Замораживание финансирования США угрожает расследованию военных преступлений РФ в Украине, - Reuters

Приостановление администрацией Дональда Трампа финансирования начало влиять на международные инициативы, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на восемь источников и украинский документ.

Отмечается, что Украина открыла более 140 тысяч дел о военных преступлениях РФ с начала российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Международные инициативы, финансируемые США, такие как Консультативная группа по расследованию военных преступлений в Украине (ACA), предоставляют украинской власти экспертную помощь и осуществляют надзор за ее деятельностью.

Агентство пишет, что заморожены шесть американских проектов Офиса генерального прокурора на сумму $89 миллионов, из которых $47 миллионов непосредственно предназначались для установления ответственности за военные преступления РФ в Украине.

Эти проекты связаны с сохранением доказательств с поля боя, антикоррупционными инициативами и реформированием системы прокуратуры.

Два из перечисленных проектов финансировались Агентством США по международному развитию (USAID), три - Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности и один - непосредственно Государственным департаментом США.

Хотя эти программы непосредственно не влияют на линию фронта Украины в противостоянии российскому нашествию, они могут быть лучшей возможностью основательно задокументировать российские зверства, говорится в публикации.

