Удар РФ по Полтаве: среди 14 погибших идентифицировали еще одно тело ребенка
В Полтаве среди 14 погибших людей идентифицировали тело ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Вследствие вражеского удара погибли трое детей - 7,9 и 12 лет. Искренние соболезнования родным и близким", - написали в ГСЧС.
Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. По состоянию на 2 февраля были завершены аварийно-спасательные работы и ГСЧС сообщили, что в результате вражеского удара погибли 14 человек, пострадали - 20.
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+12 Lemberg #565313
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+9 Владимир Мессинг
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+7 Hanka Panyanka
показать весь комментарий02.02.2025 22:48 Ответить Ссылка
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А зевлада вже має їх не як полонених окупантів чи воєнних злочинців і їм надали ласкаве ім'я: обм.фонд.
А як їм можна лише 2360,це ж обм.фонд і 10000,як положено.
Це власним пенсам 2360 і не більше цього року.
А стефанчуки+зеленський+шмигаль, і сьогодні, сидять поопухавши на посадах, від нікчемної затурбованості та незламності...
Потім, їм ще Українців і пенсії оплачувати будуть, і утримувати пожитєво, як паХАРІв...
Кучма, з Ющенко, литвином, піскуном, та ще купою халявщиків, можуть це підтвердити!