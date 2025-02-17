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Новости
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Авансы от АОЗ до 24 месяцев: Минобороны совершенствует систему предварительной оплаты за вооружение

Закупка оружия

Кабинет Министров поддержал предложение Минобороны усовершенствовать механизм осуществления предварительной оплаты по государственным контрактам "Агентства оборонных закупок".

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее постановление правительства об изменениях в порядок использования средств АОЗ приняли на прошлой неделе.

Как сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, такое решение ускорит поставки критически важного вооружения и военной техники для ВСУ.

Он сообщил, что в прошлом году только по контрактам Минобороны отечественный производитель оружия получил в целом более 170 млрд грн.

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В частности, в Минобороны отметили, что производители оружия могут рассчитывать на авансы от АОЗ сроком до 24 месяцев.

"Совершенствование системы предварительных оплат позволит быстро платить средства по заключенным долгосрочным контрактам с украинскими производителями, в частности из перечня "Оружие Победы". Сейчас это 17 действующих контрактов на поставку дальнобойных ракет, минометов, артиллерийских установок, бронированных автомобилей и т.д.", - отметил директор департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

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Минобороны (9450) оружие (10285) закупки (775) Агентство оборонных закупок (95)


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ну ясно нафіга їм зельона гнида жумаділов..

щоб на АОЗ бабла рубануть
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17.02.2025 18:06 Ответить
вибори...вони пролетят...а відкати вже в кишені
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17.02.2025 18:22 Ответить
Воістину говорю-два татарина грабують державу. Вгадайте з одного разу,хто їх покриває?
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18.02.2025 00:24 Ответить
 
 