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12 лет за решеткой проведет российская шпионка из Константиновки, которая передавала данные о местах дислокации ВСУ, - Офис генпрокурора

российская шпионка

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали вину местной жительницы в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Суд назначил ей наказание - 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Доказано, что с начала полномасштабного вторжения рф женщина поддерживала связь через Telegram и WhatsApp со своим сыном - участником незаконных вооруженных формирований "днр", который воевал в составе "отряда гиркина" и сейчас проживает в рф", - говорится в сообщении.

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Какую информацию она передавала врагу?

Злоумышленница передавала врагу информацию о расположении украинских военных и техники в Константиновке, Дружковке и поселке Новоселовка Краматорского района. Она сообщала о последствиях обстрелов, описывала характер поражения объектов, среди которых были жилые дома, бомбоубежище и стабилизационный пункт для раненых военных.

Для подтверждения данных осужденная присылала текстовые сообщения, фото, видео и скриншоты.

В феврале 2024 года она разоблачена и взята под стражу.

Автор: 

приговор (1246) шпионаж (1417) Офис Генпрокурора (2516)


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12 років у страховий стаж зараховуються?
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17.02.2025 16:14 Ответить
А що треба для "зрада Батьківщини"
І повішання привселюдне
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17.02.2025 16:15 Ответить
Хоть би, не забули, про отих шпигунів-рашистів, з Секретаріату КМУ, - Бая та Мехеду!?
Можливо, їм уже і амністія, виписана?
Це ж не, як Червінського чи когось іншого, з Патріотів України, мордувати, по татарівським вказівками....
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17.02.2025 17:28 Ответить
Скільки крові на руках цієї погані. Хай їй кожна ніч буде пеклом.
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17.02.2025 18:13 Ответить
У США отримала б мабуть два пожиттєвих строки )
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17.02.2025 18:45 Ответить
12 років на шибениці. Нефіг цю потвору годувати стільки часу за рахунок платників податків.
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17.02.2025 19:12 Ответить
12 років утримувати за наші податки? Могла б повіситися в камері, або підслизнутися, і зламати шию на параші..
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17.02.2025 23:35 Ответить
 
 