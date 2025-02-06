Вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит на повестке дня, - "слуга народа" Вениславский
Вопрос принудительной мобилизации женщин пока не стоит на повестке дня. Они могут присоединиться к Силам обороны добровольно.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вопрос призыва военнообязанных женщин был решен парламентом путем четкой императивной нормы закона, потому что до момента принятия закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинского учета и военной службы было предусмотрено в постановлении Кабинета Министров Украины о том, что женщины могут быть мобилизованы исключительно по их добровольному согласию. То есть никакого принуждения ни до сегодняшнего дня, ни после вступления в силу всех наших законодательных инициатив для женщин не было. Только их добровольное согласие", - объяснил парламентарий.
Вениславский заявил этот вопрос был предметом политических манипуляций, поэтому Рада решила четко и однозначно расставить точки на законодательном уровне.
По словам нардепа, законом предусмотрено, что женщины становятся на воинский учет, проходят БЗВП и мобилизуются исключительно по их добровольному согласию на каждом этапе.
"Вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит", - подытожил он.
Военный учет женщин
Напомним, 9 января 2025 года Верховная Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке. Женщины могут стать на учет добровольно.
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А скільки з них досі фанатіє від Клоаана і мамаріми!!!!!!
Що ви захищаєте найпотужнішу частину Мудрого Наріду??!!!
Вони нічого не хочуть - ні народжувати, ні в армію. Тільки по Європі шастати.
там жінок мобілізують
Хай "нітакусєчкі" не відриваються від Народу!