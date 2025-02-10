772 6
Каллас и Папа Римский обсудили необходимость справедливого и длительного мира для Украины
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и Папа Римский Франциск встретились и обсудили необходимость достижения справедливого мира для Украины в борьбе с РФ.
Об этом Каллас сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Я имела честь встретиться с Его Святейшеством Понтификом Франциском. Мы обсуждали войну России в Украине и необходимость справедливого и длительного мира, который обеспечит будущее Украины", - написала она.
Каллас поблагодарила Папу Римского за его "сильное лидерство в защите наиболее уязвимых и отстаивании человеческого достоинства".
Отметим, что Ватикан лишь сообщил о факте этой встречи, не предоставляя подробностей.
