Замораживание финансирования США угрожает расследованию военных преступлений РФ в Украине, - Reuters

США остановили финансирование расследования преступлений России в Украине

Приостановление администрацией Дональда Трампа финансирования начало влиять на международные инициативы, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на восемь источников и украинский документ.

Отмечается, что Украина открыла более 140 тысяч дел о военных преступлениях РФ с начала российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Международные инициативы, финансируемые США, такие как Консультативная группа по расследованию военных преступлений в Украине (ACA), предоставляют украинской власти экспертную помощь и осуществляют надзор за ее деятельностью.

Агентство пишет, что заморожены шесть американских проектов Офиса генерального прокурора на сумму $89 миллионов, из которых $47 миллионов непосредственно предназначались для установления ответственности за военные преступления РФ в Украине.

Эти проекты связаны с сохранением доказательств с поля боя, антикоррупционными инициативами и реформированием системы прокуратуры.

Два из перечисленных проектов финансировались Агентством США по международному развитию (USAID), три - Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности и один - непосредственно Государственным департаментом США.

Хотя эти программы непосредственно не влияют на линию фронта Украины в противостоянии российскому нашествию, они могут быть лучшей возможностью основательно задокументировать российские зверства, говорится в публикации.

+4
Видно, що всі дії Трампа поки лише на користь росії.
На жаль, на США з 20.01.2025 покладатися, як на надійного союзника та партнера, не можна.
10.02.2025 16:06 Ответить
+2
негаразд. такі дії допомага Московії уникнути покарання.
10.02.2025 16:23 Ответить
+1
І багато вже притягнули, з реальними посадками?
10.02.2025 16:04 Ответить
І багато вже притягнули, з реальними посадками?
10.02.2025 16:04 Ответить
Видно, що всі дії Трампа поки лише на користь росії.
На жаль, на США з 20.01.2025 покладатися, як на надійного союзника та партнера, не можна.
10.02.2025 16:06 Ответить
Вєлікой? В розмірах чи в чому? Трампу наплювати на всіх, крім грошей та себе коханого.
10.02.2025 17:48 Ответить
Маячня. Навіть несмішно.
10.02.2025 18:19 Ответить
негаразд. такі дії допомага Московії уникнути покарання.
10.02.2025 16:23 Ответить
Божевільний світ самогубців які так і не знайшли в собі сили волі дати разом з Україною відповідь рашизму аби він накрився мідним тазом назавжди. Такий світ повинен йти тільки в одну сторону, на#уй...
Провести опитування у нас і спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляції, чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити" зняти втому, що не буде простого виходу з війни, ви нас кинули з будапештським меморандумом, або ви нам нормально допомагайте і війна завершиться згідно міжнародних правових норм ООН, або буде повний п...
Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
