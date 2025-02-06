Вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит на повестке дня, - "слуга народа" Вениславский

Вопрос принудительной мобилизации женщин пока не стоит на повестке дня. Они могут присоединиться к Силам обороны добровольно.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос призыва военнообязанных женщин был решен парламентом путем четкой императивной нормы закона, потому что до момента принятия закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинского учета и военной службы было предусмотрено в постановлении Кабинета Министров Украины о том, что женщины могут быть мобилизованы исключительно по их добровольному согласию. То есть никакого принуждения ни до сегодняшнего дня, ни после вступления в силу всех наших законодательных инициатив для женщин не было. Только их добровольное согласие", - объяснил парламентарий.

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Вениславский заявил этот вопрос был предметом политических манипуляций, поэтому Рада решила четко и однозначно расставить точки на законодательном уровне.

По словам нардепа, законом предусмотрено, что женщины становятся на воинский учет, проходят БЗВП и мобилизуются исключительно по их добровольному согласию на каждом этапе.

"Вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит", - подытожил он.

Военный учет женщин

Напомним, 9 января 2025 года Верховная Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке. Женщины могут стать на учет добровольно.

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