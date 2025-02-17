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В ряде регионов - тревога. Воздушные силы информируют о ракетах в направлении Чернигова

ракета

Войска РФ пытаются нанести удар по Чернигову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Скоростная цель на Черниговщине с востока... Чернигов в укрытие!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером враг атаковал Одесщину тремя ракетами: они не достигли целей, - ВК "Південь"

В Киеве и ряде регионов в данный момент объявлена воздушная тревога.

Автор: 

ракеты (3634) Чернигов (900) Воздушные силы (2471) Черниговская область (1187) Черниговский район (50)


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Ударів у відповідь як завжди не буде. Бубочка не дозволить, що би страждали рассіяни.
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17.02.2025 15:46 Ответить
Далі на Лондон рвкета пішла?
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17.02.2025 16:20 Ответить
 
 