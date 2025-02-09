Как минимум 6 человек ранены в результате обстрелов Донетчины, - ОВА

9 февраля россияне обстреляли Краматорск и Константиновку в Донецкой области, ранения получили по меньшей мере 6 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Он рассказал, что Константиновка подверглась 4 авиаударам - в городе ранены 4 человека, информация о разрушениях устанавливается. Все раненые доставлены в больницу.

В Краматорске пока известно о 2 раненых в частном доме, однако окончательные последствия обстрела выясняются.

"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы", - призвал Филашкин.

