Уничтожены оккупанты, хотевшие переправиться через р.Оскол возле Двуречной, - ОСГВ "Хортиця"

На Харьковском направлении противник атаковал наши позиции в Волчанске: понес потери и отошел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово. Неподалеку Двуречной были заблаговременно обнаружены попытки противника переправить личный состав через реку Оскол. Нанесено огневое поражение, оккупанты уничтожены.

На Лиманском направлении атаки врага были направлены на наши позиции неподалеку Новолюбовки, Ямполевки и Торского. Ухудшение тактического положения не допущено.

ОСГВ "Хортиця" также информирует, что на Сиверском направлении с целью обойти позиции Сил обороны в районе Белогоровки с юга, противник пытался применить мототехнику. В результате огневого поражения враг был уничтожен.

Также читайте: Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны в городской застройке Часова Яра и Торецка. На Покровском направлении оккупанты применяли мото- и автотехнику, - ОСГВ "Хортиця"

"Подразделения Сил обороны сдерживали атаки оккупантов в районах Белой Горы, Крымского, в Торецке и Часовом Яре - на Краматорском и Торецком направлениях. Противник активно применял артиллерию, БПЛА, бомбардировочную и штурмовую авиацию. Неподалеку Торецка нашими воинами был сбит российский самолет Су-25.

"На Покровском направлении оккупанты атаковали позиции наших войск в районах Елизаветовки, Проминя, Новоалександровки, Андреевки, Серебряного и Шевченко. Продолжаются бои в Лисовке, Надеевке, Дачном и Песчаном. Южнее Ясенового противник пытался проводить наступательные действия с применением бронетехники. В результате подрыва на наших минно-взрывных заграждениях были повреждены два танка и две БМП. От дальнейших наступательных действий захватчики отказались", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник проводил наступательные действия вблизи Константинополя и Нового Комара. Южнее Раздоловки для повышения мобильности своих штурмовых групп оккупанты применили мототехнику и багги. В результате огневого поражения было уничтожено и повреждено одно багги и двенадцать мотоциклов. Продолжается поиск и ликвидация остатков личного состава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активность россиян на Покровском направлении уменьшилась только на первый взгляд. Враг укрупнил свои силы, - ОСГВ "Хортица"

"Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - резюмируют в ОСГВ "Хортиця".