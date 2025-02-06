НАБУ и САП проводят операцию "Чистый город": расследуют земельную коррупцию в мэрии Киева
НАБУ и САП проводят масштабную операцию "Чистый город".
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Операция проводится для разоблачения преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
О деталях сообщат позже.
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+13 Serhii #597124
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+9 Валерій Кваша
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Почніть з Єрмака з Татаровим,там роботи непочатий край.Тоді народ повірить.
розповів усе що знав про викрутаси лукаш міністра юстиції
результату 0
навіть на допит не викликали
а я працював зам ген дир по ... ну знаю багато
думай-те
Как это примитивно и отвратительно, власть пытается убрать всех конкурентов перед предстоящими в будущем выборами.....
Мета не "чисте місто", а за вказівкою Єрмака і Татарова, прибрати Кличка і сісти на фінансові "потоки", які зараз течуть не в кишені зелених ворюг. Зо одно і до виборів підготуватися. Треба виконати операцію "Україна чиста від смердючої зеленої плісняви" - тоді може щось і налагодиться.
а я буду стріляти
https://www.youtube.com/watch?v=shWGaImjXDk