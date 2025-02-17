Кэллог прибудет в Украину 20 февраля, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину 20 февраля 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что хочет, чтобы Келлог изучил все вопросы, пообщался с военными.

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"Я знаю, что к Сырскому он поедет, к некоторым может командирам бригад со мной съездим, а потом отдельно пообщаемся с министерством обороны, может с разведкой", - добавил президент.

Глава государства считает важным, чтобы Келлог привез в Белый Дом понимание относительно гарантий безопасности, необходимых Украине.

"Я думаю, что после его возвращения в США, мы будем понимать, когда будет встреча у меня с президентом Трампом", - подытожил Зеленский.

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