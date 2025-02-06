В ряде областей Украины применены аварийные отключения, - "Укрэнерго"
Утром 6 февраля в 8 областях Украины введены аварийные отключения света.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго"
"Вследствие повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дронными атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях утром вынужденно были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
А также призвали экономно потреблять электроэнергию в период с 7:00 до 20:00.
"Сегодня, 6 февраля, по состоянию на 9:00, его уровень был на 1,3% выше, чем в то же время предыдущего дня - в среду.
Вчера, 5 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на том же уровне, что и в предыдущие сутки - во вторник, 4 февраля", - добавили в "Укрэнерго".
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