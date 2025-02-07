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Маркарова встретилась со спецпредставителем Трампа Келлогом

Оксана Маркарова и Кит Келлог

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова провела встречу со специальным представителем США по вопросам Украины и России генералом Китом Келлогом.

Об этом дипломат написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Маркарова подчеркнула, что это не первая ее встреча с Келлогом, но впервые в его официальном статусе.

"Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой и моими коллегами - главой ОАО генералом Кременецким и заместителем Denys Sienik", - добавила посолка.

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Автор: 

Маркарова Оксана (282) Кит Келлог (159)


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Топ комментарии
+17
потрібно було її звільнити і на її місце призначити знову Валерія Чалого або Павла Клімкіна - наших найфаховіших дипломатів на сьогодні. бо Маркарова не дипломат, вона фінансистка. Заодно Вова і замалювався би перед республіканцями, бо вони просили його звільнити Маркарову, і значно посилив би наш дипломатичний фронт у Штатах. але ж у Трускавці мабуть таких політичних багатоходовок не викладали...
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07.02.2025 01:25 Ответить
+12
Маркарова до дипломатії не має жодного стосунку. Це дружина якогось банкіра який заплатив за посаду. Вона не має відповідної кваліфікації. Посилати від воюючої країни в США послом пухкеньку бабцю-ресторатора це ганьба для країни. Ленд-ліз вона успішно провалила і нічим, абсолютно нічим позитивним за роки в США не відзначилась.
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07.02.2025 02:54 Ответить
+5
А шо, цю шльондру демократів все ще не звільнили? Дебіли, ***!
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07.02.2025 02:17 Ответить
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бд, макарова, захарова.... ппц
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07.02.2025 01:12 Ответить
Цікаво, чи вдалося Пороху поспілкуватися - він же лідер опозиції майбутніх виборів... На молитовному сніданку його з трибуни на величезну залу гостей представили як віп-гостя з аплодисментами й рукостисканнями тих хто сидів з ним в залі поруч.
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07.02.2025 02:35 Ответить
потрібно було її звільнити і на її місце призначити знову Валерія Чалого або Павла Клімкіна - наших найфаховіших дипломатів на сьогодні. бо Маркарова не дипломат, вона фінансистка. Заодно Вова і замалювався би перед республіканцями, бо вони просили його звільнити Маркарову, і значно посилив би наш дипломатичний фронт у Штатах. але ж у Трускавці мабуть таких політичних багатоходовок не викладали...
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07.02.2025 01:25 Ответить
Ні про що.
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07.02.2025 01:33 Ответить
нагодувала борщем мабуть зі свого ресторану "Рута" , пОслиця
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07.02.2025 02:07 Ответить
А шо, цю шльондру демократів все ще не звільнили? Дебіли, ***!
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07.02.2025 02:17 Ответить
снова говорила что лендлиз не нужен? может пусть бракованные мины потаскает туда-сюда? полезно для здоровья.
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07.02.2025 02:23 Ответить
Маркарова ж зашкварена із Байденом - чому її не замінили!
Це впливає на позицію Трампа до України!
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07.02.2025 02:47 Ответить
Маркарова до дипломатії не має жодного стосунку. Це дружина якогось банкіра який заплатив за посаду. Вона не має відповідної кваліфікації. Посилати від воюючої країни в США послом пухкеньку бабцю-ресторатора це ганьба для країни. Ленд-ліз вона успішно провалила і нічим, абсолютно нічим позитивним за роки в США не відзначилась.
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07.02.2025 02:54 Ответить
Читав її біографію - ну навіщо гнати брехню про банкіра, хоч вона й не дипломат...
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07.02.2025 03:22 Ответить
І що? Її чоловік Данило Волинець. "За інформацією проєкту Схеми: корупція в деталях Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець могли бути причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму нерухомості - історичного будинку по Борисоглібській вулиці на Подолі за ціною вдесятеро нижче від ринкової."
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07.02.2025 04:33 Ответить
Пані, ви б спочатку визначилися зі своєю статтю, перш ніж щось писати про цю особу.... все вірно про неї вам відповіли,
а біографія то така річ, яку можна написати
так як комусь зручно...
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07.02.2025 07:48 Ответить
"Усі ці мільйони дітей….ви знаєте, солдатів просто знищують дві країни. Ймовірно, 800 тисяч росіян, 600 - 700 тисяч українців, молоді люди просто лежать на полі бою, мертві. Там жахлива ситуація. Ми дуже наполегливо працюємо, і я думаю, прогресуємо, щоб зупинити це", - заявив Трамп
https://www.holosameryky.com/
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07.02.2025 05:31 Ответить
Дуся
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07.02.2025 13:52 Ответить
 
 