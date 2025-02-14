Прекращение огня в Украине может привести к росту угрозы для стран Балтии, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что вероятное прекращение огня между Украиной и Россией может привести к росту российской угрозы для стран Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тогда Россия может перебросить войска, а это означает, что угроза растет", - сказал Брекельманс.

Отмечается, что Нидерланды будут продолжать активный вклад в миссию НАТО в Литве. "Мы должны делать еще больше", - сказал министр обороны Нидерландов журналистам перед заседанием нидерландского правительства.

Сейчас в Литве действуют около трех сотен нидерландских военных, которые участвуют в миссии НАТО.

В последние дни также было много разговоров о гарантиях безопасности в рамках НАТО, отметил Брекельманс. Он отказался комментировать, что это будет означать для Нидерландов, и присоединится ли страна к возможной постоянной миротворческой миссии в Украине. "Не стоит ничего исключать заранее, еще рано говорить о чем-то конкретном", - сказал он.

Брекельманс также отметил, что есть проблема, связанная с размерами Украины: страна большая, и "если вы хотите что-то изменить, это будет иметь определенные последствия". "Есть срочность, но также нужно время, чтобы обсудить это среди европейских стран и с США", - добавил он.

Министр обороны Нидерландов также отметил важность того, чтобы европейские страны поддерживали связь с США и демонстрировали единство. Он также заверил, что не хочет "делать россиян более осведомленными", предоставляя лишнюю информацию. "Не надо сообщать о каждом нашем шаге и каждой мысли", - сказал он.

