Зеленский и Мелони обсудили координацию относительно переговоров о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Зеленский и Мелони обсудили совместную с партнерами координацию для справедливого окончания войны. Прежде чем начинать любые переговоры Украина, Европа и США должны сформировать общую стратегию и план действий, а затем вместе участвовать в переговорах.

Зеленский проинформировал о контактах с новой администрацией США, в частности рассказал о сегодняшней встрече с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и недавнем разговоре с президентом Трампом.

Отдельное внимание во время разговора стороны уделили гарантиям безопасности. По словам Президента, лучшей и самой дешевой из них является членство Украины в НАТО. Вместе с тем до того момента, когда наше государство получит приглашение, важна поддержка со стороны партнеров для создания крепкой современной армии и усиления систем ПВО, дальнобойных средств и флота.