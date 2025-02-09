Литва выделит почти 32 млн евро на образование украинцев, которые приехали в страну

В этом году правительство Литвы выделит почти 32 миллиона евро на образование украинцев, которые приехали в страну из-за войны РФ против Украины. Соответствующее решение на этой неделе было принято на заседании правительства Литвы.

Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Министерство образования, науки и спорта Литвы обратилось к правительству с просьбой выделить 4,2 миллиона евро на компенсацию платы за обучение в высших учебных заведениях украинцев, которые приехали из-за войны, и выплату им стипендий.

Также ведомство просило выделить 28,7 миллиона евро, которые будут направлены на обучение украинских детей по дошкольным, предшкольным и общеобразовательным программам в муниципальных и негосударственных школах.

Издание пишет, что Министерство финансов, которое внесло в правительство проект постановления, сократило сумму средств, выделяемых на обучение. Кабинет министров предложение согласовал.

Вышеупомянутые средства предназначены для украинцев, которые поступили в высшие учебные заведения Литвы в 2022 и 2023 годах и продолжают обучение в этом году.

Читайте также: Еврокомиссия выделила €116 миллионов на образование украинских детей в Польше