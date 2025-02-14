РУС
Зеленский и Мелони обсудили координацию относительно переговоров о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Зеленский и Мелони обсудили совместную с партнерами координацию для справедливого окончания войны. Прежде чем начинать любые переговоры Украина, Европа и США должны сформировать общую стратегию и план действий, а затем вместе участвовать в переговорах.

Зеленский проинформировал о контактах с новой администрацией США, в частности рассказал о сегодняшней встрече с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и недавнем разговоре с президентом Трампом.

Отдельное внимание во время разговора стороны уделили гарантиям безопасности. По словам Президента, лучшей и самой дешевой из них является членство Украины в НАТО. Вместе с тем до того момента, когда наше государство получит приглашение, важна поддержка со стороны партнеров для создания крепкой современной армии и усиления систем ПВО, дальнобойных средств и флота.

+3
Володя Боневтік видав указ про санкції на Порошенка, щоб відвернути увагу наріду за домовленності про капітуляцію і одночасно проведення виборів та виключення з виборчого процессу Порошенка. Не вийцде у брехуна, бо нарід чекав перемоги і виходу на кордони 1991 року, а не капітуляцію. Нарід вже точно на цей раз не поведеться на брехню Зебіла, бо залишився обдуреним, побитим ворогом - кацапами, обкраденим чесним мальчіком і його мародерською командою і втратою майбутнього своїх дітей і внуків, бо мають навіки забути про безвіз, Європу і НАТО.
14.02.2025 23:43 Ответить
+2
Ніхто тобі гарантій не дасть, до миру примусять, це да. Хто реально може щось гарантувати?
14.02.2025 23:29 Ответить
+2
Погано ви знаєте італійців.
14.02.2025 23:45 Ответить
Мелоні:" ніяких переговорів, бо путін нападе на нас , а ми боємося"...
14.02.2025 23:27 Ответить
Хоть на вечір солодкий італійський десерт)))
14.02.2025 23:27 Ответить
Ніхто тобі гарантій не дасть, до миру примусять, це да. Хто реально може щось гарантувати?
14.02.2025 23:29 Ответить
Україна, Європа та США мають сформувати загальну стратегію і план дій, а потім разом брати участь у перемовинах. Джерело: https://censor.net/ua/n3535917 - а три роки війни то так вже, як то кажуть " проїхали". Ось тепер точно як візьмемося.
P.S. може, як би не звучало, і добре, що США їх " тряхонуло"?
14.02.2025 23:29 Ответить
Який хитрий телефонний звінок на День святого Валентина (відзначається щорічно 14 лютого).

14.02.2025 23:32 Ответить
Ультраправа спадкоємиця дучо та махрова трампістка. Зробить все, як скаже Трамп.
14.02.2025 23:42 Ответить
Погано ви знаєте італійців.
14.02.2025 23:45 Ответить
Італійок.
14.02.2025 23:46 Ответить
Пан знається на італійках?
Добре я знаю італійців. А Мелоні дійсно трампістка , яка була на інавгурації , одна з небагатьох. А туди випадкових персон не запрошували.
14.02.2025 23:54 Ответить
Володя Боневтік видав указ про санкції на Порошенка, щоб відвернути увагу наріду за домовленності про капітуляцію і одночасно проведення виборів та виключення з виборчого процессу Порошенка. Не вийцде у брехуна, бо нарід чекав перемоги і виходу на кордони 1991 року, а не капітуляцію. Нарід вже точно на цей раз не поведеться на брехню Зебіла, бо залишився обдуреним, побитим ворогом - кацапами, обкраденим чесним мальчіком і його мародерською командою і втратою майбутнього своїх дітей і внуків, бо мають навіки забути про безвіз, Європу і НАТО.
14.02.2025 23:43 Ответить
Зєлєнскій даремно сподівається що народ буде перейматися долею Порошенко і не помітить злив інтересів України при вступі в якийсь там "переговорний процес" з кримінальним злочинцем під наглядом іншого кримінального злочинця.
15.02.2025 00:02 Ответить
Шо він бл либу тяне довбойоп? Весело бл?
15.02.2025 00:50 Ответить
А що чого тут Італія, то вона всралась на нас
15.02.2025 08:00 Ответить
Зелі приємно з неї балакати !
15.02.2025 10:08 Ответить
 
 