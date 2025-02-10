Замораживание финансирования США угрожает расследованию военных преступлений РФ в Украине, - Reuters
Приостановление администрацией Дональда Трампа финансирования начало влиять на международные инициативы, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на восемь источников и украинский документ.
Отмечается, что Украина открыла более 140 тысяч дел о военных преступлениях РФ с начала российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Международные инициативы, финансируемые США, такие как Консультативная группа по расследованию военных преступлений в Украине (ACA), предоставляют украинской власти экспертную помощь и осуществляют надзор за ее деятельностью.
Агентство пишет, что заморожены шесть американских проектов Офиса генерального прокурора на сумму $89 миллионов, из которых $47 миллионов непосредственно предназначались для установления ответственности за военные преступления РФ в Украине.
Эти проекты связаны с сохранением доказательств с поля боя, антикоррупционными инициативами и реформированием системы прокуратуры.
Два из перечисленных проектов финансировались Агентством США по международному развитию (USAID), три - Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности и один - непосредственно Государственным департаментом США.
Хотя эти программы непосредственно не влияют на линию фронта Украины в противостоянии российскому нашествию, они могут быть лучшей возможностью основательно задокументировать российские зверства, говорится в публикации.
На жаль, на США з 20.01.2025 покладатися, як на надійного союзника та партнера, не можна.
Провести опитування у нас і спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляції, чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити" зняти втому, що не буде простого виходу з війни, ви нас кинули з будапештським меморандумом, або ви нам нормально допомагайте і війна завершиться згідно міжнародних правових норм ООН, або буде повний п...
Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...