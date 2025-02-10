Количество попыток незаконно сбежать из Украины уменьшилось на 45%, - Госпогранслужба
С июля прошлого года наметилась устойчивая тенденция к уменьшению количества случаев незаконного пересечения границы с целью побега из Украины.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"Если сравнить январь с июлем прошлого года, то уменьшение аж на 45%. Однако в целом попытки незаконного пересечения границы, к сожалению, продолжаются ежедневно, хотя количество желающих уменьшилось..." - сказал он.
Представитель Госпогранслужбы отметил, что, как и раньше, большинство таких случаев на "зеленых" участках границы (вне пунктов пропуска) наблюдается на границе с Румынией и Молдовой. Меньше - на границе со Словакией и Венгрией.
Меньше всего попыток незаконного пересечения границы - на участке с Польшей.
Однако все еще есть попытки незаконного пересечения и непосредственно в пунктах пропуска. Здесь уже больше всего случаев - на границе с Польшей. Демченко отметил, что там самый большой пассажиропоток.
Как правило, люди не самостоятельно планируют себе такие маршруты, а обращаются к преступным организованным группам за "помощью" за немалые средства.
Эти группы продолжают подвергать людей опасности, направляя их на маршруты через реки или горную местность, рассказал Демченко.
С начала полномасштабного вторжения с участием пограничников было разоблачено более 760 таких преступных организованных групп, в частности в январе 2025 года - около 40 групп.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что водитель грузовика за $14 000 планировал тайно вывезти нарушителя за границу.
Та вряд ли, просто холодно.
Ждут весны, учатся плавать.
З таким бюджетом можна багато що на вигадувати.
А на покровську в хатинках відбиваються, бо на укреп райони грошей не вистачило все на румино-пооьській рубіж.
Так і далі буде.
А людям, яким достатньо сказати що жертва сама собі череп ламає - далі калаша не взмозі міркувати.
ДПС якщо порівняти х*р з пальцем...) Ну звісно бляха взимку менше, бо по перше спати в лісі дуже холодно. По друге немає зеленки і все видно наскрізь, і всі це знають. По третє і найважливіше, плавати в крижаній воді це не те що плавати в серпні, правда? Четверте - дуже важко пересуватись по снігу, фізична форма не у всіх гарна, є вірогідність фінально замерзнути при горному маршруті, були випадки. Короче з різних причин це не ваша перемога.