Почти 900 тысяч евро собрали в Литве за неделю на дроны и антидронные средства для Украины
Накануне третьей годовщины начала полномасштабной войны России против Украины в Литве за неделю собрали почти 900 тысяч евро на дроны и антидронные средства для ВСУ. Сбор происходит в рамках акции солидарности Radarom.
Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.
По словам организаторов, по состоянию на утро воскресенья, 9 февраля, граждане и бизнес страны уже пожертвовали 887 225 евро.
Большую часть средств (2/3) направят на приобретение дронов и антидронов, произведенных в Литве, остальные - на закупку оборудования, произведенного в Украине.
Отмечается, что акция продлится до 24 февраля.
"За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в общей сложности 22,8 миллиона евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1 141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих", - говорится в материале.
