В ряде регионов - тревога. Воздушные силы информируют о ракетах в направлении Чернигова

Войска РФ пытаются нанести удар по Чернигову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Скоростная цель на Черниговщине с востока... Чернигов в укрытие!" - говорится в сообщении.

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В Киеве и ряде регионов в данный момент объявлена воздушная тревога.