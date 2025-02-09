В понедельник, 10 февраля, будут применяться ограничения электроснабжения для промышленности и бизнеса
В понедельник, 10 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
Ограничения будут применены с 06:00 до 21:00. Причина - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в заявлении.
В то же время в "Укрэнерго" отметили, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.
"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", - говорится в заявлении.
Также в "Укрэнерго" призвали потреблять электроэнергию экономно. В частности, не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
