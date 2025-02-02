Украина получила от США $75 млрд помощи, а не $177 млрд, как нам приписывают, - Зеленский

Украине приписывают получение от США $177 млрд помощи, впрочем мы на самом деле получили около $75 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об этом в эксклюзивном интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы слышим от США, что Америка дала Украине сотни миллиардов - 177, если сказать более точно. Я, как президент воюющей страны вам говорю, что мы получили более 75. То есть 100 миллиардов мы никогда не получали. И это важно. Мы говорим о конкретных вещах. Мы получили это не деньгами, а оружием. Мы оружия получили на 70 с чем-то миллиардов", - сказал Зеленский.

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