Международный аудит подтвердил, что "Глобино" не закупало российскую продукцию

Выводы отчета аудиторской компании "BakerTilly" свидетельствуют о том, что Группа компаний "Глобино" не покупала российскую колбасную оболочку.

Об этом сообщает Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Аудиторская компания Baker Tilly не нашла доказательств, что группа компаний "Глобино" закупала российскую колбасную оболочку под видом латвийской. Об этом говорится в отчете Бейкер Тилли Украина (член международной сети Baker Tilly International), предоставленном LIGA.net пресс-службой "Глобино", - говорится в публикации.

В тексте отмечается, что "Глобино" обратилось к аудитору после того, как в медиа появились публикации с обвинениями в сотрудничестве с Россией. Так, в одной из статей утверждалось, что "Глобино" якобы использует колбасную оболочку Amiflex T-3 Print российской компании "Атлантис-Пак", которую импортировало ООО "ДВС-Лугавто", подавая как латвийскую оболочку компании DCL. Товар поставлялся на аффилированные предприятия - ООО "УПК Групп" и ООО "Торговый дом ДТС", а оттуда якобы попадал в "Глобино".

Компания это отрицала, назвав эти слухи масштабной медиаатакой, которая, по ее мнению, направлена на дискредитацию бренда.

"Аудиторская проверка подтвердила, что в период 2022-2024 годов "Глобино" закупало через ДТС продукцию только четырех производителей: ExcellpackBulgaria (Болгария), HEKA (Польша), Podanfol (Польша), Биган (Беларусь, только в начале 2022 года). Аудиторы не нашли доказательств импорта ни продукции российского происхождения, ни продукции латвийской компании DCL, как об этом утверждалось в ряде сообщений в СМИ", - говорится в сообщении.

Также в публикации подчеркивается, что "Глобино" - один из ведущих производителей колбасных и мясных изделий на рынке Украины. В состав группы компаний входит ряд предприятий, в частности Глобинский мясокомбинат и Глобинский маслозавод, которые обеспечивают замкнутый производственный цикл продажи готовой продукции. Конечные бенефициары - Александр Кузьминский и Роман Пархоменко.