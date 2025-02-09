РУС
Финляндия зафиксировала нарушение воздушного пространства правительственным самолетом России

Правительственный самолет России нарушил воздушное пространство Финляндии

Российский правительственный самолет, пролетавший над Финским заливом, провел несколько минут в воздушном пространстве Финляндии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в минобороны Финляндии.

Правительство Финляндии заявляет о "вероятном нарушении воздушного пространства". Вероятный инцидент произошел западнее стратегического полуострова Ханко, расположенного к западу от Хельсинки, 7 февраля около 17:15.

"Российский самолет мог находиться в воздушном пространстве Финляндии в течение нескольких минут", - говорится в заявлении.

Детали инцидента выясняет пограничная служба Финляндии.

"Мы серьезно воспринимаем вероятное нарушение границы, расследование начали безотлагательно", - заявил министр обороны Антти Хяккянен.

россия (97281) самолет (3686) Финляндия (1026)
Топ комментарии
+16
Треба було по порушнику іпанути...
показать весь комментарий
09.02.2025 10:17 Ответить
+11
Сумніваюся щоб якийсь рашистський чиновник так ризикував своєю шкурою. Скоріше за все це був літак розвідник замаскований під гражданський літак
показать весь комментарий
09.02.2025 10:19 Ответить
+11
Збивати *****!
показать весь комментарий
09.02.2025 10:32 Ответить
Треба було по порушнику іпанути...
показать весь комментарий
09.02.2025 10:17 Ответить
А вони, мабудь на Другу Зимову війну нетерпляче очікують..
показать весь комментарий
09.02.2025 10:43 Ответить
свого часу турки не панькались
показать весь комментарий
09.02.2025 15:17 Ответить
Сумніваюся щоб якийсь рашистський чиновник так ризикував своєю шкурою. Скоріше за все це був літак розвідник замаскований під гражданський літак
показать весь комментарий
09.02.2025 10:19 Ответить
Це ще раз доводить що ніяких домовленостей і миру з рашистськими дикунами бути не може. Якщо ***** провокує країни НАТО то представте що воно буде робити в Україні якій дадуть знову якійсь фількині гарантії безпеки. А от якщо Україна нічого не підписуватиме з Підорацією то рашисти обісруться так провокувати. Бо це буде вважатись нападом з моментальною реакцією ППО
показать весь комментарий
09.02.2025 10:36 Ответить
На расєє всі дипломати урядовці...то все шпигуни...
показать весь комментарий
09.02.2025 10:22 Ответить
Что надо было сделать финнам? То же, что недавно сделали парашники под Грозным.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:30 Ответить
Збивати *****!
показать весь комментарий
09.02.2025 10:32 Ответить
ну як мінімум могли підняти винищувачі - та посадити ..

але на що спромоглися - це "розслідування почали невідкладно"
показать весь комментарий
09.02.2025 10:35 Ответить
Без попередження збивайте, наступного разу це буде не цивільний літак, а якийсь важкий бомбардувальник.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:35 Ответить
Це бикування, абсолютно свідоме.
Шкода, що така реакція фінів, типу може був в просторі, може не був ... ймовірно.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:43 Ответить
Гірокомпас заглючив. Кінець розслідуванню із серйозним підходом.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:43 Ответить
Залетів скинув каб -відлетів😁
Нас там нєт😁😁😁😁😁
Натівські ампотенти👍
показать весь комментарий
09.02.2025 10:48 Ответить
Треба було йо@нути по літаку і сказати що переплутали з дроном.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:49 Ответить
У всьому винний славнозвісний північний темперамент. Турки відреагували б жвавіше.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:00 Ответить
А де глибоке занепокоїння ?
показать весь комментарий
09.02.2025 11:11 Ответить
Єдине питання, чому не збили?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:17 Ответить
треба примусово садити і дивитись, може там хтось в міжнародному розшуку з тих руських летить чи гніда якась типу патрушева з мішками кокаіну
показать весь комментарий
09.02.2025 13:03 Ответить
Jeslji 'zafiksirovalji', nado bilo SBIVATJ!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:16 Ответить
 
 