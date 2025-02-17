Рашисты атаковали Миропольскую громаду Сумщины FPV-дроном: ранен мужчина
Вечером 17 февраля российские войска атаковали FPV-дроном пограничную громаду Сумской области.
Об этом сообщила прокуратура Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 17 февраля 2025 года около 16:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Миропольской громады Сумского района, по предварительным данным, FPV-дроном.
Вследствие обстрела 57-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.
Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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