Кабмин разрешил бронировать 100% медработников государственных и коммунальных медучреждений

Кабмин предоставил разрешение бронировать 100% медицинских работников, работающих в государственных и коммунальных медучреждениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", соответствующее постановление Кабинета министров от 14 января, которым внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, обнародовано на Правительственном портале.

Получить отсрочку от мобилизации смогут "медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы".

В изменениях речь идет только о медицинских работниках, для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, - ограничения в бронировании остаются в силе.

Порядок пересмотрели в связи с введенным в действие указом президента решением Совета национальной безопасности и обороны от 5 декабря 2024 года "О противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период". Основная цель - обеспечить качественную и своевременную медицинскую и реабилитационную помощь как военнослужащим, так и гражданским гражданам Украины.

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В решении говорилось о необходимости пересмотра условий бронирования медиков, а также запрете на назначение лиц с медицинским образованием на немедицинские должности военной службы, если они сами не изъявили такого желания.

Что было раньше?

Ранее медицинские учреждения, которые были признаны критически важными, могли забронировать только до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этой доли возможно было только по отдельному решению министра обороны, напомнили в Минздраве.

Значительная часть военнообязанных в медучреждениях - медики-женщины. Их количество ранее также учитывалось при определении доли военнообязанных, которые могут быть забронированы. Однако эта норма была изменена, а процент бронирования рассчитывается исключительно от числа военнообязанных мужчин.

Как пояснили в Минздраве, чтобы обеспечить надлежащую работу, больницы вынуждены были бы постоянно обращаться за дополнительными разрешениями для бронирования более 50% военнообязанных мужчин. Принятое решение о бронировании 100% медиков устраняет необходимость обращаться за отдельными разрешениями, что уменьшает нагрузку как на больницы, так и на Министерство обороны.

"Таким образом, больницы больше не тратят время и усилия на получение специальных разрешений, а министерство освобождается от необходимости рассматривать многочисленные отдельные запросы", - отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, на сегодня около 75% раненых военнослужащих проходят лечение именно в гражданских медучреждениях. Поэтому такое решение позволит обеспечить оказание медицинской помощи как военным, так и гражданским в необходимом объеме.

В то же время потребности Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых сейчас есть потребность.

"Разбронирование" будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами Портала Дія, в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. После разбронирования специалисты будут мобилизованы в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы.

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Кто еще не будет иметь ограничений в бронировании?

Кроме медицинских работников, ограничений в бронировании не имеют также: