РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7055 посетителей онлайн
Новости
1 262 13

Или Европа начнет больше тратить на оборону, или заплатит впоследствии в десять раз больше, - Туск

Туск призвал Европу больше инвестировать в оборону

Премьер Польши Дональд Туск призвал страны Европы больше инвестировать в свою оборону.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы, европейцы, не начнем сейчас больше тратить на оборону, нам придется потратить в 10 раз больше, если мы не сможем предотвратить более масштабную войну. Как премьер-министр Польши, я могу открыто говорить об этом, поскольку Польша тратит на оборону уже почти 5% ВВП. И мы будем делать это и в дальнейшем", - отметил он.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщали, что оборонные расходы России сейчас превышают все европейские оборонные бюджеты вместе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонные расходы РФ сейчас превышают оборонные бюджеты всех стран Европы, - Financial Times

Туск призвал Европу больше инвестировать в оборону

Автор: 

Европа (1940) оборона (5252) Туск Дональд (766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Та ви ще побалакайте про це з півроку.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:12 Ответить
+4
А Варшава буде чекати дозволу від Орбана на збиття ракет і безпілотників.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:52 Ответить
+3
Наприклад, Орбану з Фіцо.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ви ще побалакайте про це з півроку.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:12 Ответить
Що цей нахаба собі дозвляє?))
показать весь комментарий
17.02.2025 16:15 Ответить
на оборону витрачаються ті, кому не пощастило, що вона потрібна

а іншим і так непогано
показать весь комментарий
17.02.2025 16:17 Ответить
Наприклад, Орбану з Фіцо.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:41 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2025 16:20 Ответить
Не "згодом", а "невдовзі"!
показать весь комментарий
17.02.2025 16:43 Ответить
Та не поспішайте! Ви все одно приречені і Трамп вас не врятує. ***** може почати бомбити Польщу навіть не підкоривши Україну.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:46 Ответить
У вашого пуйла, вже намає резервів Суджу звільнити.
показать весь комментарий
17.02.2025 18:01 Ответить
А Варшава буде чекати дозволу від Орбана на збиття ракет і безпілотників.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:52 Ответить
Із якою метою, ти цю дурню молотиш?
показать весь комментарий
17.02.2025 18:02 Ответить
Прокинуться коли орки в їх хаті будуть . Ми уже то проходили , в 2022 гому " травневі шашлики "
показать весь комментарий
17.02.2025 17:52 Ответить
 
 