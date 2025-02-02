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Новости
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Во время столкновений между протестующими и полицейскими в Тбилиси задержали лидеров оппозиции. ФОТО

В воскресенье, 2 февраля, в столице Грузии Тбилиси между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsGeorgia.

Задержан один из лидеров грузинской оппозиции Ника Мелия и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Также известно о еще как минимум двух задержанных.

Отмечается, что во время съемок столкновения полиции и протестующих пострадал оператор телеканала Pirveli. Часть участников акции находится внутри торгового центра Tbilisi Mall.

Протести в Тбілісі 2 лютого

Грузия Online отмечает, что ситуация на акции протеста обострилась после того, как демонстранты попытались полностью заполонить автомагистраль, что им не позволили сделать мобилизованные на акции сотрудники правоохранительных органов.

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До этого полиция призвала протестующих провести марш таким образом, чтобы не перекрывать дорогу.

Как сообщает "Эхо Кавказа", правоохранители задержали более 20 демонстрантов на оппозиционной акции в тбилисском торговом центре Tbilisi Mall на окраине столицы.

Среди задержанных - члены "Коалиции за перемены" Ника Мелия и Тенго Тевзадзе, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, активист Дмитрий Бидзинашвили.

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Протести в Тбілісі 2 лютого і затримання

Пока не уточняется, были ли они задержаны в административном порядке за неповиновение полиции, или по уголовной статье о блокировании автомагистрали.

Автор: 

Грузия (4504) задержание (6690) протест (5862)


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Топ комментарии
+16
Як і українське.
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02.02.2025 21:48 Ответить
+9
Мішка Саакашвілі, замість того, щоб боротися за свою країну - Грузію, приїхав до України допомагати проросійським слугоригам боротися проти проукраїнського президента Порошенка. Популісти довго в політиці не живуть.
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02.02.2025 22:03 Ответить
+5
З тобою все зрозуміло.

Після Другої Світової таких вішали, доречі...
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02.02.2025 22:30 Ответить
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Бамбарбия!! Кирдугу!!
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02.02.2025 21:45 Ответить
Что там про Грузию говорили? "Страна, которая смогла"? Интересно, какую фразу подберут сейчас?
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02.02.2025 21:45 Ответить
Як і українське.
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02.02.2025 21:48 Ответить
Воювали із рашкою....
і довоювалися!
Невже все можна купити?
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02.02.2025 21:53 Ответить
і пішли "на поклон" ?
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02.02.2025 22:00 Ответить
Краще стати раком та роздвинути булки, як бульбаші та грузини.
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02.02.2025 22:12 Ответить
З тобою все зрозуміло.

Після Другої Світової таких вішали, доречі...
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02.02.2025 22:30 Ответить
Fedor *********-Кацаб?
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02.02.2025 22:45 Ответить
Не нужно покупать. Нужно найти подход в люмпену. Выборы делает то болото люмпена, которому "какая разница". И им все аргументы до одного места.
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02.02.2025 21:57 Ответить
Нема такого гризуна якого не можна купити .
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03.02.2025 05:50 Ответить
Мішка Саакашвілі, замість того, щоб боротися за свою країну - Грузію, приїхав до України допомагати проросійським слугоригам боротися проти проукраїнського президента Порошенка. Популісти довго в політиці не живуть.
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02.02.2025 22:03 Ответить
в часи прийняття "брєжнєвскої конституцій", грузія була Єдиною совкореспублікою, в конституції якої грузини відстояли те, що грузинська мова була записана як державна. і вже потім, що парашна йде на рівних правах з грузинською. у решти колоній - парашна, була записана державною мовою, а вже після неї, національна, по тому ж типу йшла на рівних правах з парашною. і от сьогодні, все йде до того, що грузія буде першою, але тепер не єдиною, з всих постсовкових постсоцреспублік, де парашна буде визнана державною, а про грузинську, мова взагалі не буде йти.
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02.02.2025 22:03 Ответить
Вони просто затвердили факт що стався за часів сталіна...Грузія як республіка що подарувала радянському народу "великого вождя"...отримала:
-грузинські колгоспи були позбавлені податку, все виробили лишалось їм (в той час україське село морили голодом і фактично забирали весь врожай)
-під час 2св грузини служили в загороджувальних загонах (приблизно як зараз кадирівці)
- грузини зайняли кабінети слідчих НКВС та судей
- грузинську мову як рідну мову сталіна....
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03.02.2025 05:57 Ответить
 
 