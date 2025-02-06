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Новости
2 012 11

Россия использует вертолеты для борьбы с морскими дронами в Черном море, - Плетенчук

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук

Российские военные используют вертолеты и патрульные самолеты для уничтожения морских дронов Сил обороны Украины в акватории Черного моря, в частности - на восточном побережье.

Об этом в телеэфире заявил спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

По его словам, российские вертолеты в основном используются для противодронных облетов в акватории Черного моря, где они помогают в наблюдении и сопровождении морских дронов по их траектории.

"Они (россияне - ред.) используют их (вертолеты - ред.) для противодронных облетов. Это происходит в основном в Черном море. Я даже не помню, чтобы они в Азове (Азовском море - ред.) их использовали. В Азове в этом особого смысла нет, а в Черном море - да, в восточной части чаще всего можно увидеть вертолеты. Они их используют, потому что выбрали это как один из способов борьбы с морскими дронами", - отметил Плетенчук.

Плетенчук отметил, что военные РФ также используют старые патрульные самолеты, в частности - Ан-26, Бе-12 и Бе-200, которые, несмотря на свою низкую скорость и высоту полета, позволяют эффективно искать и отслеживать морские дроны Сил обороны Украины.

Также читайте: РФ эвакуирует технику из Сирии и может "поставить ее на якорь" в Африке, - ВМС

Автор: 

армия РФ (19703) Черное море (1488) Плетенчук Дмитрий (175)


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Топ комментарии
+4
А без цієї «інформації» ми б думали, що наші дрони пересуваються в режимі прогулянки?
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06.02.2025 13:17 Ответить
+4
Судячи з того, що морські дрони давно нічого не підбивали, кацапські вертольоти працюють ефективно...
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06.02.2025 13:53 Ответить
+3
Ну і деж продовження збиття вертолётів( а тим паче тихоходних Ан) морськими дронами про які так красиво нещодавно відзвітували, схоже щось не працюе. Правду кажуть скажи гоп коли перепригнеш.
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06.02.2025 13:22 Ответить
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А без цієї «інформації» ми б думали, що наші дрони пересуваються в режимі прогулянки?
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06.02.2025 13:17 Ответить
То нахєра ви тоді читаєте ці новини, коли все самі знаєте?
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06.02.2025 13:20 Ответить
Ну і деж продовження збиття вертолётів( а тим паче тихоходних Ан) морськими дронами про які так красиво нещодавно відзвітували, схоже щось не працюе. Правду кажуть скажи гоп коли перепригнеш.
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06.02.2025 13:22 Ответить
дімка плетенчук, ну що ж ти робиш?

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06.02.2025 13:24 Ответить
Судячи з того, що морські дрони давно нічого не підбивали, кацапські вертольоти працюють ефективно...
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06.02.2025 13:53 Ответить
Потужна новина! Криза жанру?
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06.02.2025 14:11 Ответить
А що ж ти не використовуєш дрони для боротьби з гвинтокрилами? Не вистачає розуму ?
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06.02.2025 14:22 Ответить
В мене маленька пропозиція Плетенчуку - в Середземному морі ще "болтаються" носії КР,
то відправити туди старенькі сейнери де під брезентом замість рятувальних шлюпок розмістити "Магури". Думаю там москалі "розслаблені" та не чекають такого сюрпризу.
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06.02.2025 14:23 Ответить
Ну цю проблему ми частково вирішили.
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06.02.2025 14:33 Ответить
А що там із підводними дронами типу Марічка? Ще два роки тому їх презентували. Єрмак заборонив?
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06.02.2025 14:54 Ответить
Знову мордате лайніще несе муйню. Він постійно бреше, сволото
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06.02.2025 15:45 Ответить
 
 