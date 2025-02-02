Кабмин разрешил бронировать 100% медработников государственных и коммунальных медучреждений
Кабмин предоставил разрешение бронировать 100% медицинских работников, работающих в государственных и коммунальных медучреждениях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", соответствующее постановление Кабинета министров от 14 января, которым внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, обнародовано на Правительственном портале.
Получить отсрочку от мобилизации смогут "медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы".
В изменениях речь идет только о медицинских работниках, для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, - ограничения в бронировании остаются в силе.
Порядок пересмотрели в связи с введенным в действие указом президента решением Совета национальной безопасности и обороны от 5 декабря 2024 года "О противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период". Основная цель - обеспечить качественную и своевременную медицинскую и реабилитационную помощь как военнослужащим, так и гражданским гражданам Украины.
В решении говорилось о необходимости пересмотра условий бронирования медиков, а также запрете на назначение лиц с медицинским образованием на немедицинские должности военной службы, если они сами не изъявили такого желания.
Что было раньше?
Ранее медицинские учреждения, которые были признаны критически важными, могли забронировать только до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этой доли возможно было только по отдельному решению министра обороны, напомнили в Минздраве.
Значительная часть военнообязанных в медучреждениях - медики-женщины. Их количество ранее также учитывалось при определении доли военнообязанных, которые могут быть забронированы. Однако эта норма была изменена, а процент бронирования рассчитывается исключительно от числа военнообязанных мужчин.
Как пояснили в Минздраве, чтобы обеспечить надлежащую работу, больницы вынуждены были бы постоянно обращаться за дополнительными разрешениями для бронирования более 50% военнообязанных мужчин. Принятое решение о бронировании 100% медиков устраняет необходимость обращаться за отдельными разрешениями, что уменьшает нагрузку как на больницы, так и на Министерство обороны.
"Таким образом, больницы больше не тратят время и усилия на получение специальных разрешений, а министерство освобождается от необходимости рассматривать многочисленные отдельные запросы", - отметили в ведомстве.
По данным Минздрава, на сегодня около 75% раненых военнослужащих проходят лечение именно в гражданских медучреждениях. Поэтому такое решение позволит обеспечить оказание медицинской помощи как военным, так и гражданским в необходимом объеме.
В то же время потребности Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых сейчас есть потребность.
"Разбронирование" будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами Портала Дія, в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. После разбронирования специалисты будут мобилизованы в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы.
Кто еще не будет иметь ограничений в бронировании?
Кроме медицинских работников, ограничений в бронировании не имеют также:
- Сотрудники предприятий, определенных Минстратегпромом как критически важные для экономики и оборонно-промышленного комплекса.
- Работники специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений, представительств международных организаций, международных судебных органов, а также международных и неправительственных организаций, членами или участниками которых является Украина в соответствии с международными договорами.
- Члены штатных сборных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также спорта лиц с инвалидностью (перечень утверждается Минмолодежьспорта).
- Работники критически важных учреждений топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетической и газотранспортной систем, определены Минэнерго.
- Специалисты по техническому администрированию Единого государственного веб-портала электронных услуг, а также поставщики электронных коммуникационных услуг и сетей, определенные Минцифры и включенные в аварийно-восстановительные бригады.
- Протезисты, техники и инженеры-протезисты, которые за последние три месяца работали не менее 50% рабочего времени (с соответствующим обоснованием).
- Священнослужители по перечню должностей, утвержденному ДЕСС.
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