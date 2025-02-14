РУС
988 15

Не дайте себя обмануть мыслью о том, что Путин стремится к миру, - глава МИД Литвы Будрис

Путин не стремится к миру

Российский диктатор Владимир Путин стремится удовлетворить свои империалистические амбиции и продолжить перекраивание границ с помощью силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом перед началом Мюнхенской конференции по безопасности в соцсети Х написал глава министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Я хочу сделать четкое предупреждение накануне дискуссий: Не дайте себя обмануть мыслью о том, что Путин стремится к миру. Чего он на самом деле хочет - это удовлетворить свои империалистические амбиции и продолжить перекраивание границ с помощью силы", - говорится в заметке.

Будрис добавил, что Кремль придерживается своей испытанной тактики - претендует на то, что ему не принадлежит, и выдвигает необоснованные требования.

"Это работает до тех пор, пока мы это позволяем. Худший возможный ответ на такое поведение - согласиться с планами Кремля и предоставить России то, что она хочет - территориальные приобретения и политические дивиденды. Уступки агрессору имеют катастрофические последствия. Мы уже знаем это на примере других "Мюнхенов" и "Ялт", - отметил глава МИД Литвы.

Также Будрис уверен, что единственным приемлемым ответом на агрессию России "является ее полная изоляция, жесткие санкции, ответственность за международные преступления и полное возмещение убытков".

Напомним, 14 февраля стартовала Мюнхенская конференция по безопасности, на которой центральной темой станет обсуждение отправки европейских миротворцев в Украину.

Также читайте: США не отворачиваются от своих союзников, но требуют от Европы сделать больше для своей безопасности, - министр национальной обороны Литвы Шакалиене

+5
Якщо прибалти такі войовничі, тоді нехай заходять та воюють разом з нами, ось і подивимося, як вони демократію в Європі захищають, а вирішувати свої проблеми з Росією за рахунок України.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:01 Ответить
+3
Цілком згідні. Віри тероримту нема. Тому й перемовини- це спектакль для трампа- миротворця. Головні рішення на полі бою. Там вирішується доля України.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:09 Ответить
+3
Допоки існує ця людоненависницька імперія зла на чолі бісноватим маняком убивцею путіном, годі думати про стабільний мир в Європі ,на жаль Трамп цього не хоче розуміти, він як колись Зеля хочо заглянути в очі путіну.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:32 Ответить
Комментировать
