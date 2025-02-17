Возвращение пошлин Трампа на сталь - это удар по прифронтовым регионам Украины, - политолог

Если США начнут взимать 25%-ную пошлину на сталь, действие которой американский президент Дональд Трамп возобновил 12 февраля 2025 года, то это станет болезненным ударом по общественно-экономическому положению прифронтовых регионов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал политолог Тарас Семенюк.

"Сейчас почти вся украинская металлургия сконцентрирована в прифронтовых регионах Днепропетровской и Запорожской области. Несмотря на огромные потери за 3 года широкомасштабной войны, в течение которых половина мощностей по производству стали была уничтожена в результате боевых действий, металлургическая отрасль остается одной из основных для формирования ВВП Украины. По итогам 2024 года, вклад металлургов в ВВП страны составил 6%", - отметил Семенюк.

По его словам, этим фактором роль металлургии для Украины не ограничивается.

"Например, в прошлом году экспорт металлургической продукции в общенациональных объемах экспорта составил почти 16%. При этом четыре крупнейшие металлургические компании уплатили в бюджеты всех уровней 32,4 млрд гривен налогов", - подчеркнул политолог.

Политолог отмечает, что сейчас отрасль дает работу 70 тыс. человек и более 280 тыс. человек в смежных отраслях.

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"Фактически, на плечах метзаводов сейчас держится жизнь в таких районных центрах, как Каменское или Никополь. И уже известно, что возобновление Трампом действия пошлины на сталь наносит удар именно по таким градообразующим предприятиям, которые будут вынуждены сокращать производство продукции из-за невозможности поставлять ее в США", - отметил Семенюк.

Именно потеря объемов производства металлопродукции является ключевой, ведь после этого будет наблюдаться "эффект домино".

"Заводы меньше выплавят стали - бюджеты получат меньше налогов, рабочих отправят в простой - снова будет уплачено меньше налогов с "белых" зарплат. Кроме того, вообще есть большие риски увольнений людей. Потеряют заказы и смежные отрасли. Например, комбинат в Каменском начнет сокращение производства, значит, горняки в Кривом Роге добудут меньше руды, железнодорожники перевезут меньше грузов, а портовики перевалят меньше. Трубный завод в Никополе вообще работает на линии боевых действий, от позиций врага на ЗАЭС его отдаляет несколько километров, и работа на производстве - это единственное средство для горожан получать доход", - сказал он.

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"То есть, возвращение пошлин Трампа на сталь - это удар по прифронтовым регионам Украины. Под очень большим риском дестабилизации работа не только градообразующих предприятий, но и общественно-экономическая жизнь прифронтовых регионов в целом", - констатировал политолог.