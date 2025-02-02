Удар РФ по Полтаве: среди 14 погибших идентифицировали еще одно тело ребенка

В Полтаве среди 14 погибших людей идентифицировали тело ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Вследствие вражеского удара погибли трое детей - 7,9 и 12 лет. Искренние соболезнования родным и близким", - написали в ГСЧС.

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Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. По состоянию на 2 февраля были завершены аварийно-спасательные работы и ГСЧС сообщили, что в результате вражеского удара погибли 14 человек, пострадали - 20.