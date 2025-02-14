Зеленский и Мелони обсудили координацию относительно переговоров о завершении войны
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский и Мелони обсудили совместную с партнерами координацию для справедливого окончания войны. Прежде чем начинать любые переговоры Украина, Европа и США должны сформировать общую стратегию и план действий, а затем вместе участвовать в переговорах.
Зеленский проинформировал о контактах с новой администрацией США, в частности рассказал о сегодняшней встрече с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и недавнем разговоре с президентом Трампом.
Отдельное внимание во время разговора стороны уделили гарантиям безопасности. По словам Президента, лучшей и самой дешевой из них является членство Украины в НАТО. Вместе с тем до того момента, когда наше государство получит приглашение, важна поддержка со стороны партнеров для создания крепкой современной армии и усиления систем ПВО, дальнобойных средств и флота.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S. може, як би не звучало, і добре, що США їх " тряхонуло"?
Добре я знаю італійців. А Мелоні дійсно трампістка , яка була на інавгурації , одна з небагатьох. А туди випадкових персон не запрошували.