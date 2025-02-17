Или Европа начнет больше тратить на оборону, или заплатит впоследствии в десять раз больше, - Туск

Премьер Польши Дональд Туск призвал страны Европы больше инвестировать в свою оборону.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы, европейцы, не начнем сейчас больше тратить на оборону, нам придется потратить в 10 раз больше, если мы не сможем предотвратить более масштабную войну. Как премьер-министр Польши, я могу открыто говорить об этом, поскольку Польша тратит на оборону уже почти 5% ВВП. И мы будем делать это и в дальнейшем", - отметил он.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщали, что оборонные расходы России сейчас превышают все европейские оборонные бюджеты вместе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонные расходы РФ сейчас превышают оборонные бюджеты всех стран Европы, - Financial Times