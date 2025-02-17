Войска РФ ударили дроном по Харькову
Днем 17 февраля 2025 года войска РФ атаковали дроном Харьков.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг ударил по Харькову БПЛА. Детали выясняем", - отметил он.
Больше информации на эту минуту не известно.
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Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий17.02.2025 15:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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