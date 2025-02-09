Финляндия зафиксировала нарушение воздушного пространства правительственным самолетом России

Российский правительственный самолет, пролетавший над Финским заливом, провел несколько минут в воздушном пространстве Финляндии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в минобороны Финляндии.

Правительство Финляндии заявляет о "вероятном нарушении воздушного пространства". Вероятный инцидент произошел западнее стратегического полуострова Ханко, расположенного к западу от Хельсинки, 7 февраля около 17:15.

"Российский самолет мог находиться в воздушном пространстве Финляндии в течение нескольких минут", - говорится в заявлении.

Детали инцидента выясняет пограничная служба Финляндии.

"Мы серьезно воспринимаем вероятное нарушение границы, расследование начали безотлагательно", - заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Читайте также: Финляндия ограничивает покупку недвижимости для россиян из-за угрозы национальной безопасности