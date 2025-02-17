Зеленский зачищает медиаполе. Военные могут быть следующими, - Шабунин. ВИДЕО
Власть сейчас зачищает медиаполе, что может сыграть негативную роль во время войны.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин в своем видео, передает Цензор.НЕТ.
"Почему Зеленский зачищает сейчас поле? И военные тоже будут следующими под зачистку. Все эти люди... их Зеленский или возьмет себе, попытается купить, или закроет, попытается закрыть", - отметил он.
Шабунин считает, что в Украине невозможен "грузинский сценарий".
"Не дай Бог, власть попытается сыграть в эту игру... То, что власти - "вафли", нет дискуссий, им хана. Это просто может легитимизировать очередное вторжение для Путина. Поэтому не дай Бог власти играть в эту "белорусизацию" и "грузинизацию". Не надо", - добавил он.
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+18 Олександр САТ РАМ #601301
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Що війна вже закінчилася, усі по домам?!!
А покарання їх, буде зовсім не кривавим, на усе, про все, 3 метри вірьовки та санкції на них і родичів, по людяному і чесно!
САНКЦІЇ ПРОТИ ПОРОШЕНКА: ДЕМБЕЛЬСЬКИЙ АКОРД ЗЕЛЕНСЬКОГО ЧИ СПОСІБ ЗБЕРЕГТИ ВЛАДУ?
Як свідчить закрита соціологія, проведена владою в лютому 2025 року, президентський рейтинг Зеленського становить 15,9% (від усіх опитаних). Що набагато менше, ніж 28% минулого лютого. Не кажучи вже про понад 70% початку 2023 року, коли рейтинг Володимира Зеленського ще не обвалився. Отже, сьогодні в Україні більше тих, хто готовий змінити президента, а не громадянство, як він їм порадив.
Зеленському зараз неймовірно важко. Ми це бачимо за інформаційним штормом на міжнародній арені, де він представляє країну. Та це не означає, що ми не бачимо й того, що він робить тут. Усі дії Зеленського вкладаються в поступовий перехід і закріплення авторитарної моделі управління державою: контроль над правоохоронною системою, концентрація телебачення, розбірки з громадськими активістами та розслідувачами, забивання «по шляпку» в кримінальні справи незручних мерів і політичних опонентів…
Версія друга. Зеленського накрутили на ці дії люди, зацікавлені в дестабілізації суспільства. Не всіх казюр Малюк дістав. І, власне кажучи, залишаючись заручником вузького кола п'ятьох-шістьох менеджерів, Зеленський може бути дуже обмежений в аналізі наслідків власних дій. Нині Європа промовчала стосовно Порошенка. Бо не час критикувати дії Зеленського за такої путінсько-трампівської навали. Ну, а хто вам сказав, що це завадить Венсу в певний момент оголосити Україну недемократичною країною? Якщо йому вибори в Румунії не сподобалися, то дай тільки привід...
Схоже, президент Зеленський застряг десь посеред річки. Вирішивши боротися за владу, він про всяк випадок виконує частину брудних робіт перед дембелем. І нарізає їх собі самостійно. Та коли ти у власному марнославстві та впевненості у всезнайстві приходиш до інтелектуального обнулення свого оточення, ти не лише документи щодо санкцій не можеш скласти так, аби їх не розвалили в першому ж некупленому суді. Тобі нема кого виставити на переговори про долю країни, коли з протилежного боку столу сидітимуть зубри.
Якщо ти не поважаєш закону, він тебе наздоганяє, не даючи змоги рухатися вперед. Якщо ти не поважаєш свободи й права, ти перетворюєш свою країну на маленьку Росію. Якщо ти в особистих цілях наздоганяєш свого попередника, не дивуйся завтра.
Опитування читачів Чи своєчасно Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо застосування санкцій до п'ятого президента України Петра Порошенка?
Ні, зараз не час зводити рахунки, потрібно зберігати єдність усередині країни- 70%
Важко сказати, оскільки незрозумілі правові підстави застосування санкцій до Порошенка- 19%Так,
Порошенко має відповісти за колаборацію з Медведчуком на користь «ЛНР/ДНР»-9%
ДУМАЙ-ТЕ!
https://www.instagram.com/bastion.tv/ bastion.tvРятуйте, хто в Бога вірує!
Офіс президента відправляє Шабуніна служити в Харків.
Військовослужбовця за мобілізацією Шабуніна, який майже три роки пиячить у Києві, підступний Офіс президента відправляє служити в Харків - поближче до сержанта Жадана і сержанта Кіпіані.
Але цим Шабуніна не залякаєш, бо він, виявляється, «служив на Сході» і є учасником бойових дій.
Оскільки Шабунін написав, що єдиний спосіб закрити йому рота - «зробити це фізично», то, за інформацією «Української правди», Офіс президента вирішив призначити Шабуніна командиром відділення польового механізованого хлібзаводу продовольчого складу 218 об'єднаного центру забезпечення сил логістики ЗСУ.
Будуть затикати рота булкою, відправивши наше сонечко на вірну смерть від переїдання.
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