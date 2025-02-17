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Войска РФ ударили дроном по Харькову

Последствия попадания беспилотника Молния по Харькову 26 декабря 2024 года

Днем 17 февраля 2025 года войска РФ атаковали дроном Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг ударил по Харькову БПЛА. Детали выясняем", - отметил он.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака БпЛА на Харьков: зафиксированы попадания в Салтовском и Холодногорском районах. Три человека получили острую реакцию на стресс

Автор: 

Харьков (7620) дроны (4201) Харьковская область (1171) Харьковский район (388) война в Украине (4964)


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Так збили ж у небі - "за попередніми даними, над Харковом сили ППО ліквідували ворожий БПЛА "Молнія".
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17.02.2025 15:21 Ответить
 
 