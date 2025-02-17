Шольц призвал Европу объединиться: из-за Украины и для собственной безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу объединиться в поддержке Украины.

Об этом сообщает dpa, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Шольц заявил об этом перед отъездом на экстренный саммит европейских лидеров, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном для обсуждения общей позиции относительно мирных переговоров.

Канцлер Германии подчеркнул, что нужно сделать все возможное для того, чтобы Европа оставалась сильной и объединенной.

"Нам нужно это из-за Украины, нам нужно это для нашей собственной безопасности", - сказал Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не позволим демилитаризовать Украину, - Шольц

Напомним, пять европейских дипломатов заявили, что во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны, сообщило агентство Reuters.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал встречу европейских лидеров в Париже для переговоров по Украине.