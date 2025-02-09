Как минимум 6 человек ранены в результате обстрелов Донетчины, - ОВА
9 февраля россияне обстреляли Краматорск и Константиновку в Донецкой области, ранения получили по меньшей мере 6 человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
Он рассказал, что Константиновка подверглась 4 авиаударам - в городе ранены 4 человека, информация о разрушениях устанавливается. Все раненые доставлены в больницу.
В Краматорске пока известно о 2 раненых в частном доме, однако окончательные последствия обстрела выясняются.
"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы", - призвал Филашкин.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль