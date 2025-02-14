Не дайте себя обмануть мыслью о том, что Путин стремится к миру, - глава МИД Литвы Будрис

Российский диктатор Владимир Путин стремится удовлетворить свои империалистические амбиции и продолжить перекраивание границ с помощью силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом перед началом Мюнхенской конференции по безопасности в соцсети Х написал глава министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Я хочу сделать четкое предупреждение накануне дискуссий: Не дайте себя обмануть мыслью о том, что Путин стремится к миру. Чего он на самом деле хочет - это удовлетворить свои империалистические амбиции и продолжить перекраивание границ с помощью силы", - говорится в заметке.

Будрис добавил, что Кремль придерживается своей испытанной тактики - претендует на то, что ему не принадлежит, и выдвигает необоснованные требования.

"Это работает до тех пор, пока мы это позволяем. Худший возможный ответ на такое поведение - согласиться с планами Кремля и предоставить России то, что она хочет - территориальные приобретения и политические дивиденды. Уступки агрессору имеют катастрофические последствия. Мы уже знаем это на примере других "Мюнхенов" и "Ялт", - отметил глава МИД Литвы.

Также Будрис уверен, что единственным приемлемым ответом на агрессию России "является ее полная изоляция, жесткие санкции, ответственность за международные преступления и полное возмещение убытков".

Напомним, 14 февраля стартовала Мюнхенская конференция по безопасности, на которой центральной темой станет обсуждение отправки европейских миротворцев в Украину.

