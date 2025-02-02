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Госсекретарю Рубио необходимо посетить Украину для осознания преступлений России, - Зеленский

Зеленський закликав Рубіо відвідати Україну

Президент Украины Владимир Зеленский призвал государственного секретаря США Марко Рубио приехать с визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил Зеленский.

"Рубио должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия. Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми", - сказал Зеленский.

Напомним, на днях государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украину якобы возвращают "на 100 лет назад".

Также читайте: Рубио заверил, что США не откажутся от Украины, - глава МИД Италии Таяни

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Рубио Марко (222)


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Топ комментарии
+18
"і просто поговорити з цими людьми", - сказав Оманська гнида
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02.02.2025 10:37 Ответить
+16
Нет. Это выбор населения. Не нужно путать народ и быдло без мозгов. Еще старик Аристотель говорил: 15/85% - демос/охлос - народ/толпа. У нас еще хорошее отношение примерно 25/75%, как в законе Паретто 20/80. Поэтому именно народа как-раз все прекрасно понимал в 2019 и к чему это все приведет. А быдло, оно и в Африке быдло без мозгов. Оно думает жопой и зомбоящиком, которые заменили им остатки мозгов.
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02.02.2025 10:48 Ответить
+16
"Рубіо повинен приїхати в Україну, перш за все, щоб побачити, що зробила Росія."

Винна росісся, винна Америка, винна Европа... лише ЗЕ та його 5-6 менеджерів красені...
Рубіо повинен. От як раз він, нікому, окрім народу США, нічого не винен. На відміну від нашої бубочки.

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02.02.2025 10:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Затримати і змусити нато ввести війська.
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02.02.2025 10:36 Ответить
для початку, прошу його познайомити із Верещадлом, щоб перепитав хто наказав готувати шатли та випікати хліб із сіллю на розмінованих напрямках із свіжо вкладеним йо.аним асфальтом...
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02.02.2025 10:57 Ответить
кугут вОПівський.
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02.02.2025 11:11 Ответить
кукурікалка, а могла б і подякувати за привітання...
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02.02.2025 11:18 Ответить
Одноразовым резиноизделиям ОПы, перед тем как что-то написать, не помешало бы вначале хоть немного изучить законы и уяснить что имеют право и что не имеют прав делать военные в условиях мирной жизни. Но вас же сюда не для этого массово десантировали в эти дни. У вас другие залачи
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02.02.2025 12:10 Ответить
За останні тиждень-два тут зовсім так "непалевно" з'явилися десятки нових провокаторів.
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02.02.2025 12:25 Ответить
Ага, одноразовое, резвись пока есть время. Люблю я вас, одноразовых. Весело живете за ваши копейки. Зарегился - высрался - получил бан. Романтика
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02.02.2025 12:46 Ответить
За копейки? За "Шалену бджілку" и тортики с шоколадками. Вас, одноразовый, я вычищаю в чисто гигиенических целях. Чтобы вами тут не воняло. Я так отдыхаю за чашкой кофе.
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02.02.2025 13:45 Ответить
І хто повинен це зробити?
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02.02.2025 11:38 Ответить
Ті хто існує на податки Українців.
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02.02.2025 11:54 Ответить
Сподіваймося що його сьогодні у Панамі придушать і того, моментально в море, тобто в канал.
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02.02.2025 10:36 Ответить
Звозіть його у Покровськ екскурсією. Бо з безпечної трибуни киздіти та розпоряджатист чужими життями легко коли своє у безпеці.
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02.02.2025 10:37 Ответить
Його - це землю?!...
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02.02.2025 12:27 Ответить
"і просто поговорити з цими людьми", - сказав Оманська гнида
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02.02.2025 10:37 Ответить
Це вибір українського народу.
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02.02.2025 10:44 Ответить
Нет. Это выбор населения. Не нужно путать народ и быдло без мозгов. Еще старик Аристотель говорил: 15/85% - демос/охлос - народ/толпа. У нас еще хорошее отношение примерно 25/75%, как в законе Паретто 20/80. Поэтому именно народа как-раз все прекрасно понимал в 2019 и к чему это все приведет. А быдло, оно и в Африке быдло без мозгов. Оно думает жопой и зомбоящиком, которые заменили им остатки мозгов.
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02.02.2025 10:48 Ответить
Ілюстрація в тему.

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02.02.2025 10:58 Ответить
Примерно так. Хоть и пришлось включить Cloudflare чтобы это посмотреть. ЛайвЖурнал у нас давно не открывается.
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02.02.2025 11:06 Ответить
https://harmful.cat-v.org/people/basic-laws-of-human-stupidity/ THE BASIC LAWS OF HUMAN STUPIDITY

Переклад українською:
https://texty.org.ua/articles/85618/Syla_tupyh_Pjat_fundamentalnyh_zakoniv_ludskoji_durosti-85618/ Сила тупих. П'ять фундаментальних законів людської дурості
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02.02.2025 11:27 Ответить
Да, примерно так. Сколько бы вы не могли представить дятлов вокруг вас - их всегда больше. Мы живем в своем пузыре из близких, друзей и своего круга общения. Я всегда говорю - выйдите из своего пузыря и внимательно осмотритесь вокруг. Ваш охриневатор сломается от увиденной картины.
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02.02.2025 12:02 Ответить
Это выбор Народа Украины. Я понимаю что многим хочется чтобы президента Украины избирали в Кремле и путлер об этом прямо говорит. Не нравится упырю кремлёвскому президент которого выбрал Народ Украины
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02.02.2025 12:26 Ответить
Еще раз повторяю для альтернативно одаренных - народ и быдло, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Так вполне доходчиво или еще раз повторить?
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02.02.2025 12:30 Ответить
Мне повторять свои методички не нужно. Ещё раз тупому дерьму повторяю. Зеленский это выбор Народа Украины и как бы ты этот факт не выкручивал, ты себе быстрее мозги выкрутишь чем подменить понятие
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02.02.2025 12:37 Ответить
На@@й - это туда 🖕 дебил. Счастливого пути и скатертью дорога, тупое хамло.
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02.02.2025 12:39 Ответить
Иди ума набирайся 🤡
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02.02.2025 12:41 Ответить
Це вибір населення, навозного після Голодомору.
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02.02.2025 11:12 Ответить
Не треба тут про вибір.
Я цю х@йню не вибирав!
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02.02.2025 11:39 Ответить
А я про тебя не говорю. Я говорю про Народ Украины и кого бы не выбрал Народ. Это его выбор. Или ты хочешь чтобы в Кремле выбирали президента Украины?
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02.02.2025 12:23 Ответить
Поясніть що за Оман такий?
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02.02.2025 10:56 Ответить
Оман, місце де каломойша продав свій проект 'зелень' гру мо рф. Той просто змінив куратора з богдана на єрмака.
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02.02.2025 11:57 Ответить
Рубіо! - в студію!
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02.02.2025 10:40 Ответить
Вова. З трампістами потрібно не так говорити. Ти говориш - містер Трамп. Або ви Україну берете в НАТО а бо ми їх усіх вбємо і вказуєш пальцем на карту Рашки. Ви розумієте містер Трамп скільки там покупців Старлінків та Тесли? Ви можете втратити великі гроші... Думайте містер Трамп...
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02.02.2025 10:41 Ответить
чим ти їх вбивати будеш - язиком вована, бракованими мінами та гранатами , корупцією, скумбрією по 8, депутатом шуфричем із СІЗО, дорогами ...... ??
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02.02.2025 10:48 Ответить
Потужным и незламным по@дежем из видосиков. Поставим вдоль ЛБЗ большие мониторы. Рашики как это увидят - враз начнут биться в конвульсиях.
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02.02.2025 10:53 Ответить
Дада американцы именно те люди которые политику свою строят под силой чувств а не все четко спланировано и строго дозированно с самого начала что в итоге выбить максимум запасов совка армии рф и Украину оставить под своим контролем. Именно тот кейс зеля
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02.02.2025 10:48 Ответить
Держсекретар Рубіо навряд чи виїжджав далі Флориди. Кругозір там відповідний.
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02.02.2025 10:49 Ответить
"Рубіо повинен приїхати в Україну, перш за все, щоб побачити, що зробила Росія."

Винна росісся, винна Америка, винна Европа... лише ЗЕ та його 5-6 менеджерів красені...
Рубіо повинен. От як раз він, нікому, окрім народу США, нічого не винен. На відміну від нашої бубочки.

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02.02.2025 10:52 Ответить
і в тому числі злочинів зевлади.
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02.02.2025 10:53 Ответить
Архипотужно!
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02.02.2025 10:58 Ответить
Так, звісно нехай приїде та гляне на корупцію з кожного куща, на права людей та на Зеленського.
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02.02.2025 11:08 Ответить
'Потрібно доносити світу про злочини рашки, "відвідати" -Це якось по дитячому. Потрібна дипломатична робота, монотонна, повсякденна, нудна."Відвідати" це пафосно, їдь сам і нехай депутати ВРУ їдуть. Але, на жаль, більшість депутатів невміють та й просто не хочуть., вони користуються моментом і бабло рубають. А хто вміє і хоче то тих не випускають і крим. справи на них відкривають. А ми заручники. Ми платимо за час що влада просто просирає.І платимо не грошима.-кровю, ****, платимо.
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02.02.2025 11:09 Ответить
Це він для віслюків 73% відпрацьовує, як і )(уйло у себе, аби щось базікати.
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02.02.2025 11:31 Ответить
Зезікати
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02.02.2025 12:14 Ответить
Випий зеленьки, можливо попустить.
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02.02.2025 12:32 Ответить
З Ківаловим нехай зустрінеться, той йому розкаже, яке чудове в Україні пенсійне забезпечення…
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02.02.2025 11:47 Ответить
На CNN навіть СЬОГОДНІ (читайте) написано в новинах, що Донбасс в 2014 році захопили (ні, не россіяни) а проросійські сепаратисти. Наш діпломатичний корпус, набраний з мажорів та покидьків (як СБУ) крім гольфа та алкоголізму геть нічого за 10 років не зробив. Ми як програвали піар Путину, так і до сих пір в дупі та з дупи скаржимось на тупого Рубі та шизіка Такера.
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02.02.2025 11:56 Ответить
Це результат відліку війни від 2022, а не 2014. І хто кого тоді павстанцамі називав.
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02.02.2025 12:05 Ответить
А за лугандонів що верещали " расія расія і путін прійді "ти забув ,без їхньої допомоги кацапи хрін би захопили Донбас .
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02.02.2025 16:28 Ответить
незабаром рубіо розскаже тобі, зелене уйобіщне одоробло, що ти "повинен" робити! й маю маленьку підозру, що те, що він скаже, ти, зелена гнида, й зробиш...
пс одне х...йово, що країні це також може не сподобатися...
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02.02.2025 12:28 Ответить
А ти, зелена, брехлива, цинічна жидовня, соме усвідомило? Чи гроші перед вилупиними твоїми очима. Гнида, зрадник.
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02.02.2025 12:32 Ответить
Гундоса ще досі макака думає, що мажє справу з куколдами-демами, а не трампістами. І думає, що ці акули будуть стрибати навколо нього, як і попередники. Імбецил, та кому ти там всрався зі своєю "зеленою країною мрій"? Підпишиш те, що накажуть.
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02.02.2025 13:01 Ответить
Я думаю він і так все знає і поїздкою в Бучу його не вразити. Але якщо він приїде то з страпоном аудиту куди пішли кошти американців
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02.02.2025 14:19 Ответить
янєлох нужнаперестатьстрєлять договорітсяпасєрідінє
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02.02.2025 14:24 Ответить
В брехливого зе, ніколи небуло ні любові до держави, ні щирості на ********* лиці. Факап на факапі, і коли капаи зрозуміли, що їх пішак от от наїбнеться і знову почнуться майдани. Тут хопа і загроза з півночі, хопа і вже є підстава ввести ВП і всіх запхати подалі, щоб не заважали і не майданили. Тільки не питайте звідки жертви та руйнації. Їх амбасадор сидить в ОП, а навідник ніхто інший як портнов. Американцям і не снилися такі страсті які тут робляться у всіх за спиною.
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02.02.2025 14:28 Ответить
Ти чмо ще будеш наказувати Держсекретарю США ,що йому робити ,а не пішов би ти нахін.
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02.02.2025 16:24 Ответить
 
 