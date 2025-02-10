Во время выполнения задания по эвакуации погиб военный врач-анестезиолог Олег Романенко

5 февраля 2025 года на востоке погиб военный врач-анестезиолог из Киева Олег Романенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

"Олег Романенко родился в семье врачей. Вырос среди людей, которые посвятили себя медицине. Олег тоже выбрал этот путь - окончил Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, работал анестезиологом и врачом медицины неотложных состояний в столичных больницах.

С началом полномасштабного вторжения Олег не мог оставаться в стороне и мобилизовался в ряды МС ВС Украины", - говорится в сообщении.

Его местом службы стали стабилизационные пункты у линии фронта. Там, в полевых условиях, он спасал раненых, работая в самых сложных условиях. Однажды и сам получил ранение, но, пройдя реабилитацию, вернулся на передовую.

"За заслуги военный врач Олег Романенко получил звание капитана медицинской службы Украины и государственные награды. Он был врачом, для которого спасение людей было превыше всего. Он сознательно выбрал сверхсложный путь, желая приблизить нашу Победу", - добавили в Командовании Медицинских сил.

Напомним, 4 января во время выполнения боевого задания погиб одесский муралист Андрей Рубан. Ему навсегда останется 41 год.

