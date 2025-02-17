Зеленский зачищает медиаполе. Военные могут быть следующими, - Шабунин. ВИДЕО

Власть сейчас зачищает медиаполе, что может сыграть негативную роль во время войны.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин в своем видео, передает Цензор.НЕТ.

"Почему Зеленский зачищает сейчас поле? И военные тоже будут следующими под зачистку. Все эти люди... их Зеленский или возьмет себе, попытается купить, или закроет, попытается закрыть", - отметил он.

Шабунин считает, что в Украине невозможен "грузинский сценарий".

"Не дай Бог, власть попытается сыграть в эту игру... То, что власти - "вафли", нет дискуссий, им хана. Это просто может легитимизировать очередное вторжение для Путина. Поэтому не дай Бог власти играть в эту "белорусизацию" и "грузинизацию". Не надо", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП выбрасывает меня из Киева. Чтобы выиграть выборы, Зеленский попытается заткнуть всех, кто будет мешать, - Шабунин