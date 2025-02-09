РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7360 посетителей онлайн
Новости
3 640 5

Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 9 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БпЛА

  • Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.

Обновление по движению БпЛА

  • "Шахеды" на севере Сумщины курсом западнее.
  • "Шахеды" в Полтавской области курсом на юг.
  • "Шахеды" в Черниговской области в юго-западном направлении.
  • "Шахеды" на юге Сумской области курсом на Полтавщину.
  • Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА!

Обновление по состоянию на 22:58

  • "Шахеды" в Херсонской области курсом на север, в Николаевскую область.
  • "Шахеды" на Днепропетровщине по северо-западному курсу.
  • "Шахеды" в Черкасской области в направлении Киевщины.
  • "Шахеды" на Харьковщине курсом западным.
  • "Шахеды" в Полтавской области курсом на юго-запад.
  • "Шахеды" на Черниговщине и Киевщине курсом на запад.
  • "Шахеды" в Кировоградской области курсом на юг.

Читайте: Уничтожено 70 из 151 "Шахеда", еще 74 дрона локально потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2684) Воздушные атаки на Киев (884) Шахед (1516) война в Украине (6200)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.02.2025 21:42 Ответить
З поверненням))))
показать весь комментарий
10.02.2025 00:55 Ответить
ну ця ***** кожен день,
доня сказала книжку читає - під ті сирени все одно не заснеш....
шо з кукарешніком?
показать весь комментарий
10.02.2025 01:26 Ответить
Бо доня мабуть розуміє, що краще книжку почитати, ніж "кірогазіть" в інтернеті
показать весь комментарий
10.02.2025 01:35 Ответить
 
 