Возглавлял оккупационную прокуратуру: экс-правоохранитель Запорожской области приговорен к 15 годам, - Офис Генпрокурора

Бывший прокурор Запорожской области приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену после того, как он присоединился к оккупационной администрации России.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В суде было доказано, что в апреле 2022 года осужденный перешел на сторону оккупантов и стал руководителем так называемой "прокуратуры г. Каменка-Днепровская", которую создала оккупационная администрация России.

Суд признал виновным экс-прокурора в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать государственные должности и получил лишение классного чина.

Дело расследовали следователи ТУ ГБР, расположенного в Мелитополе, при оперативном сопровождении работников уголовного розыска Нацполиции Запорожской области.

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