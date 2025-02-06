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Новости мобилизации
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Вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит на повестке дня, - "слуга народа" Вениславский

Принудительной мобилизации женщин пока не будет

Вопрос принудительной мобилизации женщин пока не стоит на повестке дня. Они могут присоединиться к Силам обороны добровольно.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос призыва военнообязанных женщин был решен парламентом путем четкой императивной нормы закона, потому что до момента принятия закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинского учета и военной службы было предусмотрено в постановлении Кабинета Министров Украины о том, что женщины могут быть мобилизованы исключительно по их добровольному согласию. То есть никакого принуждения ни до сегодняшнего дня, ни после вступления в силу всех наших законодательных инициатив для женщин не было. Только их добровольное согласие", - объяснил парламентарий.

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Вениславский заявил этот вопрос был предметом политических манипуляций, поэтому Рада решила четко и однозначно расставить точки на законодательном уровне.

По словам нардепа, законом предусмотрено, что женщины становятся на воинский учет, проходят БЗВП и мобилизуются исключительно по их добровольному согласию на каждом этапе.

"Вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит", - подытожил он.

Военный учет женщин

Напомним, 9 января 2025 года Верховная Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке. Женщины могут стать на учет добровольно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщины в Силах обороны чаще всего занимают штабные, медицинские и боевые должности, в частности, в сфере БПЛА, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

женщины (891) мобилизация (2815) Вениславский Федор (273)


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Топ комментарии
+13
А цей слуга не хоче свого синулю 30+ мобілізувати?
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06.02.2025 14:57 Ответить
+13
Син Веніславського дуже сильно хотів потрапити в окоп і мочити русню, проте дуже не пощастило - в МЗС де він працює йому оформили бронь. А так би точно вже воював...
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06.02.2025 15:01 Ответить
+9
ну, як що відкрився помийний рот зеленого дегенерата веніславського, бережіть свою нервову систему!
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06.02.2025 14:56 Ответить
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що він меле? взагалі дах зносить
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06.02.2025 14:52 Ответить
Жінки можуть мобілізуватись добровільно -- а "слуги"?
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06.02.2025 14:52 Ответить
жінки вища каста в Україні
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06.02.2025 14:53 Ответить
Я уявляю собі це шапіто
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06.02.2025 14:53 Ответить
ну, як що відкрився помийний рот зеленого дегенерата веніславського, бережіть свою нервову систему!
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06.02.2025 14:56 Ответить
Зараз ухилянти заскавчать, що після жінок вони точно б пішли в ЗСУ.
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06.02.2025 14:56 Ответить
Щось не зрозуміло в нас з Конституцією. Якщо захист України це конституційний обов'язок громадянина, то чому жінки не повинні його виконувати? Вони що недогромадяни якісь чи не мають тих самих конституційних прав що чоловіки?
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06.02.2025 15:13 Ответить
схоже, що вони неповноцінні, прям як поліція з чиновниками.
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06.02.2025 15:17 Ответить
Воно **** ховається або броньоване і ******* про ухилянтів
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06.02.2025 15:17 Ответить
Викинь свою методичку,заїбали такі,як ти ухилянтами .Це просто бісе,іди нах марафон дивись
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06.02.2025 15:16 Ответить
Ще один спеціаліст з питань комплектації війська виліз! Після зриву нормальної цивілізованої мобілізації сидів тих, як миша під віником, і чекав би суду!
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06.02.2025 14:57 Ответить
Він, підармон, сидів тихо як миша і після того, як обісрався зі своїми пропиз.онами щодо бракованих мін для ЗСУ.
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06.02.2025 15:02 Ответить
А цей слуга не хоче свого синулю 30+ мобілізувати?
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06.02.2025 14:57 Ответить
Син Веніславського дуже сильно хотів потрапити в окоп і мочити русню, проте дуже не пощастило - в МЗС де він працює йому оформили бронь. А так би точно вже воював...
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06.02.2025 15:01 Ответить
Так само як і 18 річний син Кулеби. Лопатний його ледь вмовив не йти у військо.
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06.02.2025 15:11 Ответить
А твоя, хвойда, готова? Щоб ви повидихали, ********. А ви такі визихаєте
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06.02.2025 15:10 Ответить
раз це опудало каже що не буде можна з впененністю сказати що процес бусифікаціції жінок і дітей не за горами
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06.02.2025 15:11 Ответить
Трохи не так. Не за горами общипування жінок і дітей до останнього пушка.
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06.02.2025 16:54 Ответить
Женщин мобилизировать... это сопоставимо с Геноцидом, даже если на замещение в тыловые должности.. а бумажные и безопасные в наших реалиях только "для своих". Отбросив все культурные традиции, которые складывались веками у нас... можно точно понять, что один мужчина, способен за день 5 женщинам подарить детей (чисто физиологически), а каждой женщине потребуется ещё 9 месяцев, чтобы родить. Без женщин не будет никакого будущего...
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06.02.2025 15:39 Ответить
© чєвоооомляя?
А скільки з них досі фанатіє від Клоаана і мамаріми!!!!!!
Що ви захищаєте найпотужнішу частину Мудрого Наріду??!!!
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06.02.2025 17:20 Ответить
В Україні продовжується вимирання населення з моменту початку незалежності вона входить в топ 5 за темпами вимирання, а після початку повномасштабної війни взагалі зайняли перше місце.
Вони нічого не хочуть - ні народжувати, ні в армію. Тільки по Європі шастати.
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06.02.2025 19:23 Ответить
Бур'яну під ружжо!! В глубокий тил - у Ялту каву пити в схроні!!
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06.02.2025 15:40 Ответить
то в нас справи кращі ніж в евреїв?
там жінок мобілізують
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06.02.2025 16:13 Ответить
А чому ні? Голосували разом з дебілами чоловіками за наркомана, хай шурують в окопи
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06.02.2025 16:13 Ответить
Абсолютно правильно!
Хай "нітакусєчкі" не відриваються від Народу!
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06.02.2025 17:19 Ответить
Як на мене - це не зовсім справедливо і демотивує багатьох. Давайте об'єктивно без бравади: згідно Конституції України усі громадяни мають рівні обов'язки перед державою (ключове слово - рівні), не може бути привілеїв за ознакою статі, кольору шкіри тощо. p.s. Ніхто не каже шо треба призивати жінок на війну на рівні з чоловіками, проте якщо жінка молода, здорова і в неї не має дітей (вона фактично не є матір'ю-берегинею) - то чому в таких є право на вільний перетин кордону у військовий час? ! Адже це не тільки створює пряму дискримінацію прав громадян України за ознакою статі, а і "вимиває" генофонд України - більшість таких молодих жінок назад вже ніколи не повернуться і народять дітей не українським воїнам, а польським шляхтичам чи німецьким флюгерам.
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06.02.2025 16:19 Ответить
 
 