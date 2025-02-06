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НАБУ и САП проводят операцию "Чистый город": расследуют земельную коррупцию в мэрии Киева

НАБУ проводит операцию Чистый город в Киеве

НАБУ и САП проводят масштабную операцию "Чистый город".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Операция проводится для разоблачения преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

О деталях сообщат позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силовики угрожают командирам ВСУ, требуя не брать помощь от столицы – в Киевсовете обратились в СБУ

Автор: 

НАБУ (4233) Киев (25692) Киевсовет (1377) САП (2079)


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Топ комментарии
+13
Ви спочатку проведіть операцію "чисте набу і сап". Ні одного посадженого топ корупціонера за увесь час існування "антикорупціонерів"
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06.02.2025 11:32 Ответить
+12
За одне,попутно проведіть зачистку під кодовою назвою "ЧЕСНИЙ ОФІС ПРИЗИДЕНТА".
Почніть з Єрмака з Татаровим,там роботи непочатий край.Тоді народ повірить.
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06.02.2025 11:39 Ответить
+9
А ''чиста влада'' коли буде?
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06.02.2025 11:27 Ответить
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А ''чиста влада'' коли буде?
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06.02.2025 11:27 Ответить
от муляє єрмачині та младо ригам з командой чєрновєцького, київ захопити повністю.
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06.02.2025 11:32 Ответить
Та їм гроші муляють, бюджет роздерибанити їм треба, поки не почалось..дупами відчувають, що їх жарити скоро будуть..
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06.02.2025 12:13 Ответить
О, Гришо, так ти виявляється не Гриша, а улюблена бабця черновецького!
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06.02.2025 12:21 Ответить
Ви спочатку проведіть операцію "чисте набу і сап". Ні одного посадженого топ корупціонера за увесь час існування "антикорупціонерів"
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06.02.2025 11:32 Ответить
Поки не посадять кличка, ця фігня буде вічно.
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06.02.2025 11:35 Ответить
Німців з австріяками бажають роздраконити?
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06.02.2025 12:15 Ответить
Ти думаєш що розслідування для арештів???? то ні, для поділитися вкраденим, паімєть земельки, що сь отримати від щедрих чиновників, бовони пісєц які щедрі під слідством
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06.02.2025 12:33 Ответить
если бы было за что, твой кумир давно бы это сделал! и руководила бы Киевом верещук, на радость местным ждунам и глупцам! Так что смотри юрик марафон и квартал и принимай вовремя таблетки!
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06.02.2025 13:08 Ответить
Zелені з крупціею борбться?
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06.02.2025 11:37 Ответить
Так, і це самий короткий анекдот
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06.02.2025 12:27 Ответить
У совку казали "Какой самій короткий анекдот? Брежнев в джинсах" Дорас бач як змінилося. Чим більш корупціонер, тим палкіший борцун з корупціею.
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06.02.2025 18:05 Ответить
За одне,попутно проведіть зачистку під кодовою назвою "ЧЕСНИЙ ОФІС ПРИЗИДЕНТА".
Почніть з Єрмака з Татаровим,там роботи непочатий край.Тоді народ повірить.
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06.02.2025 11:39 Ответить
Зачяистка того кодла не допоможе, дуст, сірчана кислота та карантин десь на 5-10 років.
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06.02.2025 17:59 Ответить
у 2014 пішов у набу
розповів усе що знав про викрутаси лукаш міністра юстиції
результату 0
навіть на допит не викликали
а я працював зам ген дир по ... ну знаю багато

думай-те
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06.02.2025 11:45 Ответить
В 2014 НАБУ ще не існувало.
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06.02.2025 12:17 Ответить
А він все одно пішов. Він же заступник гендиректора...
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06.02.2025 12:22 Ответить
Предварительно нужно было провести операцию" Чистые НАБУ и САП", а уже потом можно было бы чистить всех остальных.

Как это примитивно и отвратительно, власть пытается убрать всех конкурентов перед предстоящими в будущем выборами.....
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06.02.2025 11:58 Ответить
А коли буде операція «Чиста ОПа»? Я впевнений що там знайдуть багато чого цікавого для слідства. Узурпація влади Зєрмаками і контроль над Києвом перед виборами.
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06.02.2025 11:59 Ответить
Коли їм настане ж....опа
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06.02.2025 12:26 Ответить
Брудне зелене сміття проводить операцію «Чисте місто»! Лайно з 95 кварталу рулить!
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06.02.2025 11:59 Ответить
Вибори почались . Дбр , дивіться щоб не вийшли на себе.
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06.02.2025 12:02 Ответить
Даремно хтось радіє. Тридцять років було мало - сьогодні на тобі - вилупилися оті НАБУ і САП.
Мета не "чисте місто", а за вказівкою Єрмака і Татарова, прибрати Кличка і сісти на фінансові "потоки", які зараз течуть не в кишені зелених ворюг. Зо одно і до виборів підготуватися. Треба виконати операцію "Україна чиста від смердючої зеленої плісняви" - тоді може щось і налагодиться.
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06.02.2025 12:10 Ответить
І фінансові потоки, і, головне!, майбутні вибори. Набагато зручніше їх фальсифікувати, придушувати протести незгодних, коли при владі у Києві шістки узурпаторів.
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06.02.2025 12:20 Ответить
гуся свого вони можуть придушити
а я буду стріляти
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06.02.2025 12:32 Ответить
Це добре, но починати треба з президентського оточення і самих себе
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06.02.2025 12:24 Ответить
Влада АТАКУЄ Місцеве Самоврядування❗ Мери Великих Міст скаржаться СКАРЖАТЬСЯ на ТИСК збоку ОП❗
https://www.youtube.com/watch?v=shWGaImjXDk
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06.02.2025 12:34 Ответить
Нічого, хай тиснуть. Чим більше тиснуть, тим "краще" мери, відповідно, організують (ж)ОП-і майбутні вибори.
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06.02.2025 13:42 Ответить
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06.02.2025 12:50 Ответить
Ну що ви таке кажете. Просто коли переводили земельний кадастр з паперу у електронну базу, деякі об'єкти (насправді дохіба) просто "забули" туди додати. А папери ті якось так швико і "зникли". Ця нехитра операція пройшла ще при Черновецькому, але тоді (та й зараз) нікого це не хвилювало.
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06.02.2025 13:09 Ответить
Скоро , мабуть почнуться проблеми з вивозом сміття з різних міст -- найправдивіше ознака наближення виборів .
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06.02.2025 13:48 Ответить
А коли у умерова будуть проводити "Операція проводиться для викриття злочинної організації"?
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06.02.2025 18:01 Ответить
 
 