РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7360 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 086 16

Почти 900 тысяч евро собрали в Литве за неделю на дроны и антидронные средства для Украины

Почти 900 тысяч евро собрали в Литве за неделю на дроны и антидронные средства для Украины

Накануне третьей годовщины начала полномасштабной войны России против Украины в Литве за неделю собрали почти 900 тысяч евро на дроны и антидронные средства для ВСУ. Сбор происходит в рамках акции солидарности Radarom.

Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

По словам организаторов, по состоянию на утро воскресенья, 9 февраля, граждане и бизнес страны уже пожертвовали 887 225 евро.

Большую часть средств (2/3) направят на приобретение дронов и антидронов, произведенных в Литве, остальные - на закупку оборудования, произведенного в Украине.

Отмечается, что акция продлится до 24 февраля.

"За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в общей сложности 22,8 миллиона евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1 141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих", - говорится в материале.

Читайте также: Литва передала Украине ПЗРК для усиления ПВО, - Минобороны страны

Автор: 

Литва (2603) сбор (318) дроны (4724)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Литовці наші справжні брати ...
показать весь комментарий
09.02.2025 21:04 Ответить
+6
А в Україні 6 млн.ухилянтів,проклинають ЗСУ і ТЦК....Дивно,так?
показать весь комментарий
09.02.2025 21:01 Ответить
+6
Ждуть освободітєлєй. Їм прі януковічє харашо жилось, додар був по 8. А біндєри на Майданє доскакалісь і винуділі Пуйла напасть. Братушкі прійдут - порядок навєдут!!1
показать весь комментарий
09.02.2025 21:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в Україні 6 млн.ухилянтів,проклинають ЗСУ і ТЦК....Дивно,так?
показать весь комментарий
09.02.2025 21:01 Ответить
Ждуть освободітєлєй. Їм прі януковічє харашо жилось, додар був по 8. А біндєри на Майданє доскакалісь і винуділі Пуйла напасть. Братушкі прійдут - порядок навєдут!!1
показать весь комментарий
09.02.2025 21:06 Ответить
схоже,так воно і є....
показать весь комментарий
09.02.2025 21:09 Ответить
👉🖕
показать весь комментарий
09.02.2025 21:17 Ответить
Іди ***** ухилянт,скрісь одне й те саме пишеш,виплодок алкашки якоїсь тупої
показать весь комментарий
09.02.2025 21:12 Ответить
баньте цього придурка Малка,він цю херню під кожною новиною штампує
показать весь комментарий
09.02.2025 21:13 Ответить
Проклинають не зсу, а твого фсбшного куратора зєрмака та його вошей.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:03 Ответить
Литовці наші справжні брати ...
показать весь комментарий
09.02.2025 21:04 Ответить
Огромное спасибо и низкий поклон всем литовцам, Украина не забудет вашей помощи!
показать весь комментарий
09.02.2025 21:16 Ответить
Дякуємо!!!
показать весь комментарий
09.02.2025 21:28 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
09.02.2025 21:49 Ответить
Labai ačiū už jūsų paramą🤗!
показать весь комментарий
09.02.2025 22:04 Ответить
Люди знають що таке московія і її метастази
показать весь комментарий
09.02.2025 22:22 Ответить
Люди зі всього світу допомогають нам,а наші чиновники всіх мастей і депутати,котрі живуть за рахунок народу,чомусь не бажають допомогти нічим,і воювати не йдуть,в грошей,які накрали у нас не дають.Так може в чиновники,в депутати виберемо людей з-заграниці.
показать весь комментарий
10.02.2025 01:17 Ответить
 
 