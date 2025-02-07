Маркарова встретилась со спецпредставителем Трампа Келлогом

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова провела встречу со специальным представителем США по вопросам Украины и России генералом Китом Келлогом.

Об этом дипломат написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Маркарова подчеркнула, что это не первая ее встреча с Келлогом, но впервые в его официальном статусе.

"Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой и моими коллегами - главой ОАО генералом Кременецким и заместителем Denys Sienik", - добавила посолка.

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