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Зеленский зачищает медиаполе. Военные могут быть следующими, - Шабунин. ВИДЕО

Власть сейчас зачищает медиаполе, что может сыграть негативную роль во время войны.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин в своем видео, передает Цензор.НЕТ.

"Почему Зеленский зачищает сейчас поле? И военные тоже будут следующими под зачистку. Все эти люди... их Зеленский или возьмет себе, попытается купить, или закроет, попытается закрыть", - отметил он.

Шабунин считает, что в Украине невозможен "грузинский сценарий".

"Не дай Бог, власть попытается сыграть в эту игру... То, что власти - "вафли", нет дискуссий, им хана. Это просто может легитимизировать очередное вторжение для Путина. Поэтому не дай Бог власти играть в эту "белорусизацию" и "грузинизацию". Не надо", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП выбрасывает меня из Киева. Чтобы выиграть выборы, Зеленский попытается заткнуть всех, кто будет мешать, - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Шабунин Виталий (541)


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Топ комментарии
+18
Шабуніну можна не хвилюватися - від до них не відноситься . В принципі ,як і до антикорупціонерів
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17.02.2025 14:28 Ответить
+9
а ********** із ідіотським сміхом прогресує день у день, ще трішки і до нього дійде кого воно топило, а кого цим привело до влади.
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17.02.2025 14:37 Ответить
+7
Мустафа Найєм і Серожа Лєвченко,перебуваючи в БПП рота не закривали,критикуючи владу на той час.Прийшли ЗЕлені,купили цих двух парней,дали їм по грошовій посаді і за 6 років (язик до дупи затягнуло.)Отак і на майбутні вибори ЗЕлені тварі будуть перетягувати в тому числі і військових.ЗЕленим на вихід!
ДУМАЙ-ТЕ!
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17.02.2025 14:38 Ответить
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Шабуніну можна не хвилюватися - від до них не відноситься . В принципі ,як і до антикорупціонерів
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17.02.2025 14:28 Ответить
Обычный грантоед,например когда в 2014-ом Юрий Бирюков требовал навести порядок в службе тыла которую развалил честный полковник Гриценко так он пошел работать в МО советником и добился гороших результатов,а Виталя чистый балабол и появляется только перед выплатой очередного гранта..
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17.02.2025 15:06 Ответить
А він військових впершу чергу і боїться. Це 💯 . Чому і немає демобілізації. Чому і найбільш патріотичні на найтяжчих ділянках фронту.
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17.02.2025 14:29 Ответить
Демобілізація....
Що війна вже закінчилася, усі по домам?!!
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17.02.2025 14:37 Ответить
Ухилянт-рецидивіст, з Оманським кодлом помічників ригоАНАЛІВ, тому і боїться Захисників України, що вони знають, про їх гріхи перед Україною !
А покарання їх, буде зовсім не кривавим, на усе, про все, 3 метри вірьовки та санкції на них і родичів, по людяному і чесно!
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17.02.2025 14:37 Ответить
цитати зі статі у ДТ автор Вєдєрнікова
САНКЦІЇ ПРОТИ ПОРОШЕНКА: ДЕМБЕЛЬСЬКИЙ АКОРД ЗЕЛЕНСЬКОГО ЧИ СПОСІБ ЗБЕРЕГТИ ВЛАДУ?

Як свідчить закрита соціологія, проведена владою в лютому 2025 року, президентський рейтинг Зеленського становить 15,9% (від усіх опитаних). Що набагато менше, ніж 28% минулого лютого. Не кажучи вже про понад 70% початку 2023 року, коли рейтинг Володимира Зеленського ще не обвалився. Отже, сьогодні в Україні більше тих, хто готовий змінити президента, а не громадянство, як він їм порадив.

Зеленському зараз неймовірно важко. Ми це бачимо за інформаційним штормом на міжнародній арені, де він представляє країну. Та це не означає, що ми не бачимо й того, що він робить тут. Усі дії Зеленського вкладаються в поступовий перехід і закріплення авторитарної моделі управління державою: контроль над правоохоронною системою, концентрація телебачення, розбірки з громадськими активістами та розслідувачами, забивання «по шляпку» в кримінальні справи незручних мерів і політичних опонентів…

Версія друга. Зеленського накрутили на ці дії люди, зацікавлені в дестабілізації суспільства. Не всіх казюр Малюк дістав. І, власне кажучи, залишаючись заручником вузького кола п'ятьох-шістьох менеджерів, Зеленський може бути дуже обмежений в аналізі наслідків власних дій. Нині Європа промовчала стосовно Порошенка. Бо не час критикувати дії Зеленського за такої путінсько-трампівської навали. Ну, а хто вам сказав, що це завадить Венсу в певний момент оголосити Україну недемократичною країною? Якщо йому вибори в Румунії не сподобалися, то дай тільки привід...

Схоже, президент Зеленський застряг десь посеред річки. Вирішивши боротися за владу, він про всяк випадок виконує частину брудних робіт перед дембелем. І нарізає їх собі самостійно. Та коли ти у власному марнославстві та впевненості у всезнайстві приходиш до інтелектуального обнулення свого оточення, ти не лише документи щодо санкцій не можеш скласти так, аби їх не розвалили в першому ж некупленому суді. Тобі нема кого виставити на переговори про долю країни, коли з протилежного боку столу сидітимуть зубри.

Якщо ти не поважаєш закону, він тебе наздоганяє, не даючи змоги рухатися вперед. Якщо ти не поважаєш свободи й права, ти перетворюєш свою країну на маленьку Росію. Якщо ти в особистих цілях наздоганяєш свого попередника, не дивуйся завтра.

Опитування читачів Чи своєчасно Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо застосування санкцій до п'ятого президента України Петра Порошенка?

Ні, зараз не час зводити рахунки, потрібно зберігати єдність усередині країни- 70%

Важко сказати, оскільки незрозумілі правові підстави застосування санкцій до Порошенка- 19%Так,
Порошенко має відповісти за колаборацію з Медведчуком на користь «ЛНР/ДНР»-9%
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17.02.2025 16:13 Ответить
а ********** із ідіотським сміхом прогресує день у день, ще трішки і до нього дійде кого воно топило, а кого цим привело до влади.
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17.02.2025 14:37 Ответить
Мустафа Найєм і Серожа Лєвченко,перебуваючи в БПП рота не закривали,критикуючи владу на той час.Прийшли ЗЕлені,купили цих двух парней,дали їм по грошовій посаді і за 6 років (язик до дупи затягнуло.)Отак і на майбутні вибори ЗЕлені тварі будуть перетягувати в тому числі і військових.ЗЕленим на вихід!
ДУМАЙ-ТЕ!
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17.02.2025 14:38 Ответить
Зеля понад усе які його оточення переживають не стільки за перемогу як за свою шкуру ,адже надто багато приніс українцям біди : загибель багатьох мирних громадян і втрата територій і не готував країну до війни, дуже багато помилок тому понад усе хоче утриматись у кріслі і нізащо не відповідати.
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17.02.2025 14:40 Ответить
Никто не будет трогать военных сейчас,у них есть оружие и адреналин в крови.Но что будет потом,когда всё утихнет,они сдадут оружие и поедут домой на заводы,в сёла и т.д.и т.п.?
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17.02.2025 14:40 Ответить
Зеленский же говорил,что он не лох тронуть военных сейчас...
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17.02.2025 14:49 Ответить
воно не може воно так і буде....
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17.02.2025 14:50 Ответить
Цікаво, оцей штопаний себе дорівнюе до війскових?
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17.02.2025 14:50 Ответить
Был такой деятель Троцкий,кстати еврей,тоже всё мутил,мутил...
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17.02.2025 14:50 Ответить
да кастрируйте- морально вы эту шабуньку
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17.02.2025 14:59 Ответить
Шабунін, досить вже емітувати бурхливу діяльність, йди воюй...
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17.02.2025 15:24 Ответить
"Останній бастіон" вже прикрили.
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17.02.2025 15:29 Ответить
Шабуню "зачистили", - перевели служити з Києва на Харківщину.

https://www.instagram.com/bastion.tv/ bastion.tvРятуйте, хто в Бога вірує!

Офіс президента відправляє Шабуніна служити в Харків.

Військовослужбовця за мобілізацією Шабуніна, який майже три роки пиячить у Києві, підступний Офіс президента відправляє служити в Харків - поближче до сержанта Жадана і сержанта Кіпіані.

Але цим Шабуніна не залякаєш, бо він, виявляється, «служив на Сході» і є учасником бойових дій.

Оскільки Шабунін написав, що єдиний спосіб закрити йому рота - «зробити це фізично», то, за інформацією «Української правди», Офіс президента вирішив призначити Шабуніна командиром відділення польового механізованого хлібзаводу продовольчого складу 218 об'єднаного центру забезпечення сил логістики ЗСУ.

Будуть затикати рота булкою, відправивши наше сонечко на вірну смерть від переїдання.
https://www.instagram.com/bastion.tv/p/DGB4pCCoSZZ/ https://www.instagram.com/bastion.tv/p/DGB4pCCoSZZ
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17.02.2025 16:07 Ответить
Ну, це внутрішньоукраїнські розбірки. Тобто, національні традиції.
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17.02.2025 18:01 Ответить
проснувся ? вже давно все зачищено.
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17.02.2025 16:25 Ответить
Еко його штирить, коли від кормушки відлучили!

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17.02.2025 16:54 Ответить
Шабунин иди воевать, а не раскачиваай лотку, ты вражина тыловая
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18.02.2025 11:02 Ответить
 
 