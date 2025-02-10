РУС
Каллас и Папа Римский обсудили необходимость справедливого и длительного мира для Украины

Кайя Каллас и Папа Римский обсудили необходимость справедливого мира для Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и Папа Римский Франциск встретились и обсудили необходимость достижения справедливого мира для Украины в борьбе с РФ.

Об этом Каллас сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я имела честь встретиться с Его Святейшеством Понтификом Франциском. Мы обсуждали войну России в Украине и необходимость справедливого и длительного мира, который обеспечит будущее Украины", - написала она.

Каллас поблагодарила Папу Римского за его "сильное лидерство в защите наиболее уязвимых и отстаивании человеческого достоинства".

Отметим, что Ватикан лишь сообщил о факте этой встречи, не предоставляя подробностей.

Папа Римский (457) Франциск (181) Каллас Кая (280) война в Украине (6200)
жінко плюнь йому межиочі це чортяка на гебнявій зарплатні….
10.02.2025 21:02 Ответить
Поважаю Каю, але отакі зустрічі з прорашиськими путінськими банкотримачами не робить гідності. Це принизлива зустріч як для репутації.
10.02.2025 21:09 Ответить
Папа казав прастіть і підставити другу щоку!
10.02.2025 21:25 Ответить
а сам вірить в око за око, зуб за зуб (як в торі) і ярмолку натянув на вуха
10.02.2025 22:37 Ответить
" сильне лідерство у захисті найбільш вразливих та відстоюванні людської гідності" - аж цікаво почути приклади.
10.02.2025 23:16 Ответить
Про що можна говорити з цим фашистом в сутані?
