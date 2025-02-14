Британия расширила санкции против РФ: среди фигурантов - заместитель министра обороны Фрадков

Великобритания расширила санкции против России, добавив в список несколько российских чиновников и компаний.

Об этом говорится в пресс-релизе Офиса внедрения финансовых санкций Министерства финансов Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди новых фигурантов санкционного списка - заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков, который занимает эту должность с июня 2024 года. Также под санкции попал бизнесмен Артем Чайка и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

Кроме физических лиц, ограничения введены против российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. В список добавлены "Завод Киров-Энергомаш" и "Росатом - Аддитивные Технологии".

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если российский лидер Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое будет гарантировать долгосрочную независимость Киева, то "на столе" остается вариант отправки войск США в Украину.

