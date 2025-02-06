Россия использует вертолеты для борьбы с морскими дронами в Черном море, - Плетенчук
Российские военные используют вертолеты и патрульные самолеты для уничтожения морских дронов Сил обороны Украины в акватории Черного моря, в частности - на восточном побережье.
Об этом в телеэфире заявил спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
По его словам, российские вертолеты в основном используются для противодронных облетов в акватории Черного моря, где они помогают в наблюдении и сопровождении морских дронов по их траектории.
"Они (россияне - ред.) используют их (вертолеты - ред.) для противодронных облетов. Это происходит в основном в Черном море. Я даже не помню, чтобы они в Азове (Азовском море - ред.) их использовали. В Азове в этом особого смысла нет, а в Черном море - да, в восточной части чаще всего можно увидеть вертолеты. Они их используют, потому что выбрали это как один из способов борьбы с морскими дронами", - отметил Плетенчук.
Плетенчук отметил, что военные РФ также используют старые патрульные самолеты, в частности - Ан-26, Бе-12 и Бе-200, которые, несмотря на свою низкую скорость и высоту полета, позволяют эффективно искать и отслеживать морские дроны Сил обороны Украины.
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то відправити туди старенькі сейнери де під брезентом замість рятувальних шлюпок розмістити "Магури". Думаю там москалі "розслаблені" та не чекають такого сюрпризу.