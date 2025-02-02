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Сутки на Херсонщине: враг обстрелял 28 населенных пунктов, утром ударил по Херсону. Есть погибшие и раненые

Обстріли Херсонщини 1 лютого

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Велетенское, Инженерное, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Зеленовка, Берислав, Новорайск, Золотая Балка, Нововоронцовка, Днепровское, Ивановка, Кизомыс, Львовское, Николаевка, Меловое, Монастырское, Ольговка, Осокоровка, Саблуковка, Софиевка, Станислав, Токаревка, Томина Балка, Тягинка, Украинка, Шляховое и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения.

Утром 2 февраля россияне обстреливают Днепровский район Херсона, сообщил начальник ГВА Роман Мрочко.

"Взрывную травму, несовместимую с жизнью, получила женщина 1952 г.р. С контузией и минно-взрывной травмой госпитализирован 50-летний мужчина", - отметил он.

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Автор: 

обстрел (27807) Херсон (2892) Херсонская область (4886) Херсонский район (352)


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Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не воювали з мирним населенням це свідомий геноцид, такого навіть німецькі нацисти не робили під час другої світової війни ,це вершина цинізму рашиських виродків.
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02.02.2025 08:15 Ответить
 
 