РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9362 посетителя онлайн
Новости
658 3

Вражеский дрон попал в авто полицейских в Запорожской области: без пострадавших

Нацполіція

В Пологовском районе Запорожской области вражеский ударный дрон атаковал служебное авто полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В Пологовском районе ударный беспилотник следил за блокпостом во время инструктажа личного состава. В результате удара FPV-дрона повреждена решетка радиатора и капот служебного транспортного средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители не пострадали.

Как сообщает пресс-служба, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции и УСБУ, которые собирают доказательства военных преступлений. По факту происшествия открыто уголовное производство по статьям Уголовного кодекса Украины (ч.ч.1, 2 ст.438), предусматривающих наказание за нарушение законов и обычаев войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы сбили три российских разведывательных БпЛА Supercam и Zala. ВИДЕО

Автор: 

Нацполиция (16783) Запорожская область (3571) машина (34) дроны (4802)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
декомунізовати Запоріжжя в Запорожжя.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:15 Ответить
"пошкоджено решітку радіатора і капот"? І це називається - "ворожий дрон влучив"??? Герої. Хай би Клименко готував їм зірочки, звання, премії, посвідчення УБД... І на фронт не треба йти.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:05 Ответить
 
 