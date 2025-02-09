Финляндия зафиксировала нарушение воздушного пространства правительственным самолетом России
Российский правительственный самолет, пролетавший над Финским заливом, провел несколько минут в воздушном пространстве Финляндии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в минобороны Финляндии.
Правительство Финляндии заявляет о "вероятном нарушении воздушного пространства". Вероятный инцидент произошел западнее стратегического полуострова Ханко, расположенного к западу от Хельсинки, 7 февраля около 17:15.
"Российский самолет мог находиться в воздушном пространстве Финляндии в течение нескольких минут", - говорится в заявлении.
Детали инцидента выясняет пограничная служба Финляндии.
"Мы серьезно воспринимаем вероятное нарушение границы, расследование начали безотлагательно", - заявил министр обороны Антти Хяккянен.
але на що спромоглися - це "розслідування почали невідкладно"
Шкода, що така реакція фінів, типу може був в просторі, може не був ... ймовірно.
Нас там нєт😁😁😁😁😁
Натівські ампотенти👍