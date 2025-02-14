РУС
Британия расширила санкции против РФ: среди фигурантов - заместитель министра обороны Фрадков

Британия ввела санкции против Ирана из-за ракетного обстрела Израиля 1 октября

Великобритания расширила санкции против России, добавив в список несколько российских чиновников и компаний.

Об этом говорится в пресс-релизе Офиса внедрения финансовых санкций Министерства финансов Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди новых фигурантов санкционного списка - заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков, который занимает эту должность с июня 2024 года. Также под санкции попал бизнесмен Артем Чайка и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

Кроме физических лиц, ограничения введены против российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. В список добавлены "Завод Киров-Энергомаш" и "Росатом - Аддитивные Технологии".

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если российский лидер Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое будет гарантировать долгосрочную независимость Киева, то "на столе" остается вариант отправки войск США в Украину.

Также читайте: На саммите в Вашингтоне все согласились, что путь Украины к членству в НАТО должен быть необратимым, и Британия не отказывается от этого, - Стармер

Автор: 

Великобритания (5143) россия (97378) санкции (11882)
О вже дітки на рф рулять. Памятаю ще старого фрадкова
14.02.2025 12:01 Ответить
Британія розширила санкції проти РФ: серед фігурантів - прибиральниці мінестерства оборони РФ.
14.02.2025 12:12 Ответить
Кацапи , ви не маєте морального права їздити до пристойних і цивілізованих краін , бо ви всі вбивці , ворюги і окупанти !!
14.02.2025 12:46 Ответить
Обосрался мне этот фрадков, в то время когда Рыжее недоразумение заново приглашает гнилорашу в G7.
14.02.2025 14:52 Ответить
 
 