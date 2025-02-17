Кэллог прибудет в Украину 20 февраля, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину 20 февраля 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что хочет, чтобы Келлог изучил все вопросы, пообщался с военными.
"Я знаю, что к Сырскому он поедет, к некоторым может командирам бригад со мной съездим, а потом отдельно пообщаемся с министерством обороны, может с разведкой", - добавил президент.
Глава государства считает важным, чтобы Келлог привез в Белый Дом понимание относительно гарантий безопасности, необходимых Украине.
"Я думаю, что после его возвращения в США, мы будем понимать, когда будет встреча у меня с президентом Трампом", - подытожил Зеленский.
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Так поїде чи думаєте, що не відмовить?
А що вєтнамцю може там показати " я вам нічєго нє должен" . ?? А фронт буде де? Під Тернополем?
І сам він вже був в Лимані і на Донбасі.
але Трамп нікого не слухає
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Ганьба!
США здають Україну на знищення пуйлу!
Це Байден не побоявся приїхати до нас, а його безкоштовна військова та фінансова допомога буде нами згадуватись ще довго. Трамп такої фігні не дозволить. Кожний патрон та ракета будуть продаватись нам за підвищеними цінами. Барига - він і в Білому домі залишиться баригою.