Вражеский дрон попал в авто полицейских в Запорожской области: без пострадавших

В Пологовском районе Запорожской области вражеский ударный дрон атаковал служебное авто полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В Пологовском районе ударный беспилотник следил за блокпостом во время инструктажа личного состава. В результате удара FPV-дрона повреждена решетка радиатора и капот служебного транспортного средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители не пострадали.

Как сообщает пресс-служба, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции и УСБУ, которые собирают доказательства военных преступлений. По факту происшествия открыто уголовное производство по статьям Уголовного кодекса Украины (ч.ч.1, 2 ст.438), предусматривающих наказание за нарушение законов и обычаев войны.

