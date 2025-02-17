12 лет за решеткой проведет российская шпионка из Константиновки, которая передавала данные о местах дислокации ВСУ, - Офис генпрокурора

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали вину местной жительницы в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Суд назначил ей наказание - 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Доказано, что с начала полномасштабного вторжения рф женщина поддерживала связь через Telegram и WhatsApp со своим сыном - участником незаконных вооруженных формирований "днр", который воевал в составе "отряда гиркина" и сейчас проживает в рф", - говорится в сообщении.

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Какую информацию она передавала врагу?

Злоумышленница передавала врагу информацию о расположении украинских военных и техники в Константиновке, Дружковке и поселке Новоселовка Краматорского района. Она сообщала о последствиях обстрелов, описывала характер поражения объектов, среди которых были жилые дома, бомбоубежище и стабилизационный пункт для раненых военных.

Для подтверждения данных осужденная присылала текстовые сообщения, фото, видео и скриншоты.

В феврале 2024 года она разоблачена и взята под стражу.