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Украина получила от США $75 млрд помощи, а не $177 млрд, как нам приписывают, - Зеленский

Американська зброя для України

Украине приписывают получение от США $177 млрд помощи, впрочем мы на самом деле получили около $75 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы слышим от США, что Америка дала Украине сотни миллиардов - 177, если сказать более точно. Я, как президент воюющей страны вам говорю, что мы получили более 75. То есть 100 миллиардов мы никогда не получали. И это важно. Мы говорим о конкретных вещах. Мы получили это не деньгами, а оружием. Мы оружия получили на 70 с чем-то миллиардов", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20849) помощь (7872) США (27118) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+30
Вірно. 102млрд.$ отримали кишені зепокидьків.
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02.02.2025 17:08 Ответить
+24
аудіт покаже
чия мама любить скорость..
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02.02.2025 17:09 Ответить
+23
Когда-то эту картинку постили как стеб. Но в речах "величайшего" в последнее время она все чаще звучит как альтернативная реальность

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02.02.2025 17:29 Ответить
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Де гроші Вова?
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03.02.2025 00:04 Ответить
Для США это обычная практика - помогать не деньгами, а матчастью. Деньги выделяются фирмам американским, а они уже их осваивают, производя то, что требуется
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03.02.2025 00:50 Ответить
може то 177 млрд включаючи і з допомогами цивільним, лікарням, інвалідам що йшла мимо бюджетів влади, та ж usaid
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03.02.2025 01:42 Ответить
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