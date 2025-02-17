В ряде регионов - тревога. Воздушные силы информируют о ракетах в направлении Чернигова
Войска РФ пытаются нанести удар по Чернигову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Скоростная цель на Черниговщине с востока... Чернигов в укрытие!" - говорится в сообщении.
В Киеве и ряде регионов в данный момент объявлена воздушная тревога.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий17.02.2025 15:46 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий17.02.2025 16:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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