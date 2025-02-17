Возвращение пошлин Трампа на сталь - это удар по прифронтовым регионам Украины, - политолог
Если США начнут взимать 25%-ную пошлину на сталь, действие которой американский президент Дональд Трамп возобновил 12 февраля 2025 года, то это станет болезненным ударом по общественно-экономическому положению прифронтовых регионов Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал политолог Тарас Семенюк.
"Сейчас почти вся украинская металлургия сконцентрирована в прифронтовых регионах Днепропетровской и Запорожской области. Несмотря на огромные потери за 3 года широкомасштабной войны, в течение которых половина мощностей по производству стали была уничтожена в результате боевых действий, металлургическая отрасль остается одной из основных для формирования ВВП Украины. По итогам 2024 года, вклад металлургов в ВВП страны составил 6%", - отметил Семенюк.
По его словам, этим фактором роль металлургии для Украины не ограничивается.
"Например, в прошлом году экспорт металлургической продукции в общенациональных объемах экспорта составил почти 16%. При этом четыре крупнейшие металлургические компании уплатили в бюджеты всех уровней 32,4 млрд гривен налогов", - подчеркнул политолог.
Политолог отмечает, что сейчас отрасль дает работу 70 тыс. человек и более 280 тыс. человек в смежных отраслях.
"Фактически, на плечах метзаводов сейчас держится жизнь в таких районных центрах, как Каменское или Никополь. И уже известно, что возобновление Трампом действия пошлины на сталь наносит удар именно по таким градообразующим предприятиям, которые будут вынуждены сокращать производство продукции из-за невозможности поставлять ее в США", - отметил Семенюк.
Именно потеря объемов производства металлопродукции является ключевой, ведь после этого будет наблюдаться "эффект домино".
"Заводы меньше выплавят стали - бюджеты получат меньше налогов, рабочих отправят в простой - снова будет уплачено меньше налогов с "белых" зарплат. Кроме того, вообще есть большие риски увольнений людей. Потеряют заказы и смежные отрасли. Например, комбинат в Каменском начнет сокращение производства, значит, горняки в Кривом Роге добудут меньше руды, железнодорожники перевезут меньше грузов, а портовики перевалят меньше. Трубный завод в Никополе вообще работает на линии боевых действий, от позиций врага на ЗАЭС его отдаляет несколько километров, и работа на производстве - это единственное средство для горожан получать доход", - сказал он.
"То есть, возвращение пошлин Трампа на сталь - это удар по прифронтовым регионам Украины. Под очень большим риском дестабилизации работа не только градообразующих предприятий, но и общественно-экономическая жизнь прифронтовых регионов в целом", - констатировал политолог.
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Або знову все скуплять москвічі-товстосуми
але вони не ведуть статистику.. 🔢
бо до школи не ходили..
Основні експортні ринки українського металопрокату - країни ЄС (77,1%), іншої Європи (6,9%) та Африки (6,4%). Серед металургійних імпортерів за звітний період перше місце обіймають інші країни Європи (46,5%), на другому ЄС (31%), на третьому - країни Азії (20,5%).
Forbes.ua
Спочатку Пісяй хоче видоїти ресурси, тому недорогенька преса буде облизувати Трампатика маразматика
Із загального експорту до США за січень-листопад минулого року на чорні метали (код 72) прийшлося $332,02 млн (зростання у 6,7 рази), на вироби з чорних металів (код 73) -$107,24 млн (зменшення на 6%), алюмінію та виробів з нього (код 76) - на $2,60 млн (зростання вдвічі).
Держстат уточнює, що основний експорт чорних металів в США з України становить чавун - 824,2 тис. тонн на $317,64 млн.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), на США припадало 70,52% всього експорту чавуну з України.