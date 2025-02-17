Патрульные бригады "Хижак" уничтожили российский FPV-дрон на оптоволокне. ВИДЕО
Воины бригады "Хижак" Патрульной полиции обнаружили российский FPV-дрон на оптоволокне. Бойцы ударным беспилотником уничтожили его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки опубликована в соцсети.
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