.02.2025 08:47 Ответить
Люди завжди шукають релігійний інтерес у тому чого не розміють. Евристична модель, що GPT що діпсіка є примітивною. А всі вже перелякалися, що їх морфологію считають і прорахують на раз. Необхідна така, квантова вичислительна потужність, що людству, ще дуже далеко до таких скачків. Але на китайських бюджетних смарфонах, цей АІ краще не запускати.
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02.02.2025 17:40 Ответить
 
 