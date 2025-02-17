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Кэллог прибудет в Украину 20 февраля, - Зеленский

Кит Келлог посетит Украину 20 февраля 2025 года

Президент Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину 20 февраля 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что хочет, чтобы Келлог изучил все вопросы, пообщался с военными.

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"Я знаю, что к Сырскому он поедет, к некоторым может командирам бригад со мной съездим, а потом отдельно пообщаемся с министерством обороны, может с разведкой", - добавил президент.

Глава государства считает важным, чтобы Келлог привез в Белый Дом понимание относительно гарантий безопасности, необходимых Украине.

"Я думаю, что после его возвращения в США, мы будем понимать, когда будет встреча у меня с президентом Трампом", - подытожил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) США (27325) Кит Келлог (170)


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я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", - сказав глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3536228
Так поїде чи думаєте, що не відмовить?
А що вєтнамцю може там показати " я вам нічєго нє должен" . ?? А фронт буде де? Під Тернополем?
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17.02.2025 13:53 Ответить
Генерал Кіт Келог один з небагатьох вмєнябельних людей в команді трампа, Його донька волонтерить для України.
І сам він вже був в Лимані і на Донбасі.

але Трамп нікого не слухає

.
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17.02.2025 13:56 Ответить
Був би він нормальний, не був би він у команді трампона путінського!
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17.02.2025 14:08 Ответить
США боготворить вбивцю дітей пуйла!
Ганьба!
США здають Україну на знищення пуйлу!
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17.02.2025 14:06 Ответить
На його місці повинен бути рижий, але ж він занадто сцикливий , щоб їхати до країни, де цілодобово прилітає.
Це Байден не побоявся приїхати до нас, а його безкоштовна військова та фінансова допомога буде нами згадуватись ще довго. Трамп такої фігні не дозволить. Кожний патрон та ракета будуть продаватись нам за підвищеними цінами. Барига - він і в Білому домі залишиться баригою.
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17.02.2025 14:39 Ответить
4-х разовий ухилянт повезе чувака, який пройшов В'єтнам, на фронт.
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17.02.2025 14:58 Ответить
привезе нову угоду по корисним копалинам
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17.02.2025 15:25 Ответить
 
 