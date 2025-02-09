Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 9 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.
Движение ударных БпЛА
- Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.
Обновление по движению БпЛА
- "Шахеды" на севере Сумщины курсом западнее.
- "Шахеды" в Полтавской области курсом на юг.
- "Шахеды" в Черниговской области в юго-западном направлении.
- "Шахеды" на юге Сумской области курсом на Полтавщину.
- Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА!
Обновление по состоянию на 22:58
- "Шахеды" в Херсонской области курсом на север, в Николаевскую область.
- "Шахеды" на Днепропетровщине по северо-западному курсу.
- "Шахеды" в Черкасской области в направлении Киевщины.
- "Шахеды" на Харьковщине курсом западным.
- "Шахеды" в Полтавской области курсом на юго-запад.
- "Шахеды" на Черниговщине и Киевщине курсом на запад.
- "Шахеды" в Кировоградской области курсом на юг.
доня сказала книжку читає - під ті сирени все одно не заснеш....
шо з кукарешніком?