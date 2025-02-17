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Новости Война
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Патрульные бригады "Хижак" уничтожили российский FPV-дрон на оптоволокне. ВИДЕО

Воины бригады "Хижак" Патрульной полиции обнаружили российский FPV-дрон на оптоволокне. Бойцы ударным беспилотником уничтожили его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки опубликована в соцсети.

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Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) Нацполиция (16603) уничтожение (7383) дроны (4201)


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17.02.2025 16:54 Ответить
Ей, ухилянти!
А де ваший стандартний закидон ?
- Паліція нє ваюєт ! Тока с ТЦК всєх пакуют...
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17.02.2025 17:22 Ответить
А штурмова бригада Лють на Бредлі та Т-64БВ теж кошмарить людей у тилу ? Чи там теж мобілізовані техпрацівники воюють ?
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18.02.2025 08:35 Ответить
 
 