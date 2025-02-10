РУС
1 832 25

Количество попыток незаконно сбежать из Украины уменьшилось на 45%, - Госпогранслужба

Водитель грузовика хотел переправить уклониста

С июля прошлого года наметилась устойчивая тенденция к уменьшению количества случаев незаконного пересечения границы с целью побега из Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Если сравнить январь с июлем прошлого года, то уменьшение аж на 45%. Однако в целом попытки незаконного пересечения границы, к сожалению, продолжаются ежедневно, хотя количество желающих уменьшилось..." - сказал он.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что, как и раньше, большинство таких случаев на "зеленых" участках границы (вне пунктов пропуска) наблюдается на границе с Румынией и Молдовой. Меньше - на границе со Словакией и Венгрией.

Меньше всего попыток незаконного пересечения границы - на участке с Польшей.

Однако все еще есть попытки незаконного пересечения и непосредственно в пунктах пропуска. Здесь уже больше всего случаев - на границе с Польшей. Демченко отметил, что там самый большой пассажиропоток.

Как правило, люди не самостоятельно планируют себе такие маршруты, а обращаются к преступным организованным группам за "помощью" за немалые средства.

Эти группы продолжают подвергать людей опасности, направляя их на маршруты через реки или горную местность, рассказал Демченко.

С начала полномасштабного вторжения с участием пограничников было разоблачено более 760 таких преступных организованных групп, в частности в январе 2025 года - около 40 групп.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что водитель грузовика за $14 000 планировал тайно вывезти нарушителя за границу.

Топ комментарии
+14
Звісно. Сіру зону збільшили, 11к + прикордонників. Забезпечення - квадроцикли, дрони, камери, зв'язок, транспорт, екіпіровка, маскувальні засоби, інженерні перепони, дріт- путанка, залучення кінологічної служби.
З таким бюджетом можна багато що на вигадувати.
А на покровську в хатинках відбиваються, бо на укреп райони грошей не вистачило все на румино-пооьській рубіж.
Так і далі буде.
10.02.2025 09:48 Ответить
+7
"Якщо порівняти січень із липнем"
ДПС якщо порівняти х*р з пальцем...) Ну звісно бляха взимку менше, бо по перше спати в лісі дуже холодно. По друге немає зеленки і все видно наскрізь, і всі це знають. По третє і найважливіше, плавати в крижаній воді це не те що плавати в серпні, правда? Четверте - дуже важко пересуватись по снігу, фізична форма не у всіх гарна, є вірогідність фінально замерзнути при горному маршруті, були випадки. Короче з різних причин це не ваша перемога.
10.02.2025 10:09 Ответить
+5
Прикордонники дуже гарно виконують свою роботу, потрібно здійснити ротацію і перекинути їх на схід, де ідуть бої.
10.02.2025 09:55 Ответить
Так вода ж в Тисі крижана - ломає кості
10.02.2025 09:32 Ответить
Та не лякайте бубочок, температура не нижча за ту що на дні океану
10.02.2025 10:39 Ответить
МАБУТЬ ВЖЕ УСІ ВТЕКЛИ??
10.02.2025 09:42 Ответить
больше стали "пропускать"
10.02.2025 09:44 Ответить
Генофонд Нации закончился?!
Та вряд ли, просто холодно.
Ждут весны, учатся плавать.
10.02.2025 09:44 Ответить
10.02.2025 09:48 Ответить
уже и бежать некому....
10.02.2025 09:53 Ответить
Прикордонники дуже гарно виконують свою роботу, потрібно здійснити ротацію і перекинути їх на схід, де ідуть бої.
10.02.2025 09:55 Ответить
Ось що життєдайні Тиса, засніжені гори Карпатські та лютневі морози творять. Зачаїлися щури ухилянтські у норах-погрібах, але чорних намірів своїх не позбулися. Ладні стрибати з кузовів військових автівок головою на асфальт, аби не боронити Батьківщину.
10.02.2025 09:55 Ответить
Його знання (кафедра ядерної фізики), це і є сила яка переможе.
А людям, яким достатньо сказати що жертва сама собі череп ламає - далі калаша не взмозі міркувати.
10.02.2025 10:27 Ответить
10.02.2025 10:09 Ответить
Хер там. Мені здається, бажаючих все більшає.
10.02.2025 11:34 Ответить
10.02.2025 12:35 Ответить
Які люди, частный сектор, O_0, дай вам Бог життя довгого і здоров'я! Просто пробігав повз.
10.02.2025 13:51 Ответить
Nu konjechno menjshe, boljshinstvo uzhe ujehalo!
10.02.2025 12:53 Ответить
 
 