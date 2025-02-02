Госсекретарю Рубио необходимо посетить Украину для осознания преступлений России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал государственного секретаря США Марко Рубио приехать с визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил Зеленский.

"Рубио должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия. Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми", - сказал Зеленский.

Напомним, на днях государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украину якобы возвращают "на 100 лет назад".

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