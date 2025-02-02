Госсекретарю Рубио необходимо посетить Украину для осознания преступлений России, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал государственного секретаря США Марко Рубио приехать с визитом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил Зеленский.
"Рубио должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия. Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми", - сказал Зеленский.
Напомним, на днях государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украину якобы возвращают "на 100 лет назад".
Топ комментарии
+18 Ostap Brander
показать весь комментарий02.02.2025 10:37 Ответить Ссылка
+16 18c49ed2
показать весь комментарий02.02.2025 10:48 Ответить Ссылка
+16 Sashko Poweroid #551165
показать весь комментарий02.02.2025 10:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Переклад українською:
https://texty.org.ua/articles/85618/Syla_tupyh_Pjat_fundamentalnyh_zakoniv_ludskoji_durosti-85618/ Сила тупих. П'ять фундаментальних законів людської дурості
Я цю х@йню не вибирав!
Винна росісся, винна Америка, винна Европа... лише ЗЕ та його 5-6 менеджерів красені...
Рубіо повинен. От як раз він, нікому, окрім народу США, нічого не винен. На відміну від нашої бубочки.
пс одне х...йово, що країні це також може не сподобатися...
*********лиці. Факап на факапі, і коли капаи зрозуміли, що їх пішак от от наїбнеться і знову почнуться майдани. Тут хопа і загроза з півночі, хопа і вже є підстава ввести ВП і всіх запхати подалі, щоб не заважали і не майданили. Тільки не питайте звідки жертви та руйнації. Їх амбасадор сидить в ОП, а навідник ніхто інший як портнов. Американцям і не снилися такі страсті які тут робляться у всіх за спиною.