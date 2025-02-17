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Рашисты атаковали Миропольскую громаду Сумщины FPV-дроном: ранен мужчина

Враг атаковал пограничную общину Сумщины 17 февраля

Вечером 17 февраля российские войска атаковали FPV-дроном пограничную громаду Сумской области.

Об этом сообщила прокуратура Сумщины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 17 февраля 2025 года около 16:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Миропольской громады Сумского района, по предварительным данным, FPV-дроном.

Вследствие обстрела 57-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

обстрел (28205) Сумская область (3403) Сумский район (304) Мирополье (4) война в Украине (4964)


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