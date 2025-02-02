Во время столкновений между протестующими и полицейскими в Тбилиси задержали лидеров оппозиции. ФОТО

В воскресенье, 2 февраля, в столице Грузии Тбилиси между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsGeorgia.

Задержан один из лидеров грузинской оппозиции Ника Мелия и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Также известно о еще как минимум двух задержанных.

Отмечается, что во время съемок столкновения полиции и протестующих пострадал оператор телеканала Pirveli. Часть участников акции находится внутри торгового центра Tbilisi Mall.

Грузия Online отмечает, что ситуация на акции протеста обострилась после того, как демонстранты попытались полностью заполонить автомагистраль, что им не позволили сделать мобилизованные на акции сотрудники правоохранительных органов.

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До этого полиция призвала протестующих провести марш таким образом, чтобы не перекрывать дорогу.

Как сообщает "Эхо Кавказа", правоохранители задержали более 20 демонстрантов на оппозиционной акции в тбилисском торговом центре Tbilisi Mall на окраине столицы.

Среди задержанных - члены "Коалиции за перемены" Ника Мелия и Тенго Тевзадзе, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, активист Дмитрий Бидзинашвили.

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Пока не уточняется, были ли они задержаны в административном порядке за неповиновение полиции, или по уголовной статье о блокировании автомагистрали.