Каллас и Папа Римский обсудили необходимость справедливого и длительного мира для Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и Папа Римский Франциск встретились и обсудили необходимость достижения справедливого мира для Украины в борьбе с РФ.

Об этом Каллас сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я имела честь встретиться с Его Святейшеством Понтификом Франциском. Мы обсуждали войну России в Украине и необходимость справедливого и длительного мира, который обеспечит будущее Украины", - написала она.

Каллас поблагодарила Папу Римского за его "сильное лидерство в защите наиболее уязвимых и отстаивании человеческого достоинства".

Отметим, что Ватикан лишь сообщил о факте этой встречи, не предоставляя подробностей.

