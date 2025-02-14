РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10151 посетитель онлайн
Новости
5 795 19

Международный аудит подтвердил, что "Глобино" не закупало российскую продукцию

глобино

Выводы отчета аудиторской компании "BakerTilly" свидетельствуют о том, что Группа компаний "Глобино" не покупала российскую колбасную оболочку.

Об этом сообщает Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Аудиторская компания Baker Tilly не нашла доказательств, что группа компаний "Глобино" закупала российскую колбасную оболочку под видом латвийской. Об этом говорится в отчете Бейкер Тилли Украина (член международной сети Baker Tilly International), предоставленном LIGA.net пресс-службой "Глобино", - говорится в публикации.

В тексте отмечается, что "Глобино" обратилось к аудитору после того, как в медиа появились публикации с обвинениями в сотрудничестве с Россией. Так, в одной из статей утверждалось, что "Глобино" якобы использует колбасную оболочку Amiflex T-3 Print российской компании "Атлантис-Пак", которую импортировало ООО "ДВС-Лугавто", подавая как латвийскую оболочку компании DCL. Товар поставлялся на аффилированные предприятия - ООО "УПК Групп" и ООО "Торговый дом ДТС", а оттуда якобы попадал в "Глобино".

Компания это отрицала, назвав эти слухи масштабной медиаатакой, которая, по ее мнению, направлена на дискредитацию бренда.

"Аудиторская проверка подтвердила, что в период 2022-2024 годов "Глобино" закупало через ДТС продукцию только четырех производителей: ExcellpackBulgaria (Болгария), HEKA (Польша), Podanfol (Польша), Биган (Беларусь, только в начале 2022 года). Аудиторы не нашли доказательств импорта ни продукции российского происхождения, ни продукции латвийской компании DCL, как об этом утверждалось в ряде сообщений в СМИ", - говорится в сообщении.

Также в публикации подчеркивается, что "Глобино" - один из ведущих производителей колбасных и мясных изделий на рынке Украины. В состав группы компаний входит ряд предприятий, в частности Глобинский мясокомбинат и Глобинский маслозавод, которые обеспечивают замкнутый производственный цикл продажи готовой продукции. Конечные бенефициары - Александр Кузьминский и Роман Пархоменко.

Автор: 

аудит (364) производство (541)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Нехай краще перевірять чий бізнес развлєкал казламордих в тєлєвізорі у 22ому році.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:43 Ответить
+7
Енергетику перевірте. Чи не купляли останнім часом якісь кацапські реактори за мільярд доларів. Хоча ні! Такої маячні бути не може.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:55 Ответить
+1
ну, як сказать... Була у мнене знайома. Розказувала.: Ішла по місту. Побачила "Глобино. Легке". зателефону мамі - ""Мамо! А звідки у вас "Глобино. Легке? Мати - завскладом у "Глобино"... Продащицю, "хєром здуло"... Тобто, ХЗ...
показать весь комментарий
14.02.2025 19:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.02.2025 18:29 Ответить
Нехай краще перевірять чий бізнес развлєкал казламордих в тєлєвізорі у 22ому році.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:43 Ответить
ну, як сказать... Була у мнене знайома. Розказувала.: Ішла по місту. Побачила "Глобино. Легке". зателефону мамі - ""Мамо! А звідки у вас "Глобино. Легке? Мати - завскладом у "Глобино"... Продащицю, "хєром здуло"... Тобто, ХЗ...
показать весь комментарий
14.02.2025 19:42 Ответить
Так до чо тут МАСЛО? "Глобине" випускає МАСЛО!!! А не "підчеревину"!!!
показать весь комментарий
14.02.2025 20:05 Ответить
Татишо...Дурню!!! Де твуоя "почеревина"? Там одні ГОТОВІ м!ясопродукти! Ковбаси, копченина... Чи ти копчену почеревину смажив? т
показать весь комментарий
14.02.2025 20:19 Ответить
О-о-о... Старий знайомий... Ти вже який раз деактивований?
показать весь комментарий
14.02.2025 20:32 Ответить
Питань немає... "Гімно" завжди спливає... Продовжуй "смердіть"...
показать весь комментарий
14.02.2025 20:53 Ответить
Справа в тому, що мене люди підтримують... А ти все "виринаєш"... І продовжуєш "смердіть"...
показать весь комментарий
14.02.2025 20:58 Ответить
Енергетику перевірте. Чи не купляли останнім часом якісь кацапські реактори за мільярд доларів. Хоча ні! Такої маячні бути не може.
показать весь комментарий
14.02.2025 18:55 Ответить
Кузьма може видихати
показать весь комментарий
14.02.2025 19:10 Ответить
З чого ви вирішили, що кешбек нараховується на всю вітчизняну продукцію? Там є ще згода виробника на співучасть у цій програмі. Ще й по номенклатуру теж. Популярні товари, як правило, і без цього добре продаються
показать весь комментарий
15.02.2025 00:03 Ответить
О! Накинули гівна на вентилятор.
Просто з цікавості: що ж то за "медіа" такі, і хто їх годує? Я б не здивувався, якби від годувальника журнашлюх та/або й самих журнашлюх люто смерділо б лаптямі, щямі та боярою.
показать весь комментарий
15.02.2025 01:42 Ответить
 
 