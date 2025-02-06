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Возглавлял оккупационную прокуратуру: экс-правоохранитель Запорожской области приговорен к 15 годам, - Офис Генпрокурора

Суды Киева вынесли 7 тюремных приговоров за уклонение от мобилизации

Бывший прокурор Запорожской области приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену после того, как он присоединился к оккупационной администрации России.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В суде было доказано, что в апреле 2022 года осужденный перешел на сторону оккупантов и стал руководителем так называемой "прокуратуры г. Каменка-Днепровская", которую создала оккупационная администрация России.

Суд признал виновным экс-прокурора в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать государственные должности и получил лишение классного чина.

Дело расследовали следователи ТУ ГБР, расположенного в Мелитополе, при оперативном сопровождении работников уголовного розыска Нацполиции Запорожской области.

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Автор: 

суд (25144) государственная измена (1571) Офис Генпрокурора (2498)


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це реально, чи "заочно"?
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06.02.2025 12:31 Ответить
по нарошку
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06.02.2025 12:37 Ответить
А кого вони реально засудили? Який проКУРВор, мент, сбу-шник, суддя... реально сидить у в"язниці? Про міністрів, нардепів, паразитів з (ж)ОП-и уже й мова не йде...
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06.02.2025 13:19 Ответить
Як зрадник, то обов'язково або поліція, або СБУ, або прокуратура ну і депутати, як без них.
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06.02.2025 17:12 Ответить
 
 