Или Европа начнет больше тратить на оборону, или заплатит впоследствии в десять раз больше, - Туск
Премьер Польши Дональд Туск призвал страны Европы больше инвестировать в свою оборону.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы, европейцы, не начнем сейчас больше тратить на оборону, нам придется потратить в 10 раз больше, если мы не сможем предотвратить более масштабную войну. Как премьер-министр Польши, я могу открыто говорить об этом, поскольку Польша тратит на оборону уже почти 5% ВВП. И мы будем делать это и в дальнейшем", - отметил он.
Напомним, ранее издание Financial Times сообщали, что оборонные расходы России сейчас превышают все европейские оборонные бюджеты вместе.
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