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Удар РФ по Полтаве: среди 14 погибших идентифицировали еще одно тело ребенка

Удар РФ по Полтаві 1 лютого

В Полтаве среди 14 погибших людей идентифицировали тело ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Вследствие вражеского удара погибли трое детей - 7,9 и 12 лет. Искренние соболезнования родным и близким", - написали в ГСЧС.

Смотрите также: Удар РФ по Полтаве: аварийно-спасательные работы завершены, погибли 14 человек, 20 - пострадали. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. По состоянию на 2 февраля были завершены аварийно-спасательные работы и ГСЧС сообщили, что в результате вражеского удара погибли 14 человек, пострадали - 20.

Автор: 

дети (6573) Тахтаулове (771) ГСЧС (5011) Полтавская область (1184) Полтавский район (50) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+12
Знизити утримання рос.полоненого з 10000 до мінімальної пенсії 2360грн.,різницю віддавати на безпосередню допомогу постраждалим від рос.ударів-то саме менше.І рос.полонених возити на розчищення завалів,а відео запускати в мережі.
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02.02.2025 21:00 Ответить
+9
Если эти варвары 21-го века не понесут наказание за свои преступления против народа Украины, то жить в таком мире будет отвратительно и мерзко.
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02.02.2025 21:19 Ответить
+7
бідні наші діти... їх вбивають, катують, позбавлять рідних, дитинства та батьківщини... тільки за ці злочини росіяни повинні горіти в аду вічно й бажано ще за життя...
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02.02.2025 22:48 Ответить
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Знизити утримання рос.полоненого з 10000 до мінімальної пенсії 2360грн.,різницю віддавати на безпосередню допомогу постраждалим від рос.ударів-то саме менше.І рос.полонених возити на розчищення завалів,а відео запускати в мережі.
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02.02.2025 21:00 Ответить
і нашийнік одягати з пластидом,5 метрів відлучився - голова розлетілась як стиглий кавун.
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02.02.2025 21:03 Ответить
За 2 тис грн можна прогодувати 10 кацапів протягом місяця. Записуйте. Купляєте 5 мішків зерновідходів і запарюєте кип'ятком цим свиням 1 раз на тиждень велику 3 відерну каструлю. Ще залишитись має.
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02.02.2025 21:29 Ответить
А помиї ?
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03.02.2025 12:19 Ответить
кацапам насрати на своїх полонених в Україні...
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03.02.2025 11:07 Ответить
Це кацапам.
А зевлада вже має їх не як полонених окупантів чи воєнних злочинців і їм надали ласкаве ім'я: обм.фонд.
А як їм можна лише 2360,це ж обм.фонд і 10000,як положено.
Це власним пенсам 2360 і не більше цього року.
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03.02.2025 12:58 Ответить
Та ви що ! Як так знизити? Навпаки! Потрібно збільшити утримання. І також потрібно нехай наші митці дають там постійно концерти!. Щоб не дай Бог полонені поскаржаться, що їм в полоні сумно. Бо тоді путін розсердиться. А його сердити ні-ні. Спитайте Єрмака. Він в курсі. І в темі. І в долі.
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03.02.2025 13:28 Ответить
Наші митці є,їм дати хіба дозвіл і безплатно будуть:Повалій,Ані Лорак,та..
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03.02.2025 15:29 Ответить
Ось так рашиська орда воює з дітьми це вже якою кінченою мерзотою треба бути ,тому тільки смерті бажаю рашиським злочинцям і їхім сім ям ,путін кривава труслива криса здохни.
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02.02.2025 21:06 Ответить
Если эти варвары 21-го века не понесут наказание за свои преступления против народа Украины, то жить в таком мире будет отвратительно и мерзко.
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02.02.2025 21:19 Ответить
бідні наші діти... їх вбивають, катують, позбавлять рідних, дитинства та батьківщини... тільки за ці злочини росіяни повинні горіти в аду вічно й бажано ще за життя...
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02.02.2025 22:48 Ответить
Наслідки для Українців, дій зеленського з розумковим і гончаруком, з 2019року, та блокування грошей з держбюджету на виробництво ОВТ, ДОЗ, для захисту України!
А стефанчуки+зеленський+шмигаль, і сьогодні, сидять поопухавши на посадах, від нікчемної затурбованості та незламності...
Потім, їм ще Українців і пенсії оплачувати будуть, і утримувати пожитєво, як паХАРІв...
Кучма, з Ющенко, литвином, піскуном, та ще купою халявщиків, можуть це підтвердити!
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02.02.2025 22:51 Ответить
Дурні повинні страждати допоки не порозумнішають. Або змінюйся, або здохни.
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03.02.2025 12:22 Ответить
Коли вже такі новини приходитимуть з кацапстану? Ах, я забув, ніколи. Нами керує агент дєрмак, син проросійських уйобків зєлєнскай, і сирна пліснява, чиї батьки і брат - кацапи... про яку перемогу ви шепочите?
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03.02.2025 07:40 Ответить
слуги народа це риги-2
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03.02.2025 12:23 Ответить
Що за привілеї для кацапурських полонених??? Бачив відео де раненого кацапа годували з ложечки... Слів немає. Мати кінчились... Як мінімум сволоту кацапську і без ніг на розчищення завалів хай повзає, а з ногами - на будівлю з мінімум похльобки...
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03.02.2025 08:29 Ответить
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03.02.2025 14:39 Ответить
 
 