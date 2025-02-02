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Кабмин разрешил бронировать 100% медработников государственных и коммунальных медучреждений

Бронювання для медиків

Кабмин предоставил разрешение бронировать 100% медицинских работников, работающих в государственных и коммунальных медучреждениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", соответствующее постановление Кабинета министров от 14 января, которым внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, обнародовано на Правительственном портале.

Получить отсрочку от мобилизации смогут "медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы".

В изменениях речь идет только о медицинских работниках, для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, - ограничения в бронировании остаются в силе.

Порядок пересмотрели в связи с введенным в действие указом президента решением Совета национальной безопасности и обороны от 5 декабря 2024 года "О противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период". Основная цель - обеспечить качественную и своевременную медицинскую и реабилитационную помощь как военнослужащим, так и гражданским гражданам Украины.

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В решении говорилось о необходимости пересмотра условий бронирования медиков, а также запрете на назначение лиц с медицинским образованием на немедицинские должности военной службы, если они сами не изъявили такого желания.

Что было раньше?

Ранее медицинские учреждения, которые были признаны критически важными, могли забронировать только до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этой доли возможно было только по отдельному решению министра обороны, напомнили в Минздраве.

Значительная часть военнообязанных в медучреждениях - медики-женщины. Их количество ранее также учитывалось при определении доли военнообязанных, которые могут быть забронированы. Однако эта норма была изменена, а процент бронирования рассчитывается исключительно от числа военнообязанных мужчин.

Как пояснили в Минздраве, чтобы обеспечить надлежащую работу, больницы вынуждены были бы постоянно обращаться за дополнительными разрешениями для бронирования более 50% военнообязанных мужчин. Принятое решение о бронировании 100% медиков устраняет необходимость обращаться за отдельными разрешениями, что уменьшает нагрузку как на больницы, так и на Министерство обороны.

"Таким образом, больницы больше не тратят время и усилия на получение специальных разрешений, а министерство освобождается от необходимости рассматривать многочисленные отдельные запросы", - отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, на сегодня около 75% раненых военнослужащих проходят лечение именно в гражданских медучреждениях. Поэтому такое решение позволит обеспечить оказание медицинской помощи как военным, так и гражданским в необходимом объеме.

В то же время потребности Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых сейчас есть потребность.

"Разбронирование" будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами Портала Дія, в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. После разбронирования специалисты будут мобилизованы в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы.

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Кто еще не будет иметь ограничений в бронировании?

Кроме медицинских работников, ограничений в бронировании не имеют также:

  • Сотрудники предприятий, определенных Минстратегпромом как критически важные для экономики и оборонно-промышленного комплекса.
  • Работники специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений, представительств международных организаций, международных судебных органов, а также международных и неправительственных организаций, членами или участниками которых является Украина в соответствии с международными договорами.
  • Члены штатных сборных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также спорта лиц с инвалидностью (перечень утверждается Минмолодежьспорта).
  • Работники критически важных учреждений топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетической и газотранспортной систем, определены Минэнерго.
  • Специалисты по техническому администрированию Единого государственного веб-портала электронных услуг, а также поставщики электронных коммуникационных услуг и сетей, определенные Минцифры и включенные в аварийно-восстановительные бригады.
  • Протезисты, техники и инженеры-протезисты, которые за последние три месяца работали не менее 50% рабочего времени (с соответствующим обоснованием).
  • Священнослужители по перечню должностей, утвержденному ДЕСС.

Автор: 

Кабмин (14034) медицина (2526) бронирование (157) мобилизация (2811)


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Топ комментарии
+10
Прошу МОЗ звернути увагу на те що медиків -жінок звільняють з лікарень а на їхні місця призначають родичів чи знайомих молодих чоловіків .Тільки нещодавно зіткнувся з таким випадком , коли в аптеці при поліклініці звільнили шанованого фармацевта а на її місце призначили молодого 30 річного "ухилянта ", який відразу почав зверхньо і по хамськи відноситись до людей .
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02.02.2025 13:26 Ответить
+7
Бронь це і є дані про резерв наступних ротацій.
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02.02.2025 13:17 Ответить
+3
Солдатам медіки не потрібні, виришим кабмін та лакей ахметовава жи...ра шмигаль.
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02.02.2025 13:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Бронь це і є дані про резерв наступних ротацій.
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02.02.2025 13:17 Ответить
Прошу МОЗ звернути увагу на те що медиків -жінок звільняють з лікарень а на їхні місця призначають родичів чи знайомих молодих чоловіків .Тільки нещодавно зіткнувся з таким випадком , коли в аптеці при поліклініці звільнили шанованого фармацевта а на її місце призначили молодого 30 річного "ухилянта ", який відразу почав зверхньо і по хамськи відноситись до людей .
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02.02.2025 13:26 Ответить
треба терміново водієм на швидку пристроїтись.
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02.02.2025 13:33 Ответить
Не спрацює, має бути професія медична. Медбрат-водій.
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02.02.2025 17:01 Ответить
Солдатам медіки не потрібні, виришим кабмін та лакей ахметовава жи...ра шмигаль.
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02.02.2025 13:46 Ответить
Бідні будуть пенсіонери і раптово захворівші - на них вся медицина накинеться із бажанням вилікувати
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02.02.2025 14:00 Ответить
Члены неправительственных организаций... Обойдутся без грантов USAID. Будут рады и даром работать.😎
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02.02.2025 14:31 Ответить
Ну так, навіщо медикі у війську?
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02.02.2025 15:36 Ответить
пойти, чтоли, снова санитаром в дурку, как 30+ лет назад.
уже ничего страшного, когда такой дурдом вокруг.
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03.02.2025 04:38 Ответить
 
 