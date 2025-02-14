РУС
Новости
Прекращение огня в Украине может привести к росту угрозы для стран Балтии, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Брекельманс о нарушении пространства НАТО дронами и ракетами

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что вероятное прекращение огня между Украиной и Россией может привести к росту российской угрозы для стран Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тогда Россия может перебросить войска, а это означает, что угроза растет", - сказал Брекельманс.

Отмечается, что Нидерланды будут продолжать активный вклад в миссию НАТО в Литве. "Мы должны делать еще больше", - сказал министр обороны Нидерландов журналистам перед заседанием нидерландского правительства.

Сейчас в Литве действуют около трех сотен нидерландских военных, которые участвуют в миссии НАТО.

В последние дни также было много разговоров о гарантиях безопасности в рамках НАТО, отметил Брекельманс. Он отказался комментировать, что это будет означать для Нидерландов, и присоединится ли страна к возможной постоянной миротворческой миссии в Украине. "Не стоит ничего исключать заранее, еще рано говорить о чем-то конкретном", - сказал он.

Брекельманс также отметил, что есть проблема, связанная с размерами Украины: страна большая, и "если вы хотите что-то изменить, это будет иметь определенные последствия". "Есть срочность, но также нужно время, чтобы обсудить это среди европейских стран и с США", - добавил он.

Министр обороны Нидерландов также отметил важность того, чтобы европейские страны поддерживали связь с США и демонстрировали единство. Он также заверил, что не хочет "делать россиян более осведомленными", предоставляя лишнюю информацию. "Не надо сообщать о каждом нашем шаге и каждой мысли", - сказал он.

Топ комментарии
+29
Потужна заява. Отже, їм вигідне продовжування війни, бо поки ерефія воює в Україні, вони можуть у своїх амстердамах жити і жирувати на широку ногу.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:09 Ответить
+24
А це вже проблема вашого НАТО і ЄС. Не захотіли заткнути ***** у 22 році, коли Україна була на підйомі, намагалися згодувати йому Україну повільно, але щось пішло не так? То тепер вигрібайте. Україна не повинна вбиватися об жирну кацапію заради ваших срак.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:10 Ответить
+24
Вони вже відкрито кажуть Україні - "воюйте ще для того щоб нам спокійніше жилося."
показать весь комментарий
14.02.2025 21:11 Ответить
То треба всім цивілізованим світом так нагнути мордор щоб у них назавжди зникло бажання воювати.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:07 Ответить
Нє, гешефт важливіше від тіньової торгівлі з кацапами.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:28 Ответить
Це передбачає загибель їх солдат , вони поки що обирають ганьбу , але потім буде і ганьба і війна ...
показать весь комментарий
14.02.2025 21:48 Ответить
Потужна заява. Отже, їм вигідне продовжування війни, бо поки ерефія воює в Україні, вони можуть у своїх амстердамах жити і жирувати на широку ногу.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:09 Ответить
Заткни пасть. Нідерланди як і інші країни Європи нам дуже допомогли зброєю коли твоя Гамерика і твій недоносок Трамп заблокувала поставки зброї Україні майже на рік. Якби не Європа то вже України не було б
показать весь комментарий
14.02.2025 21:16 Ответить
Що ти мелеш, убоге? По перше, Україну врятувала армія. А по друге, як твій висер спростовує мої слова про те, що єврокуколди вже прямо заявляють що їм вигідне продовження війни?
показать весь комментарий
14.02.2025 22:41 Ответить
Не кіпішуй!
Це лише каже про те, що НАТО слабке і не впевнене у своїх силах оборони
показать весь комментарий
14.02.2025 21:22 Ответить
Я ж те саме й кажу, що через свою слабкість вони зацікавлені в тому, щоб війна тут ішла безкінечно.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:43 Ответить
Це лише твої фантазії .
А голландець мав на увазі зовсім інше . Він зацікавлений у тому щоб посилити контингент НАТО у країнах Балтії . Читай новини уважно - Зазначається, що Нідерланди продовжуватимуть активний внесок у місію НАТО в Литві. "Ми повинні робити ще більше" Джерело: https://censor.net/ua/n3535897
показать весь комментарий
14.02.2025 23:52 Ответить
Це вже давно зрозуміло, і нам треба зі своїх інтересів виходити, а не бути "щитом" для когось.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:49 Ответить
так а это, слышишь. Трамп до сих пор "*****" из-за того, что пытается заморозить войну хоть как-то? Я смотрю тут много кто слюнямы брызжет от этого, а как "союзнички" вылезли с каминг-аутом, то вы что-то и тут недовольны. Так может ну его ***** то перемирие и воюй дальше за то, чтобы у них война не началась?
показать весь комментарий
15.02.2025 00:35 Ответить
А це вже проблема вашого НАТО і ЄС. Не захотіли заткнути ***** у 22 році, коли Україна була на підйомі, намагалися згодувати йому Україну повільно, але щось пішло не так? То тепер вигрібайте. Україна не повинна вбиватися об жирну кацапію заради ваших срак.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:10 Ответить
Атож....говорили, балакали - сіли та заплакали... Сподівались що їх обмене та не торкнеться.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:18 Ответить
Вони вже відкрито кажуть Україні - "воюйте ще для того щоб нам спокійніше жилося."
показать весь комментарий
14.02.2025 21:11 Ответить
Хоть ты и кацапский бот, вынужден согласиться.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:49 Ответить
Дісар сам ти ботяра заїпав всі хто каже не те що тобі подобається то боти ,а можливо ти сам підарський бот?
показать весь комментарий
14.02.2025 22:09 Ответить
Ты вчера зарегился, дядя, и уже зраду и пораженчество разводишь, так кто ты если не бот? Сбежавший через рашку в Финляндию ватник? А на Дефицита я подписан уже несколько месяцев, к сожалению , и он ни разу не написал про-украинского поста в любом виде, и ни разу не поставил лайк под про-украинским постом.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:28 Ответить
Ти трампо+кацапський бот.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:44 Ответить
Ого, це вже якесь нездорове захоплення ним, якщо ти так прискіпливо стежиш, що він пише і лайкає тут.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:48 Ответить
Какое же это захоплнння если он у меня в ленте лежит. Мне интересны паттерны поведения разных ботов, в том числе и с такими невзрачными и незапаминающимися нитками как у тебя. Не зря же ты мою подписку на тебя не подтвердил, правильно? Не зря.
показать весь комментарий
15.02.2025 22:15 Ответить
"незапаминающимися"?

А щодо підписки, то я навіть незнаю, як воно працює тут, тобі повідомлення приходить, що він комент залишив?
Це треба мати багато вільного часу і зовсім не цікаве життя, щоб стежити з ноунеймами на форумі. Тому я тобі трохи часу заощадив, тим що не підтвердив підписку. Маєш бути вдячний.
показать весь комментарий
16.02.2025 17:52 Ответить
Це стосується будь-якої активності на форумі. І так, я дійсно вдячний ( чи вдячен?)
показать весь комментарий
16.02.2025 20:08 Ответить
Вдячний.
показать весь комментарий
16.02.2025 21:14 Ответить
Ошибся дебилоид ,я работаю в данный момент в Финляндии,я законно заехал в Евросоюз ещё 6 лет назад ,и мне ***** на кого ты там подписан или записан ,если ты ***** то извени кто на всю жизнь
показать весь комментарий
14.02.2025 22:52 Ответить
А на счёт регистрации сам не пойму после обновления телефона мне пишет новая регистрация
показать весь комментарий
14.02.2025 22:53 Ответить
Діду Трампу насрать на нас і на Україну. І ніякі корисні копалини які може будуть добуватись тільки в далекому майбутньому йому нахрен не всрались. Він посадить нас за стіл з ****** і втіче за океан. Нам потрібно дослухатися до наших реальних союзників таких як Нідерланди і інших Європейських країн. ***** своїми перегаворами добивається не миру а того щоб ті країни які в нас вірили і допомагали, а також ті хто воював за нас відвернулися від нас. Тоді він візьме нас тепленькими коли ми останемось наодинці.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:12 Ответить
Що ти мелеш, убоге? Які союзники, немає у нас союзників, є партнери. І при всіх мінусах Америки, але жодні Нідерланди їх не замінять.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:45 Ответить
"наших реальних союзників таких як Нідерланди..."
нихуя себе новости повалили ) Можно полный список пожалуйста "реальных союзников"?
показать весь комментарий
15.02.2025 00:29 Ответить
То шо робить? Сто років воювати?
Поки є час, якого все менш і менш, готуйтесь до війни, страни Балтії. Мабуть з Естонії все у вас почнется.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:13 Ответить
Я думаю Прибалтика будет просто десертом, типа бесплатным подарком. Ни одного танка в Литве, о чем там говорить. Нападут на Польшу, там хоть 200- 300 танков есть. Посмотрим не уссутся ли они сразу, или будут сдаваться/тикать надеяться что Америка рано или поздно вынуждена будет вместо них долбаться
показать весь комментарий
14.02.2025 21:48 Ответить
З Польшою Росії прийдеться реально повоювати.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:20 Ответить
Искренне сомневаюсь. В 1939 только против Германии пару недель повоевали, от СССР бежали в основном. Ну а с Германией? Там ведь все трясутся над " ценностью человеческой жизни" небось заочно будут сдаваться.
показать весь комментарий
14.02.2025 22:32 Ответить
Може й так, ми поки, що не знаємо, нам теж давали не багато, але як ніяк ми все ж вистояли.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:00 Ответить
Може трохи романтично звучить як до війни ' світ міняється , еволюціонує ' .. і вже набридає , коли приводять якісь паралелі з війною 80 років тому . І особисто Польща далеко вже не та ( в гарному сенсі )
показать весь комментарий
15.02.2025 00:04 Ответить
Все сводится к пехоте, ее качеству и количеству. Вы думаете достаточный процент поляков будет копать окопы и в них сидеть? Ну, поживем увидим.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:29 Ответить
Самий смішний комент, що з Польщею доведеться реально повоювати
показать весь комментарий
15.02.2025 08:18 Ответить
Балтія це буде перевірка на дієвість ст.5 устава НАТО.
показать весь комментарий
14.02.2025 23:23 Ответить
Там написано что каждая страна-участеик помогает так, как считает нужным. То есть могут и бочку вазелина прислать, их суверенное дело.
показать весь комментарий
15.02.2025 00:31 Ответить
Реалполітік?
Чи визнання що сараполька .... пардон, "парасолька" НАТО нічого варта ? 🧐🤡🤔
показать весь комментарий
14.02.2025 21:19 Ответить
голандець сказав про україну як теоретичного винуватця в майбутньому загостренні ситуації в прибалтиці!!!
то може, ну їх нах.... цих українців, тобто нас!
давайте, давати їм потішки зброї, тай хай воюють далі
а ми щось придумаємо, згодом!!
я так розумію його слова!
показать весь комментарий
14.02.2025 21:20 Ответить
Ребята совсем что-то разум потеряли, к чему такое глупое заявление?

Значит вы хотите, чтобы война у нас шла вечно, а вы будете спать спокойно?

Нет, ребята, хотите спасть спокойно, прекратите торговать с быдлостаном, все и сразу и без

обмана, только так можно мирным путём задушить эту гидру.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:35 Ответить
хвилюються за свої сраки, а ввести реальні санкції проти росії не здатні. Отже війна в Україні має бути тривалою - це їх бачення виходу з даної ситуації?
показать весь комментарий
14.02.2025 21:38 Ответить
Я давно уже говорил единственное вменяемое условия для перемирия( естественно временного, на большее можно не рассчитывать) это начало Рашкой войны с Польшей.
показать весь комментарий
14.02.2025 21:41 Ответить
о, еще один европейский "доброжелатель" ) Полякам уже рассказывал про свой "вменяемый план"? Они оценили надеюсь? )
показать весь комментарий
15.02.2025 00:32 Ответить
Немцам рассказывал, и полякам и литовцам. Литовцы считают что вместо них будут воевать поляки, немцы и американцы, поляки-- что немцы и американцы, немцы-- на американцев рассчитывают. И представление у них о войне так себе -- кнопочку тут нажал, самолётик там полетал, и тд. Никто срать в пластиковый пакет под арт обстрелами в холодном окопе не планирует.
Поэтому думаю что попытать удачи в другом месте это самое лучшее временное решение проблемы для обоих сторон.
показать весь комментарий
15.02.2025 11:59 Ответить
справа за малим. Хтось має на когось напасти))
показать весь комментарий
15.02.2025 01:07 Ответить
Ну і які ще потрібні докази, що війна вигідна Європі, бо можна не надто перейматися власною безпекою, поки рашка воює з нами? І далі будемо "щитом", далі будемо тішитися подачкам від балтійських і польських "друзів"? Може вже пора почати думати про свої інтереси і майбутнє?
показать весь комментарий
14.02.2025 21:53 Ответить
Не сци 5 стаття у вас є. Чи ви самі в неї не вірите?? Отже нам " допомагають" не впевнені в своїх силах НАТи?? Збс...
показать весь комментарий
14.02.2025 21:53 Ответить
слабенька у Брекельманс дипломатія ,чи зовсім нема ...от і довіряй таким андоніям ...
показать весь комментарий
14.02.2025 22:11 Ответить
Дивно чути слова про розмір країни де йде війна , в той час коли дальність усіляких далекобійних ракет в наявності НАТО може легко перелетіли повз всю її територію .
показать весь комментарий
15.02.2025 00:10 Ответить
Ах вот оно что! Отакi "друзi" да у вас ребята? )
Так переживают чтоб огонь не прекращался, сердешные...
показать весь комментарий
15.02.2025 00:27 Ответить
Desar грёбаный skeltanagis, только для кацапов, страны Балтии - прибалтика. Nu ką, skeltanagi, хочеш поталковать с Буржуазным Националистом, так вы падлы нас называли, про историю? Аль про то сколько кацапов мы сделали правильными- 200 кацами 1945-1962?
показать весь комментарий
15.02.2025 01:00 Ответить
досі тисне що вас Петро купив?
показать весь комментарий
15.02.2025 06:11 Ответить
То що Україна мусить постійно воювати з козлами, щоб інші могли спокійно попивати каву ?
показать весь комментарий
15.02.2025 08:09 Ответить
 
 