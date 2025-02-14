Прекращение огня в Украине может привести к росту угрозы для стран Балтии, - министр обороны Нидерландов Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что вероятное прекращение огня между Украиной и Россией может привести к росту российской угрозы для стран Балтии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Тогда Россия может перебросить войска, а это означает, что угроза растет", - сказал Брекельманс.
Отмечается, что Нидерланды будут продолжать активный вклад в миссию НАТО в Литве. "Мы должны делать еще больше", - сказал министр обороны Нидерландов журналистам перед заседанием нидерландского правительства.
Сейчас в Литве действуют около трех сотен нидерландских военных, которые участвуют в миссии НАТО.
В последние дни также было много разговоров о гарантиях безопасности в рамках НАТО, отметил Брекельманс. Он отказался комментировать, что это будет означать для Нидерландов, и присоединится ли страна к возможной постоянной миротворческой миссии в Украине. "Не стоит ничего исключать заранее, еще рано говорить о чем-то конкретном", - сказал он.
Брекельманс также отметил, что есть проблема, связанная с размерами Украины: страна большая, и "если вы хотите что-то изменить, это будет иметь определенные последствия". "Есть срочность, но также нужно время, чтобы обсудить это среди европейских стран и с США", - добавил он.
Министр обороны Нидерландов также отметил важность того, чтобы европейские страны поддерживали связь с США и демонстрировали единство. Он также заверил, что не хочет "делать россиян более осведомленными", предоставляя лишнюю информацию. "Не надо сообщать о каждом нашем шаге и каждой мысли", - сказал он.
Це лише каже про те, що НАТО слабке і не впевнене у своїх силах оборони
А голландець мав на увазі зовсім інше . Він зацікавлений у тому щоб посилити контингент НАТО у країнах Балтії . Читай новини уважно - Зазначається, що Нідерланди продовжуватимуть активний внесок у місію НАТО в Литві. "Ми повинні робити ще більше" Джерело: https://censor.net/ua/n3535897
А щодо підписки, то я навіть незнаю, як воно працює тут, тобі повідомлення приходить, що він комент залишив?
Це треба мати багато вільного часу і зовсім не цікаве життя, щоб стежити з ноунеймами на форумі. Тому я тобі трохи часу заощадив, тим що не підтвердив підписку. Маєш бути вдячний.
нихуя себе новости повалили ) Можно полный список пожалуйста "реальных союзников"?
Поки є час, якого все менш і менш, готуйтесь до війни, страни Балтії. Мабуть з Естонії все у вас почнется.
Чи визнання що сараполька .... пардон, "парасолька" НАТО нічого варта ? 🧐🤡🤔
то може, ну їх нах.... цих українців, тобто нас!
давайте, давати їм потішки зброї, тай хай воюють далі
а ми щось придумаємо, згодом!!
я так розумію його слова!
Значит вы хотите, чтобы война у нас шла вечно, а вы будете спать спокойно?
Нет, ребята, хотите спасть спокойно, прекратите торговать с быдлостаном, все и сразу и без
обмана, только так можно мирным путём задушить эту гидру.
Поэтому думаю что попытать удачи в другом месте это самое лучшее временное решение проблемы для обоих сторон.
Так переживают чтоб огонь не прекращался, сердешные...