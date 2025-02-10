Латвия заказала бронетранспортеры Patria для Украины, - Минобороны страны
Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6x6 для передачи их Украине уже в 2025 году.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Латвии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отмечается, Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6x6. Количество бронемашин пока не разглашается, но ожидается, что они будут переданы украинским военным уже в этом году.
"Бронемашины, произведенные в Латвии, поступят к защитникам Украины в этом году. Мы не только поддерживаем Украину в борьбе с оккупантами, но и испытываем применение и прочность бронемашин в реальных боевых условиях, что обеспечит ценные выводы для национальных вооруженных сил", - отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Добавляется, что этот заказ не повлияет на выполнение уже заключенных контрактов для латвийской армии, что гарантирует безопасность национальной оборонной готовности страны.
Латиші побудували завод по виробництву Патрія для себе і для людей.
машинка гарна і не дорога - всього міліон євро
скільки можна було їх купити за бездарно проср..ну ЗЄліну тисячу (х 11 міліонів бідунів-хохлів)
.