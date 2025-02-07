Маркарова встретилась со спецпредставителем Трампа Келлогом
Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова провела встречу со специальным представителем США по вопросам Украины и России генералом Китом Келлогом.
Об этом дипломат написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Маркарова подчеркнула, что это не первая ее встреча с Келлогом, но впервые в его официальном статусе.
"Провели обстоятельную дискуссию со Спецпредставителем и его командой и моими коллегами - главой ОАО генералом Кременецким и заместителем Denys Sienik", - добавила посолка.
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+5 Konstantin Maksatov #559921
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Це впливає на позицію Трампа до України!
а біографія то така річ, яку можна написати
так як комусь зручно...
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