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Возвращение пошлин Трампа на сталь - это удар по прифронтовым регионам Украины, - политолог

Возвращение пошлин Трампа на сталь

Если США начнут взимать 25%-ную пошлину на сталь, действие которой американский президент Дональд Трамп возобновил 12 февраля 2025 года, то это станет болезненным ударом по общественно-экономическому положению прифронтовых регионов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал политолог Тарас Семенюк.

"Сейчас почти вся украинская металлургия сконцентрирована в прифронтовых регионах Днепропетровской и Запорожской области. Несмотря на огромные потери за 3 года широкомасштабной войны, в течение которых половина мощностей по производству стали была уничтожена в результате боевых действий, металлургическая отрасль остается одной из основных для формирования ВВП Украины. По итогам 2024 года, вклад металлургов в ВВП страны составил 6%", - отметил Семенюк.

По его словам, этим фактором роль металлургии для Украины не ограничивается.

"Например, в прошлом году экспорт металлургической продукции в общенациональных объемах экспорта составил почти 16%. При этом четыре крупнейшие металлургические компании уплатили в бюджеты всех уровней 32,4 млрд гривен налогов", - подчеркнул политолог.

Политолог отмечает, что сейчас отрасль дает работу 70 тыс. человек и более 280 тыс. человек в смежных отраслях.

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"Фактически, на плечах метзаводов сейчас держится жизнь в таких районных центрах, как Каменское или Никополь. И уже известно, что возобновление Трампом действия пошлины на сталь наносит удар именно по таким градообразующим предприятиям, которые будут вынуждены сокращать производство продукции из-за невозможности поставлять ее в США", - отметил Семенюк.

Именно потеря объемов производства металлопродукции является ключевой, ведь после этого будет наблюдаться "эффект домино".

"Заводы меньше выплавят стали - бюджеты получат меньше налогов, рабочих отправят в простой - снова будет уплачено меньше налогов с "белых" зарплат. Кроме того, вообще есть большие риски увольнений людей. Потеряют заказы и смежные отрасли. Например, комбинат в Каменском начнет сокращение производства, значит, горняки в Кривом Роге добудут меньше руды, железнодорожники перевезут меньше грузов, а портовики перевалят меньше. Трубный завод в Никополе вообще работает на линии боевых действий, от позиций врага на ЗАЭС его отдаляет несколько километров, и работа на производстве - это единственное средство для горожан получать доход", - сказал он.

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"То есть, возвращение пошлин Трампа на сталь - это удар по прифронтовым регионам Украины. Под очень большим риском дестабилизации работа не только градообразующих предприятий, но и общественно-экономическая жизнь прифронтовых регионов в целом", - констатировал политолог.

Автор: 

пошлина (497) сталь (30) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+7
Женіть таких експертів у шію:

Основні експортні ринки українського металопрокату - країни ЄС (77,1%), іншої Європи (6,9%) та Африки (6,4%). Серед металургійних імпортерів за звітний період перше місце обіймають інші країни Європи (46,5%), на другому ЄС (31%), на третьому - країни Азії (20,5%).
Forbes.ua
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17.02.2025 15:55 Ответить
+5
Вам дані включаючи циган чи без?
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17.02.2025 15:54 Ответить
+3
і скільки тієї сталі возять до США?
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17.02.2025 15:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Проще кажучи - заводи підуть під ніж.
Або знову все скуплять москвічі-товстосуми
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17.02.2025 15:51 Ответить
"...скуплять москвічі-товстосуми..." та відправлять під ніж.
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17.02.2025 15:56 Ответить
і скільки тієї сталі возять до США?
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17.02.2025 15:52 Ответить
Вам дані включаючи циган чи без?
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17.02.2025 15:54 Ответить
з циганами звичайно краще,..
але вони не ведуть статистику.. 🔢
бо до школи не ходили..
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17.02.2025 16:03 Ответить
на півмільярда доларів.
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17.02.2025 16:03 Ответить
тут нюанс. Сталь десь на 130 млн., чавун на 320 млн. Невідомо, чи мито розповсюджується на чавун.
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17.02.2025 17:54 Ответить
ну так, але якщо мито застосують, то все одно частині робітників прийдеться або йти "на мороз" або перекваліфіковуватись.
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17.02.2025 18:02 Ответить
теж не зовсім так. Враховуючи те , що в США в 2024 імпорт сталі 28,86 млн. тон., доля України при цьому меньше 1% , зроблю припущення, що то або дуже специфічна сталь, або Україна не могла виробляти і продати більше. Так що , скоріш за все, обсяги продажу сталі або залишаться такими ж, або впадуть незначно. То удар по "дружнім" трампу і паровському придурку країнам - Канаді, Мексиці та Бразилії (6.5,3.5 та 4.5 млн.тон. відповідно)
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19.02.2025 04:43 Ответить
Трампон с Янелохом все эти районы Ху#лу подарят, а вы про пошлины ноете...
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17.02.2025 15:53 Ответить
В цьому випадку Трмп Янелоха і питати не буде. Не здивуюся, якщо навіть забуде повідомити.
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17.02.2025 16:00 Ответить
Пока их ЗСУ защищают, Трампону придётся уведомлять.
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17.02.2025 16:12 Ответить
Женіть таких експертів у шію:

Основні експортні ринки українського металопрокату - країни ЄС (77,1%), іншої Європи (6,9%) та Африки (6,4%). Серед металургійних імпортерів за звітний період перше місце обіймають інші країни Європи (46,5%), на другому ЄС (31%), на третьому - країни Азії (20,5%).
Forbes.ua
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17.02.2025 15:55 Ответить
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17.02.2025 16:05 Ответить
Так хай рінатік придумає що робити з цієї сталі а не просто гнати задешево на експорт.
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17.02.2025 16:06 Ответить
а ну, ті з місцевих, хто в унісон із зеленим *********, невтомно пи...діли про те, який "бідон" паганий, скажіть, який трмп класний чувак!!
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17.02.2025 16:15 Ответить
Неначасі!!
Спочатку Пісяй хоче видоїти ресурси, тому недорогенька преса буде облизувати Трампатика маразматика
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18.02.2025 01:42 Ответить
Згідно із даними Держстату, за 11 місяців 2024 року з України до США було поставлено чорних металів та виробів з них, а також алюмінію на $441,86 млн, що в 2,7 разів більше, аніж за 11 місяців 2023 року, тоді як імпорт цієї продукції до України з США був на порядок менший - $45,11 млн, хоча він і виріс у 2,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Із загального експорту до США за січень-листопад минулого року на чорні метали (код 72) прийшлося $332,02 млн (зростання у 6,7 рази), на вироби з чорних металів (код 73) -$107,24 млн (зменшення на 6%), алюмінію та виробів з нього (код 76) - на $2,60 млн (зростання вдвічі).

Держстат уточнює, що основний експорт чорних металів в США з України становить чавун - 824,2 тис. тонн на $317,64 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), на США припадало 70,52% всього експорту чавуну з України.
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17.02.2025 16:23 Ответить
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17.02.2025 17:25 Ответить
Заскулила рижа…🤣
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17.02.2025 17:30 Ответить
Той політолог забувся сказати, кому належать ті заводи
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17.02.2025 18:37 Ответить
 
 