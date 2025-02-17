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Шольц призвал Европу объединиться: из-за Украины и для собственной безопасности

Шольц призвал Европу объединиться

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу объединиться в поддержке Украины.

Об этом сообщает dpa, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Шольц заявил об этом перед отъездом на экстренный саммит европейских лидеров, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном для обсуждения общей позиции относительно мирных переговоров.

Канцлер Германии подчеркнул, что нужно сделать все возможное для того, чтобы Европа оставалась сильной и объединенной.

"Нам нужно это из-за Украины, нам нужно это для нашей собственной безопасности", - сказал Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не позволим демилитаризовать Украину, - Шольц

Напомним, пять европейских дипломатов заявили, что во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны, сообщило агентство Reuters.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал встречу европейских лидеров в Париже для переговоров по Украине.

Автор: 

Германия (7095) Европа (1940) Шольц Олаф (912)


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То об"єднаитесь - хто притомнии - бо Фіцо и Орбана ви ж не об"єднаєте
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17.02.2025 15:17 Ответить
Пізно ти прийшов до тями, особливо перед виборами.
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17.02.2025 15:19 Ответить
Так шо з таурасами? Об'єднуємось?
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17.02.2025 15:32 Ответить
Весь світ про це вас благає. Досить бути pussy.
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17.02.2025 15:38 Ответить
наследнику меркелевской мульти-культи уже крыть нечем... писец, походу...
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17.02.2025 15:39 Ответить
Зараз партія Меркель проти міграції. Шах і мат АдГ.
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17.02.2025 16:02 Ответить
 
 