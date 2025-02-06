Великобритания официально подтвердила, что созывает 26-ю встречу "Рамштайн"

Великобритания созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Оно состоится 12 февраля в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на официальное сообщение представительства Великобритании при НАТО

"Министр обороны Великобритании Джон Гили созовет 26-ю Контактную группу по вопросам обороны Украины лично в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля днем. Контактная группа соберется накануне встречи министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины, поскольку международное сообщество продолжает работать вместе, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с незаконным вторжением Путина", - сказано в анонсе.

Что такое Рамштайн?

Встречи в формате Рамштайн - серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира.

Основная цель Рамштайн - обсуждение, синхронизация и ускорение предоставления военной помощи, оружия и снаряжения Украине. То есть министры обороны разных стран мира обсуждают, какое оружие будут предоставлять Украине для ускорения окончания войны.

Также на встречах обсуждают вопросы, связанные с поддержкой нашей страны после победы и окончания войны.

Почему именно Рамштайн? Такое название встречи получили в честь проведения первых обсуждений, которые проходили на базе Воздушных сил США Рамштайн в немецком городе Рамштайн-Мизенбах.

Министр обороны Украины Рустем Умеров будет участвовать в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 12 февраля.

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