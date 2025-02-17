Авансы от АОЗ до 24 месяцев: Минобороны совершенствует систему предварительной оплаты за вооружение
Кабинет Министров поддержал предложение Минобороны усовершенствовать механизм осуществления предварительной оплаты по государственным контрактам "Агентства оборонных закупок".
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что соответствующее постановление правительства об изменениях в порядок использования средств АОЗ приняли на прошлой неделе.
Как сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, такое решение ускорит поставки критически важного вооружения и военной техники для ВСУ.
Он сообщил, что в прошлом году только по контрактам Минобороны отечественный производитель оружия получил в целом более 170 млрд грн.
В частности, в Минобороны отметили, что производители оружия могут рассчитывать на авансы от АОЗ сроком до 24 месяцев.
"Совершенствование системы предварительных оплат позволит быстро платить средства по заключенным долгосрочным контрактам с украинскими производителями, в частности из перечня "Оружие Победы". Сейчас это 17 действующих контрактов на поставку дальнобойных ракет, минометов, артиллерийских установок, бронированных автомобилей и т.д.", - отметил директор департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.
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