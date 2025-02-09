РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7360 посетителей онлайн
Новости
4 543 2

В понедельник, 10 февраля, будут применяться ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса

10 февраля будут применяться ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса

В понедельник, 10 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Ограничения будут применены с 06:00 до 21:00. Причина - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в заявлении.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", - говорится в заявлении.

Также в "Укрэнерго" призвали потреблять электроэнергию экономно. В частности, не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Читайте также: В восьми областях ввели графики аварийных отключений света

Автор: 

бизнес (1641) промышленность (298) Тарифы на электроэнергию (2198) Укрэнерго (664)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Постарались "локаційно втрачені без негативних наслідків" шахеди? Коли вже ця влада перестане брехати?
показать весь комментарий
09.02.2025 21:51 Ответить
 
 