12 лет за решеткой проведет российская шпионка из Константиновки, которая передавала данные о местах дислокации ВСУ, - Офис генпрокурора
Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали вину местной жительницы в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Суд назначил ей наказание - 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
"Доказано, что с начала полномасштабного вторжения рф женщина поддерживала связь через Telegram и WhatsApp со своим сыном - участником незаконных вооруженных формирований "днр", который воевал в составе "отряда гиркина" и сейчас проживает в рф", - говорится в сообщении.
Какую информацию она передавала врагу?
Злоумышленница передавала врагу информацию о расположении украинских военных и техники в Константиновке, Дружковке и поселке Новоселовка Краматорского района. Она сообщала о последствиях обстрелов, описывала характер поражения объектов, среди которых были жилые дома, бомбоубежище и стабилизационный пункт для раненых военных.
Для подтверждения данных осужденная присылала текстовые сообщения, фото, видео и скриншоты.
В феврале 2024 года она разоблачена и взята под стражу.
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І повішання привселюдне
Можливо, їм уже і амністія, виписана?
Це ж не, як Червінського чи когось іншого, з Патріотів України, мордувати, по татарівським вказівками....